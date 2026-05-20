Chile: prisión preventiva para un jefe mapuche acusado de tráfico de drogas y armas

El video con el arribo de los detenidos la ciudad de Victoria.

El Juzgado de Garantía de Collipulli decretó este martes prisión preventiva para Jorge Huenchullán Cayul (49), “werkén” de Temucuicui, comunidad mapuche ubicada en la comuna de Ercilla (600 kms al sur de Santiago), considerada el principal bastión de resistencia y autonomía en la conflictiva región de La Araucanía.

Huenchullán, quien se mantenía prófugo de la justicia desde 2021, fue extraído por la policía en helicóptero en la madrugada desde su domicilio junto a su pareja, Carolina Padilla Manquel. Ambos fueron formalizados por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas de fuego y municiones, y el Ministerio Público ya informó que pedirán 18 años de cárcel para el primero.

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Padilla también quedó en prisión preventiva, mientras que el “werkén (vocero o mensajero) fue enviado al módulo de comuneros mapuche de la cárcel de Angol, mientras dure la investigación fijada por el tribunal en dos meses.

Horas después un atentado incendiario se produjo en Lautaro.

Nuevo atentado incendiario

La noticia fue celebrada por el gobierno y autoridades de la zona, sin embargo, alrededor de las 13:00 horas, un grupo de cinco encapuchados con armas largas amenazaron a dos trabajadores del fundo Miraflores, en la comuna de Lautaro, e incendiaron una retroexcavadora y un camión pertenecientes a una empresa de áridos.

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En el sitio del suceso, los atacantes dejaron una pancarta con consignas alusivas a la causa mapuche.

Debido a esto, la fiscal regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, señaló que las autoridades regionales están en alerta, pues aunque los ataques incendiarios y hechos de violencia han disminuido notoriamente gracias al Estado de Excepción que rige en toda la Macrozona Sur, la detención de Jorge Huenchullán podría cambiar este escenario.

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“Sabemos que esto sigue ocurriendo (los ataques incendiarios) y se puede agravar, y estamos preparados para eso (...) Permanecemos en alerta porque pensamos que eso puede ocurrir”, advirtió.

Por su parte, el delegado presidencial en el Bío Bío, Julio Anativia, no descartó que grupos radicales se estén articulando nuevamente.

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Las autoridades están alertas por posibles nuevos ataques

Historial de Jorge Huenchullán

Nacido en 1976 en Ercilla, Jorge Huenchullán fue criado por un padre estricto, un llamado “kimche” o sabio local, y sus primeros registros policiales lo sitúan en 2001 en varios ataques incendiarios y la usurpación de terrenos de una conocida familia de la zona.

En 2009, luego de un cisma entre comuneros mapuches, fue uno de los fundadores de la Comunidad Autónoma de Temucuicui junto al lonco Víctor Queipul, -actualmente con arraigo nacional por varias causas con la justicia-, convirtiéndose en su “werkén” (mensajero o vocero).

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Debido a ese cargo, fue invitado a Suiza en 2013 a la Asamblea General del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ocasión en la que se quejó “por la falta de mecanismos para el diálogo con el Estado Chileno, por la aplicación de la doctrina de la negación que proviene desde los actos militares denominado Pacificación de la Araucanía, y la falta de reconocimiento de los derechos colectivo del Pueblo Mapuche, tanto en la Constitución y las leyes”, manifestó en dicha oportunidad, según reza una nota de Ex-Ante.