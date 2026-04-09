Santiago Peña designó a Óscar Lovera como nuevo ministro de Economía y Finanzas de Paraguay

Oscar Lovera cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector público paraguayo (Instagram @santipenapy)

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, designó a Óscar Lovera como nuevo ministro de Economía y Finanzas, en sustitución de Carlos Fernández Valdovinos, quien presentó su renuncia días atrás a pedido del mandatario.

Según la Presidencia de Paraguay, la cartera de Economía enfrenta deudas con contratistas superiores a USD 1.500 millones, uno de los retos inmediatos para la nueva administración.

La llegada de Lovera implica un relevo en uno de los puestos más estratégicos del gabinete nacional. Economista de carrera y egresado de la Universidad Nacional de Asunción, cuenta con una extensa trayectoria dentro del sector público.

Oscar Lovera lideró equipos técnicos en el Ministerio de Hacienda y el Banco Nacional de Fomento

El nuevo ministro inició su recorrido profesional en el Ministerio de Hacienda en 1991, ocupando desde entonces múltiples cargos de responsabilidad, entre ellos jefe del Departamento de Coyuntura Macro-Fiscal, director de Política Macro-Fiscal y director general de Presupuesto.

El último cargo que ejerció antes de ser promovido fue el de viceministro de Administración Financiera, posición que desempeñó hasta su reciente designación como titular del MEF.

La salida de Carlos Fernández Valdovinos se produjo poco después de que el exministro anunciara un plan de ajuste para enfrentar el descenso en los ingresos fiscales, lo que había generado retrasos en pagos millonarios a proveedores estatales, principalmente empresas farmacéuticas y constructoras.

Carlos Fernández Valdovinos renunció al Ministerio de Economía y Finanzas a pedido del presidente (Europa Press)

Bajo la gestión de Fernández Valdovinos, la economía paraguaya registró crecimiento sostenido y mantuvo la inflación bajo control, permitiendo que el país obtuviera calificaciones de grado de inversión por parte de las agencias Moody’s y Standard & Poor’s.

No obstante, los cuestionamientos a la gestión saliente giraron en torno a la persistencia de debilidades institucionales y la percepción de que ciertos logros macroeconómicos no se tradujeron en mejoras palpables para la población.

El propio presidente Santiago Peña expresó en la red social X que esta etapa representa “un segundo tiempo” en el manejo del equipo económico, con el objetivo de consolidar la buena marcha de la economía nacional.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña encomendó a Lovera la tarea de mejorar la eficiencia del gasto público (Reuters)

En palabras del mandatario: “La misión de Óscar Lovera será mejorar la eficiencia del gasto público y acompañar el crecimiento de la mano del sector privado, para beneficio de todos los paraguayos”.

Durante su carrera, Lovera también desempeñó funciones en el Banco Nacional de Fomento, primero como asesor del Directorio, luego como gerente del Área de Administración y Finanzas y, posteriormente, como miembro titular del Directorio, cargo obtenido mediante el Decreto N° 1855 en 2019. En 2023, la Agencia Financiera de Desarrollo lo designó gerente general, ampliando su experiencia en el sector financiero público.

Óscar Lovera fue gerente general de la Agencia Financiera de Desarrollo en 2023

En la comunicación oficial de la Presidencia, se destaca la formación de Lovera en finanzas públicas, macroeconomía y gestión presupuestaria.

El mandatario subrayó que la decisión de nombrarlo responde a la necesidad de habilidades y competencias específicas para esta etapa en la gestión económica nacional.

El mandatario busca consolidar la estabilidad económica con este relevo en el gabinete (EFE)

El jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez, explicó en conferencia de prensa que el cambio en Economía surge de una evaluación del Ejecutivo sobre la coyuntura financiera y las capacidades requeridas en el ministerio.

Javier Giménez explicó que la coyuntura financiera exigía un perfil diferente al frente del ministerio (EFE)

(Con información de Reuters)