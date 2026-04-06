América Latina

Vigilia ciudadana en La Paz convoca a sectores sociales en defensa de la segunda vuelta electoral

Seguidores del candidato René Yahuasi exigen que se lleve a cabo el balotaje para el cargo de gobernador, suspendido tras la declinatoria del partido político con el que postuló

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Vista de la sede Tribunal Supremo Electoral (TSE), en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz/Archivo
Vista de la sede Tribunal Supremo Electoral (TSE), en La Paz (Bolivia). EFE/Martín Alipaz/Archivo

El conflicto por el balotaje para el cargo de gobernador de La Paz, Bolivia, se mantiene pese a que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) ratificó su decisión de suspender la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Esta determinación se adoptó luego de que uno de los frentes políticos declinara su participación.

La semana pasada, el partido Nueva Generación Patriótica (NGP) renunció a participar en el balotaje, que estaba previsto para el 19 de abril, por supuestas discrepancias con su propio candidato René Yahuasi, que obtuvo el segundo lugar (9,1%) en la votación del 22 de marzo.

Según afirmó el postulante, la decisión fue asumida contra su voluntad y exige su derecho a participar en la segunda vuelta. “Lo que está en juego es la democracia. No podemos permitir que se quiera instaurar una dedocracia cuando el pueblo ya decidió en las urnas”, afirmó Yahuasi en una conferencia de prensa.

Con la suspensión del balotaje, Luis Revilla —exalcalde y candidato de Patria, la alianza liderada por el presidente Rodrigo Paz— será proclamado gobernador, al haber obtenido el 20% de los votos válidos, el doble que Yahuasi, pero lejos del porcentaje requerido para ganar en primera vuelta (50% de los votos o el 40%, con una ventaja de diez puntos sobre el segundo).

Imagen dividida muestra a Luis Revilla de frente con camisa amarilla y a René Yahuasi hablando a micrófonos, vistiendo una camisa azul y chaqueta oscura
La imagen muestra a Luis Revilla en el lado izquierdo y a René Yahuasi a la derecha, este último hablando a los medios de comunicación.

Según el cómputo oficial del TSE, Revilla obtuvo 277.419 de los más de 1,8 millones de votos emitidos en una votación dominada por blancos y nulos que incluso lo superan al sumar cerca del 24%.

El presidente del organismo electoral, Gustavo Ávila, explicó en entrevista con Infobae que la decisión se enmarca en la Ley de Régimen Electoral que establece de manera inequívoca que ante la renuncia de uno de los postulantes al balotaje, el proceso se suspende y se proclama al más votado entre ambos. Si bien Ávila consideró que la ley es “antidemocrática”, manifestó que la tiene que acatar. “El TSE está atado de manos y no tiene otra opción que cumplir la ley”, afirmó.

Los seguidores de Yahuasi instalaron una vigilia en el organismo electoral y convocaron a dirigentes de varios sectores a un encuentro este lunes en la ciudad de El Alto, colindante con la sede de Gobierno, para discutir las acciones que van a asumir.

“La finalidad no es por una persona o una sigla, sino por el atentado a la democracia. Muchos quienes se han sumado a esta vigilia no son afines a un partido político, (están aquí) porque se está violando la democracia”, afirmó en una transmisión del portal Visión360, una de las personas que hacía vigilia este lunes por la mañana.

Gustavo Avila 3
El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Gustavo Avila, durante una conferencia de prensa. Imagen de archivo. Foto: Prensa local

El caso también ha generado reacciones en el ámbito político. Jorge Quiroga, expresidente (2001-2002) y líder de la oposición, calificó la decisión como un golpe al sistema democrático y pidió al líder del partido, Edgar Uriona —un boliviano migrante en Estados Unidos— que retire el memorial presentado y permita la segunda vuelta. De igual forma, el senador oficialista Wilder Véliz anunció que acudirán a instancias judiciales, al afirmar que se está violando el derecho de más de dos millones de votantes a elegir “libremente” a su gobernador.

Por su parte, el candidato Revilla manifestó que continuará en campaña hasta ser notificado oficialmente y dijo en una entrevista en el periódico El Deber que “no tiene problema” en ir a la segunda vuelta.

Este conflicto y otros recientes de las elecciones nacionales y autonómicas, abrieron el debate sobre la normativa electoral promulgada durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), que permite entre otras cosas habilitaciones e impugnaciones tardías, y sobre los derechos políticos de los candidatos, cuyos trámites electorales suelen estar en manos de los delegados de los frentes políticos.

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