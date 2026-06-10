América Latina

La policía chilena va detrás de “Yefri”, uno de los líderes de la facción del Tren de Aragua

El nombre del ciudadano venezolano Jefrey Jesús Miranda Pinto aparece repetidamente en los contactos de varios de los 17 formalizados por la “Operación Tokio”. Estaría prófugo en el extranjero

Guardar
Google icon
Dos agentes de la PDI con mascarillas y guantes inspeccionan una mesa llena de fajos de dinero chileno, joyas de oro, chaleco antibalas y teléfonos móviles
La “Operación Tokio” nació tras una megafiesta en la que cinco personas murieron baleadas.

La semana pasada, la “Operación Tokio” permitió desarticular a una célula del Tren de Aragua que logró desviar ganancias ilícitas por más de USD 85 millones a Colombia, dejando 14 imputados en prisión preventiva, todos venezolanos. Sin embargo, la policía va a hora por quién aparece como uno de los líderes de la banda, Jefrey Jesús Miranda Pinto, alias “Yefri”, presuntamente prófugo en el extranjero.

Su nombre aparece repetidamente en los contactos telefónicos de varios de los formalizados por lavado de activos, asociación criminal, extorsión y trata de personas, como Rossana Magdalena Blanco Blanco, ejecutiva del BancoEstado encargada de cobrar las “vacunas” a los dueños de los locales nocturnos que la banda extorsionaba; José Carlos Pérez Asencio, ejecutivo del Banco Santander y pieza clave en el lavado de activos, y Bárbara Hernández, alias “Barbie”, “jefa de plaza” de la estructura criminal y quien resultó ser clave debido a un descuido que permitió abrir la investigación contra la red de lavado de dinero.

PUBLICIDAD

El grupo funcionaba como una verdadera “productora de eventos” que extorsionaba a dueños de locales nocturnos en Santiago para luego realizar fiestas en sus recintos, vender drogas y prostituir mujeres. Las ganancias de esos ilícitos iban a otro de los líderes de la organización criminal, Carlos “Bobby” Gómez, vinculado al crimen del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago y quien se encuentra en prisión en Colombia a la espera de su extradición a Chile.

La justicia chilena reveló que otra de las imputadas en la “Operación Tokio” también era ejecutiva bancaria.
Rossana Magdalena Blanco Blanco, de nacionalidad venezolana, cobraba las “vacunas” a los dueños de los locales que la banda extorsionaba.

La caída de la banda comenzó tras una megafiesta organizada por esta facción del Tren de Aragua que terminó con la muerte de cinco personas a balazos en una parcela de la comuna santiaguina de Lampa, en 2024. “Barbie” estuvo presente durante el quíntuple homicidio pero, al escapar del sitio del suceso, dejó caer su teléfono celular.

PUBLICIDAD

Los peritajes de la PDI al dispositivo electrónico revelaron registros de extorsiones a discotecas, chats con líderes de la organización en Venezuela, nexos directos con la red criminal, contactos con el ejecutivo José Carlos Pérez Asensio y mensajes relacionados con Carlos “Bobby” Gómez.

Debido a esto, la Policía Nacional colombiana y detectives de la PDI chilena allanaron también la cárcel en Bogotá donde permanece tras las rejas “Bobby” Gómez, formalizado en ausencia por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y doble secuestro con homicidio.

Primer plano del rostro de un hombre con pelo corto oscuro, barba incipiente y ojos marrones claros, mirando directamente a la cámara
El "Yefri" aparece en los contactos de Josué David Ramírez, actualmente en prisión preventiva por el crimen del teniente de carabineros, Emmanuel Sánchez.

El reporte sobre “Yefri”

Empero, el nombre de Jefrey Jesús Miranda Pinto y sus alias aparecen también en la agenda de otros miembros del Tren de Aragua formalizados y actualmente en prisión preventiva por diversos delitos, según un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) caratulado con el número el N°542 y consignado este martes por Emol.

“En el proceso investigativo (de la Operación Tokio”) se logró establecer que el líder de la estructura criminal corresponde a un sujeto conocido como ‘Yefri’, ‘Yefri San Agustín’ o ‘Shelby’ (por el protagonista de la serie Peaky Blinders), individualizado como Jefrey Jesús Miranda Pinto, venezolano", reza el reporte.

El “Yefri” aparece vinculado a una serie de secuestros, tráfico de drogas y al menos un homicidio, específicamente el del teniente de carabineros, Emmanuel Sánchez, ocurrido en 2024.

“La primera de ellas asociada a la causa (...) ‘Homicidio del teniente Sánchez’, ocurrido el día 10 de abril del 2024, en la comuna de Quinta Normal y el sujeto que mantiene dentro de su libreta de contacto a Jefrey Jesús, corresponde a Josué David Ramírez, quien es imputado por homicidio en dicha causa y actualmente se encuentra en prisión preventiva”, prosigue el documento.

“La otra causa ahí indicada corresponde a la (...) catalogada como ‘Secuestro Operación Infierno’, donde se indagan delitos ocurridos entre diciembre de 2023 y enero de 2024, en diversas comunas de la Región Metropolitana”, en la que ”Yefri" aparece entre los contactos de otro formalizado por esta investigación, Edward González Araujo, también en prisión preventiva.

Un hombre con camiseta amarilla y chaqueta negra es escoltado por dos oficiales con uniformes oscuros con las siglas PDI. Banderas se ven al fondo
Carlos "Bobby", presunto miembro del Tren de Aragua, es escoltado por oficiales de PDI tras un allanamiento en la prisión donde se encuentra en Colombia, como parte de la Operación Tokio.

De acuerdo al dossier, “es importante recalcar, que uno de estos resultados, se vincula con uno de los conocidos líderes de la organización criminal venezolana, individualizado como Carlos Gómez Moreno, alias ‘Carlos Bobby’, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario ‘La Picota’, pasillo Extraditables, en Bogotá, Colombia, donde, en un trabajo colaborativo y coordinado, fue irrumpida su celda”.

Debido a esto, “la reiteración de contactos comunes entre distintas investigaciones, sumada a la asociación previa de estos sujetos con dicha estructura criminal, constituye un antecedente relevante que permite inferir la existencia de redes de interacción y coordinación entre personas investigadas en causas vinculadas al crimen organizado transnacional, específicamente, relacionadas con la organización criminal Tren de Aragua”, cierra el dossier.

Temas Relacionados

ChileColombiaTren de Aragua"Operación Tokio"Jefrey Jesús Miranda PintoCarlos “Bobby” GómezRonald OjedaEmmanuel Sánchez,Carlos Gómez Moreno

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El congreso de Ecuador aprobó una ley que endurece sanciones por el uso ilegal de uniformes policiales y militares

La normativa incorpora nuevos delitos y aumenta penas por la utilización fraudulenta de insignias institucionales

El congreso de Ecuador aprobó una ley que endurece sanciones por el uso ilegal de uniformes policiales y militares

Una red de 56 estaciones vigila en tiempo real la evolución de El Niño en Ecuador

Los equipos observa en tiempo real las condiciones oceánicas y atmosféricas asociadas al calentamiento del Pacífico

Una red de 56 estaciones vigila en tiempo real la evolución de El Niño en Ecuador

Cabildos en La Paz y Sucre exigen a Rodrigo Paz dictar estado de excepción tras más de un mes de bloqueos

Pobladores de ambas ciudades se congregaron para exigir acciones que permitan recuperar el orden y el libre tránsito. El Gobierno afirma que lo hará “cuando corresponda”

Cabildos en La Paz y Sucre exigen a Rodrigo Paz dictar estado de excepción tras más de un mes de bloqueos

Ecuador inicia su salida del sistema Sucre mientras el congreso reactiva pesquisas sobre la trama de Alex Saab

El Legislativo autorizó la denuncia del tratado que creó el mecanismo regional de pagos impulsado por el ALBA

Ecuador inicia su salida del sistema Sucre mientras el congreso reactiva pesquisas sobre la trama de Alex Saab

Bolivia: activistas alistan una marcha a La Paz con refuerzo de campesinos de tres departamentos

Gente de Cochabamba, Potosí y Oruro llegó a la sede de Gobierno para participar en una multitudinaria marcha hacia el centro de la ciudad este miércoles. Los manifestantes exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz

Bolivia: activistas alistan una marcha a La Paz con refuerzo de campesinos de tres departamentos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Fue detenido un estadounidense con videos de abuso a menores luego de un viaje a Colombia: el alcalde de Medellín se pronunció

Fue detenido un estadounidense con videos de abuso a menores luego de un viaje a Colombia: el alcalde de Medellín se pronunció

La LFT tiene reglas distintas para 16 tipos de trabajo: conoce si el tuyo es uno de ellos

EN VIVO | Gustavo Petro habla en el Consejo de Seguridad de la ONU: Crisis climática y la Inteligencia Artificial los temas clave

Cómo descargar copias de años anteriores de su declaración de renta: paso a paso y por qué es importante

Localizan dos cuerpos sin vida dentro de una bolsa en el Ejido Francisco Villa, Tijuana

INFOBAE AMÉRICA

El congreso de Ecuador aprobó una ley que endurece sanciones por el uso ilegal de uniformes policiales y militares

El congreso de Ecuador aprobó una ley que endurece sanciones por el uso ilegal de uniformes policiales y militares

Una red de 56 estaciones vigila en tiempo real la evolución de El Niño en Ecuador

Murió Orlando Senna, figura clave del cine brasileño

Choque entre Erdogan y Netanyahu: el presidente turco acusó a Israel de amenazar la seguridad de Ankara y el premier israelí le respondió con dureza

Cabildos en La Paz y Sucre exigen a Rodrigo Paz dictar estado de excepción tras más de un mes de bloqueos

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Lopez reveló el lado oscuro de Wesley Snipes: acoso, desplantes y una frase demoledora

Jennifer Lopez reveló el lado oscuro de Wesley Snipes: acoso, desplantes y una frase demoledora

Taylor Swift canta “You’ve Got a Friend in Me” junto a Randy Newman en la premiere de ‘Toy Story 5′

Otra hija de Brad Pitt ha comenzado el proceso para renunciar al apellido del actor

Llega “Elle” la precuela de “Legalmente rubia” a Prime Video

Ariana Grande debutó en el número 1 del Billboard Hot 100 con “Hate That I Made You Love Me” y alcanzó un nuevo récord