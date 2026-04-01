Bolivia y Chile sellaron un memorándum para ampliar rutas y frecuencias aéreas y avanzar en la política de cielos abiertos

Bolivia y Chile firmaron un acuerdo para ampliar las rutas y frecuencias aéreas entre ambos países

El gobierno de Bolivia y el de Chile firmaron un memorándum de entendimiento para ampliar rutas y frecuencias aéreas entre ambos países.

El acuerdo se concretó en la ciudad de Santa Cruz, con la participación del ministro boliviano de Obras Públicas, Mauricio Zamora, el director de la Dirección General de Aeronáutica Civil de Bolivia, José Antonio Fanola, y el secretario general de la Junta Aeronáutica Civil de Chile, David Dueñas.

Mauricio Zamora encabezó la firma del acuerdo bilateral en Santa Cruz

El acuerdo permitirá que aerolíneas de ambos países accedan a más rutas y frecuencias, ofreciendo nuevas opciones para los usuarios, según informaron autoridades aeronáuticas y diplomáticas presentes en el acto, entre ellas el cónsul general de Chile en La Paz, Fernando Velasco, el cónsul chileno en Santa Cruz, René Rojas, el director de Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos, Jaime Machicao, y el gerente de Boliviana de Aviación, Juan José Galvarro.

El gobierno trabaja en habilitar progresivamente las “nueve libertades del aire”, derechos aeronáuticos internacionales que regulan el tráfico comercial y permiten desde el sobrevuelo hasta el transporte de pasajeros y carga entre países.

La política de cielos abiertos requiere la adaptación de la normativa aeronáutica boliviana y la coordinación con organismos internacionales como la Organización de Aviación Civil Internacional, lo que implica una implementación gradual.

Días antes, el gobierno boliviano había suscrito un acuerdo similar con Brasil, con el objetivo de eliminar restricciones entre operadores aéreos y fomentar la competencia. El Ministerio prevé la firma de convenios semejantes con otros países de la región para ampliar las posibilidades de conectividad aérea desde y hacia Bolivia.

Boliviana de Aviación mantiene el monopolio en varias rutas domésticas (EFE)

La apertura del mercado aéreo boliviano ha despertado el interés de varias aerolíneas internacionales. Cuatro empresas extranjeras, Flybondi de Argentina, Tampa Cargo de Colombia, Wingo de Panamá y ABSA de Brasil, han manifestado su intención de operar rutas en Bolivia. Además, tres compañías vinculadas a grupos bolivianos analizan iniciar operaciones en vuelos domésticos.

Durante los gobiernos del Movimiento Al Socialismo, Boliviana de Aviación se consolidó como la principal aerolínea comercial, llegando a controlar la mayoría de las rutas nacionales y una presencia significativa en rutas internacionales.

El memorándum prevé la articulación de la medida con la creación de un hub aéreo en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, y posteriormente en La Paz. Este centro de conexiones permitirá incrementar el flujo de pasajeros y carga, con la participación de empresas especializadas en la administración de aeropuertos internacionales.

Viru Viru concentrará vuelos y conexiones internacionales en Santa Cruz (Foto: Opinión)

El proceso de apertura será progresivo y estará acompañado de cambios legislativos, emisión de decretos y procedimientos formales ante organismos internacionales. El objetivo oficial es que la competencia no solo beneficie a los usuarios, sino que también impulse mejoras en la eficiencia y competitividad de Boliviana de Aviación.

El gobierno aclaró que la política de cielos abiertos no busca proteger a la compañía estatal, sino promover un mercado más abierto y eficiente.

(Con información de EFE)