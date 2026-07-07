América Latina

Marco Rubio aseguró que la relación de Estados Unidos con Chile “nunca ha sido más fuerte”

El canciller chileno, Francisco Pérez Mackenna, se reunió con el secretario de Estado norteamericano en Washington

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (d), posa junto al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, previo a una reunión bilateral este lunes, en Washington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (d), posa junto al ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Francisco Pérez Mackenna, previo a una reunión bilateral este lunes, en Washington (Estados Unidos). EFE/ Lenin Nolly

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, valoró este lunes el estado de las relaciones bilaterales con Chile señalando que “nunca ha sido más fuerte”, luego de reunirse en Washington con el Canciller, Francisco Pérez Mackenna.

“Reunión productiva con el ministro chileno de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, bajo el liderazgo del Presidente José Antonio Kast. Chile es un socio fuerte, y nuestra relación nunca ha sido más fuerte. Con la mirada puesta en lo que nuestras naciones lograrán juntas”, publicó en su cuenta de X.

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Por su parte, el jefe de la diplomacia chilena afirmó al término de la cita que “Estados Unidos es nuestro principal socio estratégico, nuestro segundo socio comercial. Tenemos una tradición de más de 200 años de relaciones diplomáticas y, sobre todo, de amistad”.

De paso, sostuvo que dicha relación “se había resentido durante un tiempo, pero la estamos recomponiendo por el mejor interés de Chile, y hemos avanzado mucho en estas reuniones. Esperamos que podamos seguir trabajando en la construcción de más alianzas y oportunidades para los dos”, en un guiño a la serie de encontrones que el país norteamericano tuvo con el gobierno de Gabriel Boric.

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“Fue una conversación muy fructífera, donde se enfatizó la alianza estratégica que existe entre ambos países. Compartimos principios y valores como la democracia y libertad, que nos unen y que proyectan un futuro de amistad y progreso conjunto”, indicó Pérez Mackenna.

En la reunión, ambas autoridades se comprometieron a estrechar lazos en materia de inversiones y seguridad.
En la reunión, ambas autoridades se comprometieron a estrechar lazos en materia de inversiones y seguridad.

Elige Chile

El Canciller aprovechó además de dar a conocer a Rubio los alcances del programa “Choose Chile” (Elige Chile), el que lo tiene embarcado en una gira internacional atrayendo inversiones.

“Chile quiere ser parte de esta nueva arquitectura estratégica y es por ello que estamos recorriendo el mundo para atraer inversión, empresas y talento. Chile está preparado para contribuir a cadenas de suministro seguras y resilientes”, cerró Pérez Mackenna.

Finalmente, ambas autoridades estuvieron de acuerdo en la necesidad de diversificar los flujos de inversión, y establecieron avanzar en la colaboración sobre minerales críticos.

Junto a Perú y Costa Rica, Chile es el tercer país latinoamericano que tiene tratados de libre comercio con Estados Unidos y China, siendo este último su principal socio comercial. Estados Unidos aparece segundo en la lista, con un intercambio de USD 34.332 millones, pero primero como inversor extranjero con un stock de inversiones de USD 29.455 millones, asunto por el cual el Gobierno de José Antonio Kast se mueve en un delicado escenario de equilibrio diplomático.

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