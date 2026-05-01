Un magistrado del Tribunal Agroambiental de Bolivia fue asesinado en Santa Cruz

El juez boliviano Víctor Hugo Claure se dirige al público durante un evento, previo a su trágico asesinato que ha conmocionado al país.

Un juez del Tribunal Agroambiental de Bolivia fue asesinado a tiros la noche del jueves en Santa Cruz cuando regresaba a su alojamiento en un taxi compartido, en un crimen que las autoridades vinculan preliminarmente con una disputa por tierras en el oriente del país.

La víctima fue identificada como Víctor Hugo Claure, decano del Tribunal Agroambiental (TA), máxima instancia de justicia ambiental y agraria de Bolivia. En su calidad de decano, Claure ejercía como sustituto del presidente del colegiado en ausencia de este. El magistrado se encontraba en Santa Cruz para participar en un evento del órgano judicial, cuya sede permanente está en Sucre, la capital constitucional del país.

PUBLICIDAD

Según reconstruyó el coronel David Gómez, comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, el magistrado había asistido a una cena y regresaba a su alojamiento en un taxi compartido con una funcionaria judicial, a quien acompañó primero hasta su domicilio. En el momento en que la funcionaria se disponía a pagar el servicio, dos hombres a bordo de una motocicleta interceptaron el vehículo, uno de ellos descendió y disparó contra Claure, quien ocupaba el asiento delantero.

El fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que la autopsia determinó que el magistrado murió de forma “instantánea” por el impacto de cuatro proyectiles que le causaron heridas en ambos pulmones y el corazón. Claure falleció antes de llegar al hospital.

PUBLICIDAD

Zeballos confirmó que una comisión de fiscales y funcionarios forenses trabaja junto a la Policía para identificar a los autores materiales e intelectuales del homicidio. “Estamos realizando todos los esfuerzos necesarios para poder esclarecer esta clase de ilícitos”, declaró el fiscal, quien calificó el suceso como un crimen que “enluta a todo un sistema de justicia”.

Agentes de la Policía Boliviana y vehículos policiales en el lugar donde fue asesinado el juez Víctor Hugo Claure en Bolivia.

La principal línea de investigación apunta a un conflicto agrario. El comandante Gómez señaló como hipótesis que el móvil sería “un problema de tierras”, dado que Claure “habría emitido algún tipo de resolución referente a la posesión o al aprovechamiento de algunas tierras” en la región oriental del país. La Policía cuenta ya con imágenes del hecho y con las declaraciones de los testigos que viajaban en el taxi.

PUBLICIDAD

En Bolivia, los magistrados de los máximos órganos judiciales, incluido el TA, son elegidos mediante voto popular, lo que les otorga un perfil público diferenciado respecto de otros sistemas judiciales de la región.

Tras el crimen, la Policía activó “cápsulas de seguridad” para proteger a 13 altos magistrados que se encontraban en Santa Cruz con motivo del mismo evento al que asistía Claure. “En este momento tenemos a trece magistrados que están con seguridad para poderlos trasladar al aeropuerto”, precisó el coronel Gómez.

PUBLICIDAD

La medida se extendió a otras regiones del país: las autoridades coordinaron con los comandos departamentales de Cochabamba, La Paz y Chuquisaca —donde se ubica Sucre— para garantizar la protección de las autoridades judiciales en sus respectivos distritos. Gómez aclaró que, por el momento, no existe información sobre amenazas concretas contra otros magistrados.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, expresó su “solidaridad” con la familia del magistrado e instó a la población a no especular sobre las causas del crimen. Los altos tribunales del órgano Judicial pidieron a la Fiscalía actuar con “celeridad” para dar con los responsables.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP y EFE)