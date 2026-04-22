Polémica en Chile por planilla donde califican de “zurdos” a funcionarios de la administración de Boric para despedirlos

La polémica planilla de Excel.

Una fuerte controversia causó la filtración de una planilla de Excel proveniente presuntamente desde la Secretaría Regional de Obras Públicas de Coquimbo (460 kms al norte de Santiago), en la que se evalúa políticamente a funcionarios de la administración de Gabriel Boric para despedirlos, documento que habría sido enviado masivamente por error a la cúpula de esa cartera en la capital.

En el formulario es posible apreciar las casillas “Dirección”, “Nombre”, “Comentario” y “Recomendación (Nuestra gente)”, en la segunda de las cuales se leen apreciaciones como “Ni fu ni fa zurdo”; “Buena pero zurda”; “Malo para la pega desordenado zurdo y “El mas zurdo de todos, nefasto, sí o sí fuera”.

Y aunque la autoría del documento no ha sido asumida por la Seremi regional, parlamentarios de oposición acusaron una “persecución política contra funcionarios” y exigieron explicaciones desde el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Gobierno.

“Califican a trabajadora de ‘buena pero zurda’, lo que demuestra que no importa la capacidad, sino solo la finalidad de meter a ‘los suyos””, fustigó el senador comunista Daniel Núñez.

En tanto, la jefa de bancada de los diputados del Frente Amplio, Carolina Tello, afirmó esta jornada que ya ofició al Ministerio de la Vivienda y a la Contraloría a fin de que aclaren quién envió la planilla de Excel y si se está despidiendo gente por razones políticas.

“La persecución ideológica se confirma con un hecho grave: La lista negra a funcionarios públicos fue enviada desde el Serviu. Eso significa que estamos frente a una situación que debe esclarecerse completamente. La confianza en las instituciones se defiende con transparencia y responsabilidad”, indicó.

“Aquí no se trata de una discusión política, se trata del uso de medios institucionales del Estado para difundir un documento que contiene calificaciones políticas sobre personas, lo que podría vulnerar principios esenciales como la probidad administrativa y la neutralidad del servicio público”, cerró Tello.

La vocera Mara Sedino dijo que el Gobierno condena el hecho y anunció un sumario administrativo.

Gobierno: “No es la forma”

Desde el Gobierno, por su parte, aseguraron que la famosa planilla no fue evacuada desde la Seremi de Obras Públicas, pero de todas maneras condenaron el hecho y anunciaron un sumario asegurando que “no es la forma”.

“La Seremi de Obras Públicas de Coquimbo aclaró que este documento no tenía origen en su cartera y no forma parte de sus procesos administrativos internos de gestión o evaluación de personal. El Serviu instruyó un sumario administrativo y estamos dispuestos a colaborar en cualquier procedimiento para esclarecer estos hechos”, respondió la ministra vocera de Gobierno, Mara Sedini.

“Evidentemente, esta no es la forma como gobierno de hacer ningún tipo de documento, lo condenamos, pero, como bien se dijo en la institución, esto no tiene su origen en la cartera y se instruyó el sumario correspondiente”, remató la autoridad.