Horrendo crimen en Chile: hija de 17 años pagó USD 67 a un sicario menor de edad para asesinar a su madre

Carmen Barrera Rantul, de 53 años, tenía una mala relación con su hija.

Conmocionados se encuentran los 25 mil habitantes de la pacífica comuna de Loncoche (760 kms al sur de Santiago), luego de la detención de tres adolescentes, todos de 17 años, quienes se concertaron para asesinar a la madre de una de ellas. La mujer fue hallada en su domicilio el lunes con más 80 puñaladas y varias fracturas, y los menores de edad serán formalizados este viernes por los delitos de parricidio y homicidio calificado.

De acuerdo a información entregada por el Ministerio Público, la hija de la víctima -identificada como Carmen Barrera Rantul, de 53 años-, junto a su “pololo”, pagaron la suma de $60 mil pesos (USD 67) a un compañero de curso para cometer el macabro crimen, y fue ella quien dejó la ventana abierta de la casa por donde entró el imberbe asesino.

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“La hija de la víctima se habría concertado y planificado junto a su pareja a fin de darle muerte a esta persona. Es así que se contactaron con un tercer imputado, quien le ofreció un pago de $60.000 pesos para efectos de cometer el delito”, señaló explicó Sergio Alarcón, jefe de la Brigada de Homicidios de Temuco.

En tanto, el fiscal regional, Roberto Garrido, agregó que los motivos del ataque tendrían en su origen en la mala relación que tenían madre e hija, “incluso la oposición de la víctima a la relación sentimental que tendría su hija con el pololo”.

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Según el persecutor, testigos aseguraron haber visto al sicario huir del sitio del suceso con su ropa manchada de sangre, imágenes que también fueron registradas por las cámaras de seguridad del sector.

El sitio del suceso.

“Hay una gran cantidad de antecedentes que sindican a estas personas como partícipe de los hechos, no solo registros de vídeo, sino que también algunos testimonios (...) Se trata de un sicariato”, sentenció tajante Garrido.

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“Las imputaciones que se pueden hacer en este caso son homicidio calificado respecto de los dos varones adolescentes, y de parricidio respecto de la hija de la víctima. Hay varias circunstancias que pueden calificar esta conducta como homicidio calificado”, complementó.

Los acusados, por ser menores de edad, enfrentan hasta 10 años de cárcel, y la audiencia de formalización será este viernes a las 09:30 horas en el Juzgado de Garantía de Loncoche, instancia en la que la fiscalía pedirá su internación provisoria.

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El padre de la menor aseguró que “la que era mi esposa castigaba a mis hijos chicos".

Padre de la menor: “Estoy destrozado”

Por otra parte, el padre de la menor de edad, José Coronado, habló este miércoles con el programa “La tarde es nuestra” de Canal 13, aseguró estar “destrozado” y dejó en claro que la relación entre la víctima y su hija eran más que tensas.

“La que era mi esposa castigaba a mis hijos chicos. Al primero, después con el segundo y después siguió con ella”, partió contando en la entrevista.

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Tocante al crimen, dijo estar seguro que “fue planeado por mi hija (...) porque honestamente hace años venía esta situación (...) Mi hija se encerraba, todo el tiempo, se encerraba en la pieza (...) Hasta ahora, que mi hija tenía su pololo, ella le dijo ‘que era mucho pololo para ella’”, agregó.

“Qué voy a decir, es el amor de mi vida, mi princesa. No tengo palabras, al contrario, si yo pudiera sacarla de ahí, la sacaría”, remató el acongojado progenitor.

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pie: El hecho ocurrió en la pequeña comuna de Loncoche y tiene conmocionado al país.

Pie: El padre: “Estoy destrozado”.