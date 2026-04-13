América Latina

Kast prepara una batería de medidas económicas en medio de las críticas de la oposición y advertencias de expertos

El proyecto de Reconstrucción Nacional sería ingresado al Congreso esta semana y contempla una baja del impuesto a las empresas y ajustes a la gratuidad universitaria, entre varios otros puntos

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La iniciativa del Gobierno de Kast es vista como una "ensalada" legislativa por la oposición en pleno.
La iniciativa del Gobierno de Kast es vista como una "ensalada" legislativa por la oposición en pleno.

Aunque aún no hay nada confirmado desde La Moneda, diversos medios aseguran que este miércoles el presidente José Antonio Kast dará su primera cadena nacional para anunciar su proyecto de Reconstrucción Nacional, el que contempla 40 medidas de diversa índole tendientes a reactivar la economía del país.

La propuesta, bautizada por la prensa como Ley Miscelánea, contempla entre varias otras iniciativas una rebaja de impuestos a las empresas, ajustes en la gratuidad universitaria, la eliminación del impuesto a la compra de una primera vivienda por un año, subsidios al empleo y reducción de “permisología” para inversiones, razón por la cual ha sido calificada como un verdadera “ensalada” por la oposición en pleno.

Debido a esto, los diputados comunistas Luis Cuello y Daniela Serrano, junto al socialista Juan Santana, ya ingresaron un oficio pidiendo que el proyecto sea derivado a las comisiones de la Cámara baja correspondientes y no solo a la de Hacienda, movida que fue vista en el oficialismo como un intento de retrasar la discusión en el Congreso.

Asimismo, varios expertos alzaron la voz advirtiendo que el ingreso de esta batería de medidas podría jugarle en contra al Gobierno en un contexto de popularidad a la baja y terminar “congelando” la agenda del presidente Kast.

El proyecto es obra del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y varios expertos advirtieron que su amplitud de seguro tensionará el debate legislativo.
El proyecto es obra del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y varios expertos advirtieron que su amplitud de seguro tensionará el debate legislativo.

“Todo o nada”

De acuerdo al analista político de la Universidad de Talca, Mario Herrera, el Ejecutivo está apostando al “todo o nada”, asunto “peligroso en gobiernos que bajan su aprobación tan rápido (..) Un proyecto de reconstrucción que cubra múltiples temas puede terminar siendo un contrasentido. Más que encontrar una solución rápida se puede transformar en una discusión eterna sobre cada uno de los puntos y terminar congelando la agenda legislativa de Kast”, aseguró a Emol.

Según el académico, en tiempos pasados otros presidentes han sufrido lo mismo “con la idea de las grandes reformas. Acá serían reformas menores, pero sobre múltiples temas al mismo tiempo. Ahora bien, si la apuesta es más a largo plazo, el gobierno encontrará un argumento para culpar a la oposición si los resultados no llegan. Eso con el riesgo evidente de seguir aumentando la desafección en la ciudadanía y, potencialmente, el malestar social”.

De la misma opinión fue el experto de la U. Central, Marco Moreno, quien agregó que “una ley miscelánea como el proyecto de reconstrucción tiene una ventaja clara: permite ganar velocidad, ordenar la agenda y dar una señal de decisión política, especialmente en contextos donde el gobierno quiere mostrar acción”.

Sin embargo, a renglón seguido afirmó que “también tiene costos relevantes: agrupar muchas materias en un solo proyecto puede debilitar la deliberación, tensionar el debate legislativo y facilitar la crítica de falta de prolijidad o incluso de ‘forzar’ al Congreso”.

“Si bien parece una estrategia eficaz para instalar agenda, es una jugada riesgosa si no va acompañada de acuerdos previos y manejo político fino, porque puede terminar ralentizando lo que buscaba acelerar”, indicó al medio citado.

Finalmente, Tomás Duval, cientista político de la Universidad Autónoma, recordó que “el proyecto de reconstrucción es el eje central de la futura acción política del Gobierno, pero su amplitud de materias pondrá a prueba su capacidad de lograr acuerdos, ya que este carece de mayorías en el Congreso”.

Así las cosas, y aunque “es el tiempo y la forma adecuada ante la existencia de múltiples oposiciones y diversidad de materias que pueden complicar todavía más a ésta (...) el riesgo es que el corazón económico del proyecto pueda terminar diluido en su tramitación”, remató el experto.

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