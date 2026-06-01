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Chile: quienes agredan a carabineros o dañen infraestructura pública o privada perderán beneficios sociales

El gobierno creará un Rol Único de Vándalos para quienes cometan incivilidades

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Un hombre de pie con micrófono habla ante un panel de funcionarios sentados en una mesa azul. Hay banderas chilenas y cortinas rojas al fondo, y el público es visible
El mandatario participó este domingo de la sexta versión de los encuentros ciudadanos "Presidente Presente".

El presidente José Antonio Kast llegó este domingo hasta la comuna de Villa Alemana para ser parte del sexto encuentro de participación ciudadana “Presidente Presente”, instancia en la que anunció que el gobierno ingresará a la brevedad al Congreso un proyecto de “Rol Único de Vándalos”, una de sus promesas de campaña.

“Usted va a ver un antes y un después en las próximas semanas en las rondas policiales, en las fuerza con la cual vamos a perseguir las incivilidades”, aseguró el mandatario.

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“No podemos permitir que le salga gratis a alguien que se pone un overol blanco salir, quemar y atentar contra la vida de las personas. Hace pocos días salió un overol blanco y podría haber quemado a un periodista", recordó Kast sobre los presuntos estudiantes del Instituto Nacional -liceo emblemático santiaguino-, que arrojaron dos bombas molotov a un reportero en las afueras del establecimiento, sin heridos que lamentar.

Un grupo de personas sonríe, algunas con vestimenta folclórica chilena y otras en traje, con guitarras, ante una pantalla que dice "Región de Valparaíso"
De paso, el presidente Kast aseguró que ningún jubilado verá reducida su pensión.

Las faltas contempladas

A renglón seguido tomó la palabra el subsecretario de Interior, Máximo Pavez, quién detalló que el mandatario “nos pidió hace algún tiempo atrás trabajar un proyecto de ley que básicamente lo que va a hacer es, por un lado, aquellas personas que cometan delitos que se equivalen a actos vandálicos, ingresarlos a un registro para que pierdan beneficios sociales. Y eso va a incluir desde aquellas personas que agreden a un carabinero a aquellas personas que cometen delitos que atentan contra la civilidad”.

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Respecto a cuáles serán las faltas que serán contempladas en la nueva ley, Pavez explicó que existen "una serie de conductas que no son delitos, que nosotros las vamos a tipificar como incivilidades, para que esas personas también pierdan algunos beneficios sociales".

“Los que rompen paraderos, los que rayan nuestros museos, los que rayan las casas de los vecinos sin permiso: a todas esas personas las vamos a incorporar a un registro para que de a poco vayan desincentivando esas conductas y que puedan perder también algunos beneficios sociales. Así que a los parlamentarios presentes les vamos a comentar muy pronto los detalles, porque vamos a necesitar la ayuda de ustedes”, cerró el subsecretario.

Finalmente, el presidente Kast tranquilizó a los adultos mayores presentes recalcando que ninguno verá una rebaja en su Pensión Garantizada Universal (PGU), e indicó que su compromiso con la expulsión de migrantes irregulares sigue incólume.

“Puede que no sea metáfora ni hipérbole, pero (los migrantes ilegales) se van a ir igual”, remató.

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