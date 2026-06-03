Cayó en Chile una banda dedicada al tráfico sexual de mujeres paraguayas

Evidencia clave como laptops, teléfonos celulares, cámaras de seguridad y dispositivos de pago incautados tras la desarticulación en Chile de una banda de tráfico sexual de mujeres paraguayas.

Tras una investigación de largo aliento, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público desarticularon una banda dedicada al tráfico sexual de mujeres, principalmente de nacionalidad paraguaya, la que operaba en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Puerto Montt y Castro.

La organización criminal estaba formada por chilenos, venezolanos, argentinos y paraguayos, quienes captaban mujeres en este último país y las trasladaban hasta Chile bajo promesas de trabajo y una mejor vida.

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Una vez ubicadas en casas particulares, secuestraban sus documentos de identidad y las obligaban a ejercer el comercio sexual bajo amenazas, reteniendo sus ganancias y cobrándoles altas multas incluso por perder las llaves del lugar donde eran explotadas o comerse la vianda de sus compañeras.

La llamada “Operación Guaraní” involucró a más de 50 detectives que realizaron siete allanamientos a lo largo del país, capturando en total a 10 integrantes de la banda que era liderada por una mujer extranjera.

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Cinco de los apresados cayeron en Viña del Mar; dos en la región Metropolitana; uno en el paso Los Libertadores; uno en Puerto Montt y uno en Chiloé, según consignó El Heraldo Austral.

Además, se decomisaron medios de prueba como celulares, notebooks, cuadernos con registros contables y más de $600 mil pesos (USD 670) en dinero contante y sonante.

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Así, los imputados fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Puerto Montt (1.033 kms al sur de Santiago), para su control de detención y formalizados por asociación criminal, trata de personas y lavado de activos, quedando sus líderes en prisión preventiva.

El jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI en Puerto Montt, Sergio Castro, y la fiscal Carmen Wittwer, explicaron la estructura trasnacional de la organización.

Condiciones “deplorables”

De acuerdo con la fiscal regional, Carmen Wittwer, las víctimas que fueron rescatadas se encontraban en condiciones “deplorables”.

“Claramente fueron vulnerados todos sus derechos al ser víctimas de trata de personas. Estaban en condiciones bastante deplorables, teniendo presente su dignidad, su calidad de mujeres”, señaló, según reza una nota de BioBíoChile.

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La persecutora recordó que organizaciones criminales de este tipo se caracterizan “por tener retenidas a estas mujeres bajo distintas amenazas o retención de documentos”.

En tanto, el jefe de la Brigada Investigadores de Robos de la PDI en Puerto Montt, Sergio Castro, explicó que la investigación partió luego de varias denuncias por robos en las viviendas donde las víctimas eran obligadas a prostituirse.

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“Se establece que se abren ciertas sucursales, tanto en la región de Valparaíso y la región de Los Lagos, y determinando mediante múltiples técnicas de investigación, que un grupo, tratándose de una estructura transnacional, captaba mujeres principalmente en Paraguay”, detalló el detective.

Finalmente, trascendió que tras recibir la atención psicológica y social correspondiente, varias víctimas ya volvieron a su país, mientras que solo cinco permanecen en Chile.

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