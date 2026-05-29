Crisis en Bolivia: médicos y enfermeros exigieron frenar los bloqueos ante la escasez de oxígeno y alimentos en los hospitales

Trabajadores de la salud marchan en La Paz por la falta de oxígeno y alimentos en hospitales bolivianos (REUTERS)

Médicos, enfermeros y trabajadores de salud marcharon este jueves en La Paz para reclamar una “pausa humanitaria” en los bloqueos de carreteras que desde hace 23 días afectan el ingreso de oxígeno, medicamentos y alimentos a hospitales de Bolivia.

La protesta se produjo en medio del agravamiento de la crisis social y económica que mantiene cercadas a La Paz y El Alto, mientras distintos sectores exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La movilización comenzó en el Hospital de Clínicas, principal complejo médico de la capital boliviana, y avanzó por el centro paceño hasta llegar al Ministerio de Salud. Durante la marcha, los trabajadores sanitarios llevaron guardapolvos blancos y reclamaron el desbloqueo de rutas para garantizar la atención de pacientes internados.

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“Oxígeno y comida para los pacientes” y “respeto por la salud y la vida” fueron algunas de las consignas repetidas por los manifestantes, acompañados por ambulancias con sirenas encendidas.

El presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, advirtió que la situación dentro de los hospitales se volvió crítica por la falta de suministros básicos.

“Estamos sufriendo el desabastecimiento de alimentos, oxígeno y medicamentos”, afirmó. También explicó que muchos camiones que lograron ingresar con oxígeno medicinal no pueden abandonar la ciudad para recargar nuevos suministros debido a los bloqueos.

Un trabajador de la salud sostiene un cartel con la frase “No hay oxígeno” durante una protesta en La Paz por la escasez de insumos médicos y alimentos en hospitales bolivianos (REUTERS)

Larrea alertó que “puede pasar cualquier desgracia” con los pacientes más delicados si continúa interrumpido el abastecimiento. Según explicó, varios hospitales comenzaron a compartir reservas de oxígeno entre centros de salud para sostener la atención de emergencias.

La crisis también impacta sobre la alimentación hospitalaria. El dirigente médico indicó que algunos establecimientos redujeron la cantidad de proteína animal en las comidas de los pacientes debido a la escasez de productos. Además, numerosos hospitales suspendieron cirugías programadas para priorizar únicamente intervenciones urgentes.

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Los problemas alcanzan también a tratamientos especializados. Larrea señaló que existen dificultades para acceder a medicamentos destinados a pacientes oncológicos y pidió una solución inmediata para garantizar el funcionamiento del sistema sanitario.

Mónica Reyes, médica de 48 años que participó de la movilización, aseguró que la situación empeora día tras día.

“No tenemos suficiente para cinco días más”, afirmó. “Las provisiones de alimentos se están acabando y los productos están siendo racionados”, agregó.

La profesional sostuvo además que los pacientes enfrentan una doble crisis: “Ya están sufriendo por su enfermedad y ahora se suma el sufrimiento del país”.

Un trabajador de la salud grita por un megáfono durante una protesta en La Paz por la falta de oxígeno y alimentos en hospitales bolivianos (REUTERS)

El Ministerio de Salud reconoció esta semana que la escasez de alimentos e insumos puede afectar especialmente a pacientes vulnerables y complicar procesos de recuperación en hospitales públicos. Según datos oficiales, en La Paz y El Alto funcionan 19 hospitales de segundo y tercer nivel que atienden diariamente a unas 1.000 personas internadas.

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A eso se suman 15 centros destinados a poblaciones vulnerables que también enfrentan dificultades para recibir suministros básicos.

La Cámara de la Industria Farmacéutica de Bolivia informó que alrededor de 50 toneladas de medicamentos y oxígeno permanecen retenidas por los bloqueos en diferentes rutas del país.

Las protestas comenzaron a inicios de mayo impulsadas por sindicatos campesinos y sectores obreros que reclamaban mejoras salariales, estabilidad en el suministro de combustible y respuestas frente a la crisis económica. Con el paso de las semanas, las movilizaciones se radicalizaron y pasaron a exigir directamente la salida de Paz.

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La estatal Administradora Boliviana de Carreteras reportó más de 60 puntos de bloqueo activos en seis regiones del país. Las interrupciones afectan especialmente a La Paz, El Alto y otras ciudades del altiplano boliviano.

La Defensoría del Pueblo informó además que al menos cuatro personas murieron por no recibir atención médica oportuna debido a las restricciones de circulación.

Trabajadores de la salud marcharon con banderas blancas para exigir el ingreso de oxígeno, medicamentos y alimentos a hospitales públicos (REUTERS)

En paralelo, el Gobierno insiste en buscar una salida negociada. “El país necesita orden”, declaró Paz el miércoles, cuando aseguró que Bolivia se encuentra cerca de un “punto límite”.

(Con información de EFE y AFP)