La crisis de abastecimiento en Bolivia se agrava tras 29 días de bloqueos

Miles de familias bolivianas modificaron su dieta por la falta de productos básicos y recurren al arroz con huevo como principal alimento diario. (REUTERS/Claudia Morales)

La crisis de abastecimiento en Bolivia se agudiza tras 29 días de bloqueos de rutas que cercan La Paz y paralizan el suministro de alimentos, combustible y medicamentos en todo el país, en el marco de protestas que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

El pollo, el alimento más consumido por su precio accesible, se vende al doble de su valor habitual en la capital. Los huevos y la carne vacuna registran alzas similares, mientras que frutas y verduras escasean. Familias de clase media han recurrido al arroz con huevo como base de su dieta. “Lo despreciaba. Ahora nos gusta el arroz con huevo, me está salvando, lo mezclo con salchicha”, declaró Adela Gutiérrez, ama de casa y madre de una niña.

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La jubilada María Helena Rodríguez señaló que come arroz con huevo día por medio para racionar “el poco pollo que llega”. “Tengo cinco perros y ellos también están a dieta”, agregó.

En el municipio de Pocona, departamento de Cochabamba, más de 100.000 pollos murieron en granjas por falta de alimento balanceado, gas licuado e insumos veterinarios. Wilson Mazala, presidente de la Federación Avícola de Pocona, cifró las pérdidas en entre 600.000 y 700.000 bolivianos diarios (entre USD 87.500 y USD 102.100) y advirtió que “alguien debe hacerse responsable de las pérdidas”.

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El precio del pollo se duplicó en la capital de Bolivia, mientras los huevos y la carne presentan aumentos similares debido al desabastecimiento. (REUTERS/Claudia Morales)

Mazala señaló que más de 300.000 aves listas para el matadero no pueden ser trasladadas porque las rutas están cortadas. Alertó además que las consecuencias se sentirán en los próximos 35 a 40 días ante la falta de abastecimiento de pollo en los mercados, ya que las granjas no están siendo repobladas con pollos bebés. En Santa Cruz, el pollo se remata a mitad de precio porque tampoco logra llegar a los mercados.

La Paz cuenta con cuatro rutas de acceso al resto del país y los puertos del Pacífico. Solo una permanece parcialmente abierta; las otras tres están tomadas por manifestantes. El Ejecutivo organizó puentes aéreos con apoyo internacional para llevar productos básicos a la ciudad sede del gobierno.

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Los dos corredores humanitarios habilitados con presencia policial y militar no prosperaron, ya que los bloqueadores volvieron a cerrar las rutas. La escasez de combustible derivó además en el racionamiento de oxígeno y alimentos en hospitales. Más de 500 cisternas con combustible permanecen varadas en las carreteras, según las autoridades.

Bolivia cumple 29 días de bloqueos de rutas en reclamo de la renuncia del presidente Rodrigo Paz (Foto AP/Juan Karita)

Las negociaciones entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana (COB), principal líder de las protestas, no llegaron a concretarse. La COB exigió como condición previa que la justicia derogue las órdenes de detención contra sus dirigentes por las movilizaciones en La Paz.

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El presidente Paz lleva apenas seis meses en el poder y enfrenta la peor crisis económica del país en 40 años. Ha denunciado una conspiración y atribuye la situación a dos décadas de gobiernos socialistas. “Todo lo que sea de utilidad para el pueblo tiene que generar a través del diálogo y eso estamos haciendo. Los bloqueos solo castigan a las familias”, afirmó hace dos días.

Su gobierno descartó el uso de las fuerzas del orden para despejar las rutas por el riesgo de posibles bajas que agraven el conflicto. Empresarios y organizaciones civiles de Santa Cruz presionan para que se declare el estado de excepción.

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(Con información de AP y Los Tiempos)