La Armada chilena monitorea a un buque ambientalista que chocó a un pesquero noruego en la Antártica

La Armada de Chile reportó un grave incidente ocurrido el 31 de marzo pasado, cuando un barco de la fundación ambientalista Capitán Paul Watson embistió a un buque pesquero noruego en el estrecho de Bransfield, en la Antártica chilena, pudiendo provocar un desastre ambiental de proporciones.

De acuerdo a información de la autoridad marítima, el hecho ocurrió cuando la nave “Bandero”, que navega bajo bandera de San Cristóbal y Nieves, chocó deliberadamente al buque factoría “Antarctic Sea”, perteneciente a la compañía Aker Qrill, desde donde emitieron una alerta que fue recepcionada por la Capitanía de Puerto.

De inmediato, la Armada llamó por radio a los tripulantes del “Bandero” a fin de que desistieran de su accionar y envió a la zona al buque “Lientur” para así garantizar que el incidente no pasara a mayores.

Un buque ambientalista es monitoreado por la Armada chilena tras colisionar con un pesquero noruego en la Antártica, en medio de una densa niebla.

Riesgo de derrame

El director ejecutivo de Aker Qrill, Webjoern Barstad, aseguró que el choque se produjo precisamente en la popa, donde el "Antarctic Sea” tiene el tanque de combustible, asunto que pudo significar un derrame de diésel.

“Probablemente fue solo cuestión de suerte que no causara mayores daños”, señaló, según reza una nota de BioBíoChile.

Mientras tanto, la Fundación Capitán Paul Watson publicó un video en el que es posible escuchar las advertencias hechas por la Autoridad Marítima chilena:

“Ustedes han afectado la seguridad de la navegación y el derecho de otros buques a realizar actividades lícitas, creando así una situación de riesgo para la vida humana en el mar. Por la presente se les informa que se ha obtenido evidencia audiovisual de sus acciones y se reportará a las autoridades pertinentes”.

“Se les ordena cesar toda interferencia y mantener una distancia segura y prudente de los buques dedicados a operaciones de pesca. El incumplimiento dará lugar a la adopción de nuevas medidas y a la notificación a las autoridades de la República de Chile y a las autoridades internacionales competentes. Por favor, acuse recibo por el canal 16. Cambio”, cierra la comunicación.

Embestida deliberada

De acuerdo al medio citado, aunque en un principio desde la Fundación Capitán Paul Watson aseguraron que la colisión había sido “accidental”, lo cierto es que horas mas tarde admitieron que el Bandero “hizo contacto deliberado” con el “Antarctic Sea” con el objetivo de detener la pesca de krill en un área considerada por ellos como crítica para la alimentación de especies marinas.

En tanto, desde la empresa noruega recordaron que cuentan con los permisos correspondientes emitidos por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR por sus siglas en inglés), organización internacional creada en 1982 con la misión de preservar la vida marina y la integridad ecológica del Océano Austral.

Así las cosas, desde la Armada de Chile informaron que seguirán monitoreando al “Bandero” y que ya informaron al CCAMLR del incidente, sin descartar nuevas medidas.