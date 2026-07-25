Cesarenses cayeron en ofertas falsas: unos terminaron explotados en Asia y otros en Ucrania

Colombianos engañados en Ucrania - crédito Visuales IA

Varios jóvenes del Cesar salieron del país tras recibir supuestas ofertas laborales en redes sociales y terminaron atrapados en situaciones de explotación, incertidumbre y riesgo. Según la Gobernación del Cesar, 26 personas oriundas del departamento viajaron al exterior con la promesa de mejorar sus condiciones económicas, pero varias habrían caído en redes de trata de personas.

La información, revelada en primicia por Blu Radio, fue expuesta por el secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, quien aseguró que 17 connacionales están ubicados en Bangkok, Tailandia, y en Camboya, mientras que otros seis hombres estarían en Ucrania, donde habrían terminado combatiendo tras viajar con la promesa de trabajar como conductores o cocineros.

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El caso ha encendido las alarmas de las autoridades departamentales, pues muchas de estas ofertas habrían sido conocidas a través de plataformas como TikTok. Para varias familias, los anuncios parecían una oportunidad laboral en el exterior; sin embargo, terminaron convertidos en una ruta de engaño.

ARCHIVO - UCRANIA-GUERRA. (AP Foto/Andrii Marienko, Archivo)

“Unas 17 personas están en Bangkok, Tailandia y en Camboya, Asia. Hicimos la articulación con la Cancillería y el Ministerio del Interior, gracias a la bendición de Dios están vivos, logramos tener contacto con ellos”, dijo Esquivel a Blu Radio.

Ofertas laborales terminaron en explotación

La situación de las personas ubicadas en Asia preocupa a las autoridades. De acuerdo con el secretario de Gobierno, varias mujeres viajaron con la promesa de trabajar en labores de recolección de frutas, pero terminaron siendo explotadas sexualmente.

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La Gobernación del Cesar aseguró que ya trabaja con la Cancillería y el Ministerio del Interior para facilitar el regreso de los connacionales. El plan inicial es trasladarlos primero a Bogotá y luego al departamento, una vez se completen las gestiones diplomáticas y logísticas.

Esquivel indicó que, en este grupo, las autoridades ya lograron establecer contacto y confirmar que están con vida. Aun así, el proceso de retorno exige coordinación institucional, porque las víctimas se encuentran en países lejanos y bajo circunstancias que todavía deben ser verificadas.

Fachada de la Cancillería de Colombia en Bogotá | Crédito Colprensa

El funcionario también explicó que la alerta no se limita a los casos ya identificados. Las autoridades han realizado charlas preventivas en el departamento y, gracias a esas advertencias, cerca de 70 personas que estaban considerando viajar a otro continente desistieron de hacerlo.

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El panorama más incierto está en Ucrania. Según la Gobernación, seis cesarenses viajaron con la promesa de empleos como conductores o cocineros, pero terminaron en medio de la guerra que ese país sostiene con Rusia.

Las familias llevan seis meses sin comunicación con ellos. Esa falta de información ha aumentado la angustia, especialmente porque desde Ucrania se han recibido respuestas que apuntan a posibles fallecimientos.

“Tenemos la tarea de registrar a seis personas en Ucrania, quienes tienen seis meses sin comunicarse con sus familiares. La respuesta que hemos obtenido de ese país es que hay unos muertos allá”, agregó Esquivel en primicia para Blu Radio.

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Ante esa posibilidad, las autoridades comenzaron un proceso de verificación mediante pruebas genéticas. El secretario de Gobierno explicó que se están enviando muestras de ADN de hijos o hermanos de los desaparecidos para cotejarlas con cuerpos que estarían en Ucrania.

“Estamos enviando ADN de algunos hijos de esas personas que están allá o de hermanos con el objeto de cotejar a ver si resulta que esos cadáveres pertenecen a ellos”, sostuvo el funcionario.

La Gobernación del Cesar mantiene gestiones con la Cancillería y el Ministerio del Interior para ubicar a los connacionales, traer de regreso a quienes estén vivos y, si se confirman muertes, avanzar en la repatriación de los cuerpos.

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