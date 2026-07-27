Repudio transversal en Chile por un asesor libertario que se burló de niños con autismo y de la pedofilia

Las declaraciones de Omegna se dieron en el contexto del cumpleaños de uno de los miembros del programa "La Cofradía".

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Durante este fin de semana se viralizó profusamente en redes sociales un polémico video en el que el asesor del Partido Nacional Libertario (PNL), Ítalo Omegna, se burlaba de la pedofilia y los niños con trastorno del espectro autista (TEA), asunto que desató críticas transversales y terminó costándole su puesto con el diputado Hans Marowski y el Instituto Mises Cono Sur, centro de estudios donde se desempeñaba como director de vinculación.

En las imágenes tomadas durante un cumpleaños junto a otras personas, es posible apreciar cómo Omegna hace entrega de distintos regalos emitiendo comentarios a modo de broma sobre la pedofilia y niños autistas, todos con un fuerte tono sexual.

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“Este es su favorito, el que estábamos esperando. No encontré el tamaño que te gusta, sé que te gustan más grandes pero es de la edad”, dice mientras entrega una muñeca a uno de los asistentes.

“Esto es por si quieres buscar niños de verdad. Son dulces a la antigua, normalmente estos dulces le gustan a los niños con autismo, que son los que no hablan“, agrega mientras extiende golosinas y una botella de vino.

Finalmente, le regala una corbata a otro de los presentes con el comentario “para amarrar niños”.

Ítalo Omegna renunció a su cargo como asesor del diputado Hans Marowski y fue despedido del centro de estudios donde se desempeñaba.

Las reacciones

Una vez viralizadas las imágenes las reacciones no se hicieron en esperar y una de las primeras en levantar la voz el sábado fue la senadora independiente Fabiola Campillai, quien aseguró en su cuenta de X que “estos ‘chistositos’ no son más que personas repulsivas que creen que hacer chistes sobre abuso sexual infantil es para que los aplaudan de pie. Alguien que hace alusión a la pedofilia y ataque contra niños autistas no debe tener lugar en este país, menos en el Congreso. Asquerosos”.

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En tanto, desde el Partido de la Gente (PDG), manifestaron mediante un comunicado su más “absoluto rechazo e indignación” por las “bromas” de Omegna, pues es “inaceptable que un delito tan grave como el abuso infantil sea utilizado como objeto de humor”.

El domingo, la bancada de Diputados del Partido Socialista calificó como “repugnante” las expresiones vertidas por Omegna, ya que “burlarse de niños con condición del espectro autista y banalizar de manera grotesca el abuso de menores revela un nivel de crueldad y degradación moral absolutamente incompatible con cualquier función dentro del Congreso Nacional”.

“Aquellos que son capaces de expresarse de esta forma despreciable sobre niños y niñas de nuestra patria, atentando directamente contra las mujeres, los niños, niñas y familias, no cuentan con la estatura ética ni la legitimidad para participar en la elaboración de las leyes de Chile”, agregaron.

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De paso, emplazaron al líder libertario, Johannes Kaiser, a pronunciarse al respecto. “Su silencio hasta ahora es inaceptable y cómplice. Chile merece saber si condena estos hechos y si este nivel de brutalidad moral tiene cabida en el Partido Nacional Libertario”, remataron.

Moros y cristianos calificaron sus bromas como "inaceptables" y "repugnantes".

Las dimisiones

Una vez instalada la polémica, trascendió que Omegna renunció a su puesto como asesor del diputado libertario Hans Marowski, y también fue removido de su cargo como director de vinculación en el centro de estudios Instituto Mises Cono Sur.

“El día sábado, Ítalo Omegna presentó su renuncia como asesor legislativo, informándome que circulaba en redes sociales un video grabado en el contexto del cumpleaños de un amigo, actividad de carácter privado y completamente ajena a su labor parlamentaria”, reza el comunicado emitido por Marowski.

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“Las actuaciones y expresiones de cualquier persona son siempre de su exclusiva responsabilidad y deben ser juzgadas en su propio mérito. Nadie habla por mí ni por el Partido Nacional Libertario“, agregó el diputado.

“Ítalo asumió la responsabilidad por las consecuencias que esta situación podía generar para el trabajo de nuestro equipo, presentando su renuncia, y yo he aceptado esa decisión. Con ello, este asunto queda resuelto en lo que a mi responsabilidad institucional corresponde”, remató.

Por su parte, desde el Instituto Mises informaron que iniciaron “el proceso de desvinculación de don Ítalo Omegna de sus funciones como director de vinculación (...) La decisión se adopta a raíz de la difusión de un video en el que se realizan comentarios de manera irresponsable sobre materias especialmente sensibles que resultan incompatibles con los valores, estándares de conducta y representación que el Instituto exige a quienes forman parte de su equipo“.

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Johannes Kaiser, presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), aseguró que "nosotros como partido no nos hacemos cargo de declaraciones de ese calibre”.

El desmarque de Johannes Kaiser

Finalmente, la noche de este domingo el presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, tildó como “inaceptables” los dichos de Omegna y se desmarcó olímpicamente de ellos.

“Hay chistes malos, hay chistes que se dan en contextos absolutamente inaceptables (pero), nosotros como partido no nos hacemos cargo de declaraciones de ese calibre”, señaló taxativo.

De paso, tomó distancia de “La Cofradía”, programa transmitido vía streaming en el que participan los involucrados en la polémica celebración.

“La Cofradía no es un programa que sea dependiente del Partido Nacional Libertario (…) No es tarea del Partido Nacional Libertario y tampoco lo va a ser en el futuro, el andar revisando o persiguiendo lo que haga cada uno de sus militantes en su espacio privado”, remató Kaiser.

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