La Fiscalía de Brasil respaldó el arresto domiciliario de Jair Bolsonaro pese al hallazgo de un arma en su entorno

Bolsonaro seguirá bajo las mismas condiciones de cumplimiento de su condena (Reuters)

El Ministerio Público de Brasil respaldó este miércoles la continuidad del arresto domiciliario para Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años, y consideró que el hallazgo de una pistola en poder de un miembro de su equipo de seguridad no justifica modificar el régimen penitenciario del expresidente.

La posición oficial se fundamentó en la investigación de la Policía Civil, que descartó una falta disciplinaria grave por parte del exmandatario y reconoció que contaba con un registro válido para el arma incautada.

PUBLICIDAD

La postura de la Fiscalía General se conoció después de que el juez del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes, solicitó una evaluación a raíz de la detección del arma en un control de tránsito, mientras el plazo inicial de 90 días de reclusión domiciliaria ya concluyó.

La investigación policial determinó que el arma, una pistola Glock 9 mm, pertenecía a Bolsonaro y se halló registrada a su nombre, sin restricciones legales para tenerla en su vivienda durante la detención. El propio expresidente admitió la propiedad del arma y argumentó que necesitaba proteger a su familia.

PUBLICIDAD

Un informe oficial descartó que existiera alguna conducta de Jair Bolsonaro que justifique modificar su situación judicial (Reuters)

El foco de la pesquisa se desplazó hacia el guardaespaldas Estácio Leite da Silva Filho, sargento del Ejército, quien fue imputado por posesión ilegal de armas tras ser interceptado con la pistola durante un control policial.

El agente alegó que transportaba el arma para su reparación, pero la Fiscalía consideró agravante su condición militar y decidió formalizar la acusación.

En paralelo, la situación legal del expresidente mantiene tensiones políticas dentro de su entorno. Hace unas semanas, la ex primera dama denunció en redes sociales que Flávio Bolsonaro la humilló y la maltrató durante una discusión telefónica sobre la estrategia electoral, en la que él cuestionó su experiencia política y le sugirió apartarse. Ese conflicto familiar impulsó su salida del equipo de campaña presidencial y la llevó a renunciar también a la presidencia del PL Mujer.

PUBLICIDAD

“Tras mucha reflexión con mi marido sobre el momento que estamos viviendo en nuestra familia, me reuní esta tarde con el presidente del Partido Liberal y le informé de mi decisión de dejar la presidencia de PL Mulher para dedicarme por completo al cuidado de mi marido y mi hija”, dijo.

Las disputas entre Flávio y Michelle Bolsonaro, sumadas a la situación judicial de Jair Bolsonaro, tensaron el escenario político y familiar del bolsonarismo (Reuters)

La decisión de Michelle Bolsonaro de no seguir participando en la campaña presidencial de Flávio Bolsonaro fue confirmada por Valdemar Costa Neto, principal dirigente del Partido Liberal, en una entrevista con Rádio Gaúcha.

PUBLICIDAD

Las encuestas recientes reflejaron que el senador Bolsonaro se encuentra rezagado en la intención de voto femenina frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mientras que la fractura familiar amenaza con obstaculizar los intentos de reconciliación en el seno del partido. Analistas políticos advirtieron que cualquier variable puede inclinar la balanza en una elección reñida, y la salida de Michelle representa una pérdida significativa en la narrativa de inclusión que buscaba el sector bolsonarista.

(Con información de Europa Press)