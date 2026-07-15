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Arriendos falsos en Colombia: así están engañando a quienes buscan apartamento

Los delincuentes copian anuncios reales, ofrecen precios llamativos y piden pagos anticipados o datos personales para robar dinero e identidad

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Mujer joven con flequillo y suéter beige mira su celular con expresión preocupada, mano en la cabeza. Una mano virtual translúcida se proyecta. Fondo de billetes colombianos.
Los delincuentes copian anuncios reales, ofrecen precios llamativos y piden pagos anticipados o datos personales para robar dinero e identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Buscar apartamento en arriendo en Colombia puede convertirse en una oportunidad para los delincuentes digitales. Un anuncio atractivo, con fotos reales, precio bajo y una supuesta urgencia por cerrar el negocio, puede esconder una estafa diseñada para robar dinero, obtener datos personales o suplantar la identidad de quienes necesitan una vivienda.

La modalidad aprovecha la presión que suelen tener las personas cuando buscan un lugar para vivir, mudarse por trabajo, estudiar en otra ciudad o conseguir alojamiento temporal para vacaciones. Los estafadores publican ofertas que parecen confiables y se presentan como propietarios, agentes o intermediarios para ganarse la confianza de los interesados.

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De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, una de las técnicas más frecuentes consiste en clonar anuncios reales. Los delincuentes copian fotografías, descripciones e incluso recorridos virtuales de propiedades que sí existen, pero cambian los datos de contacto para recibir directamente los mensajes de posibles víctimas.

Los delincuentes copian anuncios reales, ofrecen precios llamativos y piden pagos anticipados o datos personales para robar dinero e identidad - crédito Freepik
Los delincuentes copian anuncios reales, ofrecen precios llamativos y piden pagos anticipados o datos personales para robar dinero e identidad - crédito Freepik

Cuando la persona se comunica, el supuesto arrendador puede pedir documentos sensibles antes de permitir una visita o avanzar con el contrato. Entre los datos solicitados pueden aparecer copias de documentos personales, comprobantes de ingresos o formularios con información privada. El riesgo no se limita al dinero: también puede abrir la puerta al robo de identidad.

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Precios bajos y excusas para no mostrar el inmueble

Una de las primeras señales de alerta es un precio demasiado bajo frente a las características del apartamento. Los anuncios fraudulentos suelen combinar arriendos atractivos con ubicaciones convenientes, fotos llamativas y beneficios difíciles de encontrar, todo con el propósito de presionar una decisión rápida.

Otro indicio aparece cuando el supuesto propietario evita mostrar el inmueble en persona. Puede decir que está fuera del país, que no tiene disponibilidad para una visita o que hay muchas personas interesadas y por eso se debe separar cuanto antes. Esa urgencia busca que la víctima pague sin verificar.

estafa virtual
Estafas virtuales (Getty Images)

La Comisión Federal de Comercio, citada en el reporte, advierte que los delincuentes también pueden solicitar pagos por medios difíciles de rastrear o reversar. Si exigen enviar dinero mediante transferencias internacionales, tarjetas de regalo, criptomonedas o mecanismos similares, la posibilidad de fraude aumenta.

Estos métodos funcionan prácticamente como efectivo: una vez enviado el dinero, recuperarlo puede ser muy difícil. Por eso, antes de entregar un depósito, separar un apartamento o compartir documentos personales, es clave confirmar que el inmueble, el propietario y el intermediario sean reales.

En Colombia, donde muchas búsquedas de arriendo comienzan en internet, redes sociales o plataformas de clasificados, la verificación debe hacerse con calma. La necesidad de encontrar vivienda no debe llevar a aceptar condiciones extrañas ni a omitir pasos básicos de seguridad.

Cómo verificar antes de pagar un arriendo

La primera recomendación es buscar la dirección del inmueble en internet y revisar si aparece publicada en otros sitios con contactos distintos. Si las mismas fotos, la misma descripción o el mismo recorrido virtual están asociados a otra persona, puede tratarse de un anuncio clonado.

estafa virtual
Los delincuentes copian anuncios reales, ofrecen precios llamativos y piden pagos anticipados o datos personales para robar dinero e identidad (Getty Images)

También conviene buscar el nombre del supuesto propietario o de la empresa junto con palabras como “queja”, “comentario” o “estafa”. Este paso puede revelar advertencias de otros usuarios o inconsistencias en la información entregada.

Siempre que sea posible, se debe visitar físicamente el inmueble antes de pagar. Si el trámite se realiza con un agente, es recomendable pedir sus datos, verificar su relación con la empresa que dice representar y confirmar que la información coincida.

Cuando se trata de un propietario particular, la recomendación es contrastar la identidad de quien ofrece el inmueble con registros o documentos que permitan confirmar que realmente tiene autorización para arrendarlo. No basta con recibir fotos, videos o una copia de un contrato.

Si el anuncio parece sospechoso, la persona debe reportarlo en la plataforma, sitio web o red social donde fue publicado. Si ya entregó dinero o documentos, debe acudir a las autoridades y conservar conversaciones, comprobantes de pago, números de contacto, enlaces y capturas de pantalla.

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