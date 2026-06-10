La policía chilena va detrás de “Yefri”, uno de los líderes de la facción del Tren de Aragua

La “Operación Tokio” nació tras una megafiesta en la que cinco personas murieron baleadas.

La semana pasada, la “Operación Tokio” permitió desarticular a una célula del Tren de Aragua que logró desviar ganancias ilícitas por más de USD 85 millones a Colombia, dejando 14 imputados en prisión preventiva, todos venezolanos. Sin embargo, la policía va a hora por quién aparece como uno de los líderes de la banda, Jefrey Jesús Miranda Pinto, alias “Yefri”, presuntamente prófugo en el extranjero.

Su nombre aparece repetidamente en los contactos telefónicos de varios de los formalizados por lavado de activos, asociación criminal, extorsión y trata de personas, como Rossana Magdalena Blanco Blanco, ejecutiva del BancoEstado encargada de cobrar las “vacunas” a los dueños de los locales nocturnos que la banda extorsionaba; José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander y pieza clave en el lavado de activos, y Bárbara Hernández, alias “Barbie”, “jefa de plaza” de la estructura criminal y quien resultó ser clave debido a un descuido que permitió abrir la investigación contra la red de lavado de dinero.

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El grupo funcionaba como una verdadera “productora de eventos” que extorsionaba a dueños de locales nocturnos en Santiago para luego realizar fiestas en sus recintos, vender drogas y prostituir mujeres. Las ganancias de esos ilícitos iban a otro de los líderes de la organización criminal, Carlos “Bobby” Gómez, vinculado al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago y quien se encuentra en prisión en Colombia a la espera de su extradición a Chile.

Rossana Magdalena Blanco Blanco, de nacionalidad venezolana, cobraba las “vacunas” a los dueños de los locales que la banda extorsionaba.

La caída de la banda comenzó tras una megafiesta organizada por esta facción del Tren de Aragua que terminó con la muerte de cinco personas a balazos en una parcela de la comuna santiaguina de Lampa, en 2024. “Barbie” estuvo presente durante el quíntuple homicidio pero, al escapar del sitio del suceso, dejó caer su teléfono celular.

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Los peritajes de la PDI al dispositivo electrónico revelaron registros de extorsiones a discotecas, chats con líderes de la organización en Venezuela, nexos directos con la red criminal, contactos con el ejecutivo José Carlos Pérez Asensio y mensajes relacionados con Carlos “Bobby” Gómez.

Debido a esto, la Policía Nacional colombiana y detectives de la PDI chilena allanaron también la cárcel en Bogotá donde permanece tras las rejas “Bobby” Gómez, formalizado en ausencia por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y doble secuestro con homicidio.

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El "Yefri" aparece en los contactos de Josué David Ramírez, actualmente en prisión preventiva por el crimen del teniente de carabineros, Emmanuel Sánchez.

El reporte sobre “Yefri”

Empero, el nombre de Jefrey Jesús Miranda Pinto y sus alias aparecen también en la agenda de otros miembros del Tren de Aragua formalizados y actualmente en prisión preventiva por diversos delitos, según un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) caratulado con el número el N°542 y consignado este martes por Emol.

“En el proceso investigativo (de la Operación Tokio”) se logró establecer que el líder de la estructura criminal corresponde a un sujeto conocido como ‘Yefri’, ‘Yefri San Agustín’ o ‘Shelby’ (por el protagonista de la serie Peaky Blinders), individualizado como Jefrey Jesús Miranda Pinto, venezolano", reza el reporte.

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El “Yefri” aparece vinculado a una serie de secuestros, tráfico de drogas y al menos un homicidio, específicamente el del teniente de carabineros, Emmanuel Sánchez, ocurrido en 2024.

“La primera de ellas asociada a la causa (...) ‘Homicidio del teniente Sánchez’, ocurrido el día 10 de abril del 2024, en la comuna de Quinta Normal y el sujeto que mantiene dentro de su libreta de contacto a Jefrey Jesús, corresponde a Josué David Ramírez, quien es imputado por homicidio en dicha causa y actualmente se encuentra en prisión preventiva”, prosigue el documento.

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“La otra causa ahí indicada corresponde a la (...) catalogada como ‘Secuestro Operación Infierno’, donde se indagan delitos ocurridos entre diciembre de 2023 y enero de 2024, en diversas comunas de la Región Metropolitana”, en la que ”Yefri" aparece entre los contactos de otro formalizado por esta investigación, Edward González Araujo, también en prisión preventiva.

Carlos "Bobby", presunto miembro del Tren de Aragua, es escoltado por oficiales de PDI tras un allanamiento en la prisión donde se encuentra en Colombia, como parte de la Operación Tokio.

De acuerdo al dossier, “es importante recalcar, que uno de estos resultados, se vincula con uno de los conocidos líderes de la organización criminal venezolana, individualizado como Carlos Gómez Moreno, alias ‘Carlos Bobby’, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario ‘La Picota’, pasillo Extraditables, en Bogotá, Colombia, donde, en un trabajo colaborativo y coordinado, fue irrumpida su celda”.

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Debido a esto, “la reiteración de contactos comunes entre distintas investigaciones, sumada a la asociación previa de estos sujetos con dicha estructura criminal, constituye un antecedente relevante que permite inferir la existencia de redes de interacción y coordinación entre personas investigadas en causas vinculadas al crimen organizado transnacional, específicamente, relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua”, cierra el dossier.