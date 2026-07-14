América Latina

Polémica en Chile por proyecto que obliga a mujeres a escuchar los latidos del feto antes de abortar legalmente

Organizaciones de derechos sexuales y expertos calificaron la iniciativa de parlamentarios oficialistas como “cruel” y “aberrante”

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Primer plano del vientre de una mujer embarazada con gel y una sonda de ecografía. Se ven las manos del personal médico y un monitor mostrando la imagen de un feto.
En Chile el aborto solo puede realizarse bajo tres causales: cuando la madre -sea mujer o niña- esté en riesgo vital; cuando el feto tenga una patología congénita incompatible con la vida de carácter letal, y cuando el embarazo sea producto de una violación.

Autoridades políticas, profesionales del área de la salud y organizaciones de derechos sexuales calificaron como “cruel” y “aberrante” un proyecto de ley presentado por diputados oficialistas, el que obliga a las mujeres o niñas que quieran acceder a un aborto legal a oír los latidos del corazón del feto antes de acceder a dicha prestación médica.

Cabe recordar que en Chile el aborto solo puede realizarse bajo tres causales, a saber, cuando la madre -sea mujer o niña- esté en riesgo vital; cuando el feto tenga una patología congénita incompatible con la vida de carácter letal, y cuando el embarazo sea producto de una violación.

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La iniciativa, bautizada como “Escucha su corazón” y presentada a fines de junio por parlamentarios del Partido Nacional Libertario (PNL), el Partido Republicano (PR) y Renovación Nacional (RN), estipula que existe un “deber médico” de mostrar a la paciente la actividad embrionaria, y aunque ésta puede “declinar libremente” dicha escucha, “el médico deberá negarse a practicar la interrupción del embarazo si es que esa situación se verifica”.

Según argumentan sus autores, una decisión de esa magnitud solo puede ser libre cuando la paciente cuenta con información “completa y objetiva” del procedimiento al que se va a someter, y para ello citan precedentes legales norteamericanos registrados en estados como Kentucky, Texas, Arizona, Georgia y Missisipi, en el primero de los cuales existe una norma, la Ultrasound Informed Consent Act, “que obliga al médico, antes de la intervención, a hacer audible el latido cardíaco y a realizar, mostrar y describir la ecografía”.

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Según el diputado Cristóbal Urruticoechea (PNL), autor del proyecto, “colectivos feministas hablan de que es el cuerpo propio de la mujer y que ella tiene derecho a hacer lo que quiera, pero está súper comprobado que lo que está gestándose dentro del vientre materno es un ser independiente, un ser único, que tiene latidos de corazón”.

“No veo por qué, si ellos están tan decididos a cometer este acto, puede producir un menoscabo escuchar los latidos de mi hijo, y entiendo realmente lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy haciendo al final al abortar”, agregó.

Primer plano de manos femeninas sosteniendo una ecografía con la imagen de un feto. Al fondo, una persona con bata y el logo de Texas en la pared.
Los autores del proyecto argumentan que una decisión de esa magnitud solo puede ser libre cuando la paciente cuenta con información “completa y objetiva” del procedimiento al que se va a someter.

“Cruel” y “aberrante”

Una vez conocido el tenor del proyecto de ley, trabajadores del área de la salud, organizaciones de derechos sexuales y autoridades políticas lo tildaron de “cruel y revictimizante”, tal como lo aseguró la directora ejecutiva de Miles Chile, Javiera Canales, quien aseguró además que la iniciativa es contraria “a toda lógica de autonomía y dignidad”.

De la misma opinión fue Marcelo Ahumada, matrón, ecografista y jefe de carrera de la Escuela de Obstetricia y Puericultura de la Universidad de Santiago, quien recordó que “quienes realizamos ecografías, estamos obligados a evaluar y señalar en el informe sobre todo el estado de vitalidad de esa gestación, ya si está vivo o no, y evaluar la actividad cardíaca”, según consignó BioBíoChile.

El profesional sostuvo que el proyecto implica “violencia obstétrica”, puesto que “ofrecerle u obligarle (a la paciente) a escuchar el corazón del feto, sobre todo en casos en que las personas ya se encuentran en un estado específico donde saben que se va a producir un aborto, o que ese embarazo no va a llegar a su fin, no solo es innecesario, sino que es una medida aberrante que solo agrava la situación clínica en la que se encuentra”, agregó taxativo.

Finalmente, la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, cuestionó en entrevista con Diario Usach si “¿realmente es necesario hacer eso a quien sabe que el fruto de su embarazo no sobrevivirá? ¿O a la mujer en riesgo vital y, por tanto, en procedimiento de emergencia?”.

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