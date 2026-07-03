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El FOMO podría llevar a miles de aficionados a volver a reunirse en Reforma si México avanza en el Mundial, pese a las muertes registradas

Durante los festejos del martes pasado se registraron cuatro defunciones en las inmediaciones del Ángel de la Independencia

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Ilustración de una multitud ondeando banderas mexicanas y confeti en un festejo alrededor del Ángel de la Independencia en Ciudad de México.
Una multitud de aficionados con banderas y camisetas tricolores celebra con alegría alrededor del Ángel de la Independencia en Ciudad de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las recientes celebraciones por los triunfos de la Selección Mexicana por el Mundial han dejado un saldo trágico de cuatro personas, quienes fallecieron durante las aglomeraciones en Paseo de la Reforma el pasado martes 30 de junio tras el partido México vs Ecuador.

A pesar de estos hechos, cientos de miles de aficionados podrían volver a reunirse en el mismo lugar si México logra vencer a Inglaterra en los octavos de final. Para el psicoterapeuta José Ángel Gutiérrez Piña, de la Clínica de Bienestar Universitario de la Universidad Iberoamericana, existe un fenómeno psicológico que puede pesar más que el miedo: el FOMO, o temor a quedarse fuera de una experiencia colectiva.

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Tras los incidentes ocurridos en el Ángel de la Independencia, el Gobierno de la Ciudad de México anunció un endurecimiento de los operativos de seguridad para los próximos partidos. Se prevé la instalación de módulos de atención, pantallas, sanitarios y un aumento del personal para prevenir nuevas aglomeraciones y minimizar riesgos. Sin embargo, el reto de controlar a multitudes impulsadas por la emoción y el deseo de pertenencia sigue siendo enorme.

Aunque las medidas oficiales son esenciales, millones de mexicanos y mexicanas comparten una necesidad de vivir el mismo momento, lo que hace que el impulso de asistir prevalezca incluso ante tragedias recientes. El resultado del juego será determinante para la asistencia masiva, ya que la memoria colectiva tiende a centrar la atención en la victoria y a dejar en segundo plano los peligros que esto conlleva.

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¿Qué es el FOMO?

De acuerdo con la institución, el FOMO —siglas en inglés de “Fear of Missing Out”— define la ansiedad que sienten algunas personas ante la posibilidad de perderse un acontecimiento que otros disfrutan y comparten en redes sociales.

Esta sensación se intensifica cuando internet y las plataformas digitales muestran en tiempo real las imágenes y videos de las celebraciones, generando la idea de que no estar presente es perderse de algo único.

Ilustración: Ángel de la Independencia, multitud de siluetas con teléfonos, símbolos flotantes de redes sociales: corazones, pulgares arriba.
Una multitud de figuras estilizadas registra un evento con teléfonos móviles en el Ángel de la Independencia de México, con símbolos de redes sociales flotando. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El especialista aseguró que este fenómeno explica por qué, pese a las advertencias y tragedias, muchos consideran indispensable acudir a Reforma. Para algunos, la motivación es “vivir la anécdota” y no quedarse fuera de un suceso que podría no repetirse. El futbol, en particular, potencia una identidad colectiva, y el triunfo de la Selección Mexicana se vive como un logro propio y se busca compartirlo físicamente con otros seguidores.

Sin embargo, la emoción colectiva puede derivar en conductas de riesgo cuando se combina con impulsividad, presión del grupo, frustración acumulada o consumo de alcohol.

Riesgos masivos y responsabilidad individual

El psicoterapeuta destacó que la violencia y los accidentes registrados en los festejos no solo se deben al alcohol o la rivalidad futbolística, sino a una mezcla de factores psicológicos potenciados por el ambiente multitudinario. Aunque el reforzamiento de la seguridad es fundamental, afirmó que existe un límite en la capacidad de las autoridades cuando se reúnen más de un millón de personas en un espacio no diseñado para tales concentraciones.

Por ello, insistió en la importancia de la responsabilidad individual. Aunque los gobiernos pueden establecer reglas y protocolos, es esencial que cada asistente asuma su propio cuidado y evite que la alegría se convierta en una amenaza para otros.

Gutiérrez Piña señaló que la Copa del Mundo llegó en un momento en el que la sociedad busca esperanza y unión tras años de adversidad. El FOMO, alimentado por la ansiedad y el uso de redes sociales, intensifica la necesidad de no quedar excluido.

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