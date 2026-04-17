Chile: oficialismo se cuadra con el presidente Kast para aprobar su Plan de Reconstrucción

La iniciativa presentada por el mandatario contempla más de 40 medidas principalmente financieras tendientes a reactivar la economía.

Este miércoles el presidente, José Antonio Kast, presentó en cadena nacional su Plan de Reconstrucción, ley que contempla más de 40 medidas principalmente financieras tendientes a reactivar la economía del país, la que está ad portas de ser ingresada al Congreso y busca alcanzar un crecimiento del 4% y reducir el desempleo al 6% al cierre del periodo presidencial.

La propuesta, bautizada por la prensa como Ley Miscelánea, considera entre varias otras iniciativas una rebaja de impuestos a las empresas, ajustes en la gratuidad universitaria, la eliminación del impuesto a la compra de una primera vivienda por un año, subsidios al empleo y reducción de “permisología” para inversiones, razón por la cual ha sido calificada como un verdadera “ensalada” por la oposición en pleno.

Debido a esto, los partidos oficialistas han evitado el “fuego amigo” y ordenado sus filas, a fin de sacar la tramitación del proyecto adelante lo más pronto posible y darle a Kast su primera gran victoria legislativa.

Todo esto en un contexto de baja aprobación del Gobierno, el que se ha visto sacudido por el alza de combustibles, la designación fallida de 16 autoridades y el polémico almuerzo en La Moneda que sostuvo el mandatario con sus excompañeros de la universidad, entre varias otras controversias.

El proyecto contempla una rebaja de impuestos a las empresas, subsidios al empleo y reducción de la “permisología” para inversiones.

Oficialismo se alinea para sacar adelante Ley Miscelánea

Así las cosas, este jueves parlamentarios de los diversos partidos oficialistas se “cuadraron” con la propuesta del Gobierno, tal como lo señaló el diputado republicano, Juan Irarrázaval, quien sostuvo que “hay mucha esperanza en este proyecto, y ahí en eso estamos cuadrados. Esa es la base (…) se ha trabajado también para que el acuerdo al respecto sea sostenible en el tiempo, y para que eso también tenga una mayoría que exceda al oficialismo“.

Desde el bloque Chile Vamos, el diputado Daniel Lilayú (UDI) señaló por su parte que “en el oficialismo tenemos la confianza que no solamente vamos a tener todos los votos y el apoyo de nuestro sector; creemos que vamos a encantar y convencer a muchos otros sectores políticos”.

En la misma línea, su par Jaime Coloma, miembro de la Comisión de Hacienda, afirmó que ahora “es fundamental que (la ley) salga lo más rápido posible con el fin de que pueda entrar en régimen el segundo semestre o a principios del próximo año. Para esto vemos necesario que entre de forma íntegra a la Comisión de Hacienda”.

En tanto, la vicepresidenta de la Cámara Baja, diputada Ximena Ossandón (RN), afirmó que “no cabe duda que lo vamos a apoyar en general (…) Nos preocupan los apoyos, sobre todo a la clase media y los más vulnerables".

Finalmente, la diputada Joanna Pérez (Demócratas) sostuvo que su colectividad valora las iniciativas en pos de la reactivación económica del país, pero advirtió que algunas medidas quedan cortas, especialmente en materia de apoyo a la clase media.

“Nosotros, como Demócratas, le hicimos llegar al presidente nuestras propuestas que nos interesan que sean incorporadas”, cerró la parlamentaria.