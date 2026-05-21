América Latina

Chile: el Plan de Reconstrucción Nacional del gobierno de Kast avanza al Senado

La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría gran parte de las medidas incluidas en el proyecto de ley

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Vista aérea de legisladores chilenos, hombres y mujeres, en un hemiciclo. Varios levantan el pulgar; hay banderas chilenas sobre los escritorios
Parlamentarios oficialistas votan una de las indicaciones del proyecto.

Por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención, el miércoles la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en particular y despachó al Senado el Plan de Reconstrucción Nacional con que el gobierno de José Antonio Kast espera anotar su primera gran victoria legislativa.

Cabe recordar que la también llamada “Ley Miscelánea” agrupa más de 40 medidas tendientes a reedificar 4.000 viviendas afectadas por incendios y reactivar la economía mediante incentivos tributarios, la generación de empleo y la aceleración de permisos medioambientales.

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El objetivo del Ejecutivo es que se apruebe antes de la Cuenta Pública del mandatario, el próximo 1 de junio. Sin embargo, la iniciativa es resistida por la oposición, desde donde acusan que favorece a las grandes empresas mediante rebajas de impuestos, mientras reduce el financiamiento para gasto social, salud y educación.

En tanto, expertos económicos y ambientalistas han apuntado sus críticas principalmente al riesgo que representa para las finanzas públicas, la regresividad de algunas medidas y la flexibilización de normativas medioambientales.

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Gracias al acuerdo logrado con el Partido de la Gente (PDG), el gobierno logró aprobar gran parte de las 43 medidas incluidas en el proyecto -entre ellas la rebaja del impuesto corporativo o la invariabilidad tributaria por 25 años para nuevas inversiones-, pero sufrió un revés en la indicación que incluía cambios a la Ley de Propiedad Intelectual y la que eliminaba la franquicia tributaria Sence, incentivo del Estado que permite a las empresas descontar de sus impuestos anuales el dinero que invierten en capacitar a sus trabajadores.

Diputados chilenos en una sesión parlamentaria, con dos hombres de traje abrazándose en el centro, rodeados de otros legisladores sentados en escritorios de madera
La composición política del Senado es de virtual empate, por lo que el gobierno está obligado a seguir negociando para restituir artículos rechazados y aprobar el plan con pocas bajas.

Celebra el gobierno

Una vez terminada la tensa sesión, el ahora vocero y ministro del Interior, Claudio Alvarado, aplaudió el avance de la megarreforma a su segundo trámite legislativo.

“El Gobierno está demostrando que es capaz de escuchar, que es capaz de recibir propuestas, que es capaz de generar mayorías, y esas mayorías, hoy día, nos han permitido, con una amplia votación, seguir y continuar este proyecto en el Senado”, señaló.

Por su parte el ministro de Hacienda y gestor de la iniciativa, Jorge Quiroz, aseguró que “la única manera de salir adelante, de seguir proveyendo beneficios sociales y atendiendo las necesidades de todos los chilenos, es con crecimiento. Y para crecer hay una sola forma: devolver la energía creadora al sector privado, que es el que empuja las economías. Todas las economías que han surgido en el mundo lo han hecho con una dosis muy relevante de impulso privado”.

De acuerdo a Quiroz, el proyecto de ley del gobierno “devuelve al país el entorno apropiado para aumentar las inversiones, aumentar el crecimiento y por sobre todo, aumentar el empleo y dar oportunidades de trabajo a todos los chilenos”.

Ahora, el Ejecutivo tiene puesta la mirada en la discusión que la “Ley Miscelánea” tendrá en el Senado, donde el PDG no tiene representantes y cuya composición política se encuentra en una situación de virtual empate y alta fragmentación, por lo que el gobierno está obligado a seguir negociando para restituir artículos rechazados y aprobar el plan con pocas bajas.

Y aunque las conversaciones están en marcha con el Socialismo Democrático -coalición compuesta por el Partido Socialista (PS), el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical (PR) y el Partido Liberal (PL)-, la senadora demócratacristiana, Yasna Provoste, ya advirtió que el debate será distinto en la Cámara Alta.

Mientras la coalición de centro-derecha ocupa 25 escaños en el Senado, la centro-izquierda tiene 23. Los dos senadores restantes son independientes: Fabiola Campillai, quien quedó ciega en noviembre de 2019 tras recibir una bomba lacrimógena en la cara en medio del estallido social mientras se dirigía a su trabajo y vota siempre con la mano izquierda, y Karim Bianchi, quien se distanció del gobierno de Gabriel Boric en los últimos años aunque no se ha alineado de forma disciplinada con ningún bloque político tradicional, y se caracteriza por su voto estrictamente pragmático, regionalista y fluctuante.

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ChilePlan de Reconstrucción Nacional“Ley Miscélanea”José Antonio KastClaudio AlvaradoJorge QuirozYasna ProvosteFabiola CampillaiKarim BianchiGabriel Boric

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