Chile nombró a su nuevo embajador en Israel luego de más de dos años sin un representante diplomático en ese país

Gabriel Zaliasnik, abogado y profesor asociado a la Universidad de Chile, ha sido una voz influyente en el ámbito del periodismo y el debate público.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó este jueves que el presidente, José Antonio Kast, nombró al abogado Gabriel Zaliasnik como su nuevo embajador en Israel, tras más de dos años sin un representante diplomático en ese país.

Cabe recordar que el expresidente Gabriel Boric retiró de su cargo como embajador en Israel a Jorge Carvajal San Martín, en protesta por las operaciones militares en la Franja de Gaza.

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Luego de llamarlo a consultas en octubre de 2023, la embajada chilena en Israel quedó bajo el mando de un encargado de negocios ad interim, situación que escaló posteriormente con el retiro de los agregados militares en 2025, consolidando el distanciamiento diplomático entre ambos países. Carvajal nunca regresó a Tel Aviv y finalmente fue destinado a los Países Bajos.

Zaliasnik es abogado de la Universidad de Chile y magíster en Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez, amén de socio fundador del estudio de abogados Albagli Zaliasnik (1991), donde lidera el área de litigios.

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Es profesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile, fue coordinador de la Comisión de Reforma al Código Procesal Penal del Ministerio de Justicia de Chile, es consejero del Colegio de Abogados y ejerció como presidente de la Comunidad Judía en Chile entre 2006 y 2010.

En su carrera profesional, ha liderado las defensas de altas figuras políticas y corporativas del país. Sus intervenciones abarcan desde el financiamiento irregular de la política hasta acusaciones constitucionales contra ministros de Estado, consolidándolo como uno de los penalistas más influyentes del país.

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Así, ejerció como defensor del senador de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Iván Moreira, en el Caso Penta; fue asesor y consejero legal corporativo de la minera no metálica Soquimich en medio de las indagatorias por aportes irregulares a campañas políticas en el Caso SQM, y defendió a los exministros Jaime Mañalich y Víctor Pérez cuando fueron llevados a juicio político por la administración de Gabriel Boric,

También fue parte del equipo legal defensor del expresidente peruano Alberto Fujimori durante su proceso de extradición mientras se encontraba retenido en Chile, y representó al expresidente argentino Carlos Menem en Chile frente a requerimientos judiciales internacionales.

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Desde la Cancillería informaron además que también fueron nombrados los embajadores Ricardo Hernández en Ecuador; Hernán Bascuñán, en Países Bajos, y James Sinclair en el Vaticano.

“Todos ellos ya recibieron sus respectivos beneplácitos”, cerraron desde dicha cartera.

El expresidente Gabriel Boric llamó a consulta en octubre de 2023 al exembajador Jorge Carvajal San Martín, quien nunca volvió a Tel Aviv.

Comunidad Palestina rechaza nombramiento

En tanto, la Comunidad Palestina de Chile criticó el nombramiento de Zaliasnik y pidió al Ejecutivo reconsiderar una decisión que, argumentan, implica un cambio “preocupante” en la política exterior chilena.

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“Resulta incomprensible que, mientras una parte importante de la comunidad internacional avanza hacia medidas de presión diplomática frente a las reiteradas vulneraciones al derecho internacional cometidas por el gobierno israelí, Chile decida elevar nuevamente su representación diplomática en Tel Aviv”, señaló su presidente, Maurice Khamis Massú.