América Latina

La Armada chilena monitorea a un buque ambientalista que chocó a un pesquero noruego en la Antártica

La nave “Bandero” embistió al buque factoría “Antarctic Sea” y el incidente pudo terminar en un derrame de combustible en el estrecho de Bransfield

Guardar

La Armada de Chile reportó un grave incidente ocurrido el 31 de marzo pasado, cuando un barco de la fundación ambientalista Capitán Paul Watson embistió a un buque pesquero noruego en el estrecho de Bransfield, en la Antártica chilena, pudiendo provocar un desastre ambiental de proporciones.

De acuerdo a información de la autoridad marítima, el hecho ocurrió cuando la nave “Bandero”, que navega bajo bandera de San Cristóbal y Nieves, chocó deliberadamente al buque factoría “Antarctic Sea”, perteneciente a la compañía Aker Qrill, desde donde emitieron una alerta que fue recepcionada por la Capitanía de Puerto.

De inmediato, la Armada llamó por radio a los tripulantes del “Bandero” a fin de que desistieran de su accionar y envió a la zona al buque “Lientur” para así garantizar que el incidente no pasara a mayores.

Vista aérea de dos barcos en el mar, uno blanco a la izquierda y uno oscuro con el nombre 'Antarctic Sea' a la derecha, en un día de niebla
Un buque ambientalista es monitoreado por la Armada chilena tras colisionar con un pesquero noruego en la Antártica, en medio de una densa niebla.

Riesgo de derrame

El director ejecutivo de Aker Qrill, Webjoern Barstad, aseguró que el choque se produjo precisamente en la popa, donde el "Antarctic Sea” tiene el tanque de combustible, asunto que pudo significar un derrame de diésel.

“Probablemente fue solo cuestión de suerte que no causara mayores daños”, señaló, según reza una nota de BioBíoChile.

Mientras tanto, la Fundación Capitán Paul Watson publicó un video en el que es posible escuchar las advertencias hechas por la Autoridad Marítima chilena:

“Ustedes han afectado la seguridad de la navegación y el derecho de otros buques a realizar actividades lícitas, creando así una situación de riesgo para la vida humana en el mar. Por la presente se les informa que se ha obtenido evidencia audiovisual de sus acciones y se reportará a las autoridades pertinentes”.

“Se les ordena cesar toda interferencia y mantener una distancia segura y prudente de los buques dedicados a operaciones de pesca. El incumplimiento dará lugar a la adopción de nuevas medidas y a la notificación a las autoridades de la República de Chile y a las autoridades internacionales competentes. Por favor, acuse recibo por el canal 16. Cambio”, cierra la comunicación.

Embestida deliberada

De acuerdo al medio citado, aunque en un principio desde la Fundación Capitán Paul Watson aseguraron que la colisión había sido “accidental”, lo cierto es que horas mas tarde admitieron que el Bandero “hizo contacto deliberado” con el “Antarctic Sea” con el objetivo de detener la pesca de krill en un área considerada por ellos como crítica para la alimentación de especies marinas.

En tanto, desde la empresa noruega recordaron que cuentan con los permisos correspondientes emitidos por la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR por sus siglas en inglés), organización internacional creada en 1982 con la misión de preservar la vida marina y la integridad ecológica del Océano Austral.

Así las cosas, desde la Armada de Chile informaron que seguirán monitoreando al “Bandero” y que ya informaron al CCAMLR del incidente, sin descartar nuevas medidas.

Temas Relacionados

ChileArmada de ChileAntártica“Bandero”“Antarctic Sea”Krill

Últimas Noticias

El Maritime Convention of the Americas 2026 reunirá a líderes globales del sector en Panamá

El foro internacional reunirá a representantes de más de treinta países para analizar el impacto de las tensiones geopolíticas en el comercio marítimo y las estrategias para fortalecer las cadenas de suministro internacionales

El Maritime Convention of the Americas 2026 reunirá a líderes globales del sector en Panamá

Las Damas de Blanco denunciaron que el régimen de Cuba viola su libertad religiosa

La líder del movimiento opositor, Berta Soler, dijo que la dictadura incrementó el “hostigamiento, asedio, vigilancia, persecución en las calles y cerco a sus viviendas”

Las Damas de Blanco denunciaron que el régimen de Cuba viola su libertad religiosa

Brasil anunció medidas para combatir la subida de los precios de los combustibles por la guerra en Medio Oriente

El paquete busca proteger a quienes están más expuestos ante el encarecimiento internacional de la energía

Brasil anunció medidas para combatir la subida de los precios de los combustibles por la guerra en Medio Oriente

Flávio Bolsonaro definió su candidatura a la Presidencia como un “proyecto de Dios para Brasil”

El senador e hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro cuestionó al presidente actual y candidato a la reelección, Lula da Silva. Dijo que miente, que tiene “ideas viejas” y que no ofrece “nada a los jóvenes”

Flávio Bolsonaro definió su candidatura a la Presidencia como un “proyecto de Dios para Brasil”

Conmoción en Chile por crimen de un padre que evitó el secuestro de su hijo de 6 años

Jaime Avilez Pinto fue acribillado con al menos 10 disparos por una banda que buscaba a otro de sus hijos y trató de llevarse al menor como rehén

Conmoción en Chile por crimen de un padre que evitó el secuestro de su hijo de 6 años
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cierre de Fate: vence el plazo para pagar los sueldos y la empresa se prepara para apelar una medida judicial

Cierre de Fate: vence el plazo para pagar los sueldos y la empresa se prepara para apelar una medida judicial

Así es como puedes desgravarte hasta 440 euros en la declaración de la Renta de 2026 si alquilas viviendas en las Islas Baleares

Fuerza Aérea evacúa niños y lleva médicos a zona afectada por tos ferina en Loreto

Fiscal Luz Adriana Camargo calificó como “delirante” el supuesto pacto con la Dirección de Inteligencia para no extraditar a ‘Papá Pitufo

Concejal Andrés Barrios radicó denuncia penal por manifestación que agredió a feligreses en iglesia de Bogotá: “Deben responder ante la justicia”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Policías en Jamaica matan a 12 civiles en 6 días, dice grupo independiente investigativo

Israel insta a buques de la costa sur de Líbano que "por seguridad" naveguen hacia Tiro

Grupo proiraní anuncia que liberará a la periodista estadounidense secuestrada en Bagdad

Los talibanes elevan a 132 los muertos por desastres naturales en Afganistán en 12 días

Canarias se ofrece a Metsola para acoger la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana en su 20º aniversario

ENTRETENIMIENTO

El apoyo incondicional de Roscoe: el perro que acompañó a Vanessa Williams en su duelo

El apoyo incondicional de Roscoe: el perro que acompañó a Vanessa Williams en su duelo

Mujer enfrenta siete cargos por ataque con sustancia a Lindsey Buckingham

“Los ángeles de Charlie” celebran 50 años con un reencuentro inolvidable

El origen oculto de Seven Seas of Rhye: la historia personal que impulsó a Freddie Mercury y plasmó en Queen II

Subastarán la guitarra que Noel Gallagher utilizó para componer el histórico segundo álbum de Oasis