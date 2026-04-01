América Latina

Librería Feltrinelli revitalizó un histórico local de Montevideo: qué libros lideran las ventas

Con 60.000 títulos, café y una apuesta por el libro en papel, la llegada de la cadena italiana generó un boom en sus primeros días en Uruguay. El top tres de lo más buscado

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Librería Feltrinelli, en la Ciudad Vieja de Montevideo (Pedro Tristant/Infobae)
Librería Feltrinelli, en la Ciudad Vieja de Montevideo (Pedro Tristant/Infobae)

La tarde del martes santo transcurre con calma en la Ciudad Vieja, el casco histórico de Montevideo. Por su tradicional peatonal Sarandí no se nota el típico trajín de un día de semana en el distrito financiero de la ciudad. El ritmo acompaña a los turistas uruguayos descansados. La imagen de la calle contrasta con la de la Librería Feltrinelli, que captó la atención de varios curiosos.

A poco más de un mes de su inauguración, la llegada de la mayor cadena italiana a Sudamérica sigue despertando interés. Son decenas las personas que recorren sus 650 metros cuadrados, que revisan los más de 60.000 títulos que hay allí, o que toman un café en su planta alta.

Librería Feltrinelli, en la Ciudad Vieja de Montevideo, revitalizó un histórico local (Pedro Tristant/Infobae)
Librería Feltrinelli, en la Ciudad Vieja de Montevideo, revitalizó un histórico local (Pedro Tristant/Infobae)

Este histórico edificio de la ciudad, donde antes funcionaba otra librería, ahora vive un reimpulso. Quizás sea porque se trata del debut de la marca fuera de Europa, o por una mayor cantidad de libreros dispuestos a recomendar un título. O por el espacio específico destinado a los libros italianos, explica a Infobae Matías Da Rosa, del equipo de libreros de la marca.

Da Rosa cuenta que en la librería hubo un boom en la semana de apertura que luego bajó pero se mantuvo por encima del nivel que había antes. Encuentra una respuesta positiva del público, que también se deslumbra por la llegada de una “marca de peso” al país.

Librería Feltrinelli, en la Ciudad Vieja de Montevideo (Pedro Tristant/Infobae)
Librería Feltrinelli, en la Ciudad Vieja de Montevideo (Pedro Tristant/Infobae)

El librero cuenta que el público que llega hasta el histórico local es diverso. Están los oficinistas que trabajan en la Ciudad Vieja y se sienten atraídos por el espacio.

También es clave la presencia de turistas, en una zona caracterizada por la llegada de extranjeros.

“Si bien este siempre fue un espacio que llamaba la atención, ahora aún más. Ya de por sí el diseño, el mobiliario, es mucho más atractivo. Es mucho más luminoso y eso agrada más. La combinación librería café siempre es algo que de por sí atrae a la gente porque son dos cosas que conectan muy bien”, señaló.

Las recomendaciones en la Librería Fletrinelli (Pedro Tristant/Infobae)
Las recomendaciones en la Librería Fletrinelli (Pedro Tristant/Infobae)

Los libros en italiano son una de las novedades de Feltrinelli. Muchos lectores llegan hasta el casco histórico de Montevideo preguntando por las publicaciones en ese idioma. Se trata de un sector minoritario en la librería, pero que concentra una “variedad amplia”.

“Hay mucha gente que lee en italiano por diversas razones: por descendencia, porque estudia, por curiosidad. Se ha movido bastante bien. No te digo que es lo más vendido de la librería, pero se vende bastante bien. Era algo que no estaba y que sorprendió para bien”, señala Da Rosa.

La Librería Feltrinelli, en la Ciudad Vieja, el casco histórico de Montevideo (Pedro Tristant)
La Librería Feltrinelli, en la Ciudad Vieja, el casco histórico de Montevideo (Pedro Tristant)

El top tres de lo más vendido en el debut

  1. Noches Blancas, de Fiódor Dostoyevski. Se trata de una edición local, de la editorial Séptimo Sello, que ha “rescatado” varios clásicos de la literatura. “Era un libro que estaba faltando en el catálogo de muchas editoriales y explotó. La editorial estuvo atenta y lo está aprovechando”, destaca Da Rosa.
  2. Miembro Fantasma, el último libro de Fernanda Trías. El librero destacó las excelentes ventas que ha tenido la última publicación de la escritora uruguaya.
  3. Larvas, de Tamara Silva, un libro de cuentos. 
La Librería Feltrinelli, en la Ciudad Vieja, el casco histórico de Montevideo (Pedro Tristant)
La Librería Feltrinelli, en la Ciudad Vieja, el casco histórico de Montevideo (Pedro Tristant)

El librero destacó que leer en papel sigue teniendo su encanto, más allá de la creencia de que lo digital venía a ponerle fin. “Hace años que lo vienen diciendo y yo no veo que disminuya para nada. Da ciertas ventajas el libro digital, yo creo que son formatos que pueden convivir. Pero hay un placer en tenerlo en papel”, comenta Da Rosa. Para él, lo más importante es “la calidez de las páginas” y la comodidad de tener el objeto.

También hay una cuestión de “fetiche”, que está dado porque el libro se convierte en un objeto de colección.

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