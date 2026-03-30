América Latina

Chile acelera la implementación de detectores de metal en las escuelas tras ataque de un estudiante que dejó una inspectora muerta

El agresor de solo 18 años será formalizado este martes, mientras otras dos víctimas permanecen en estado grave

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Chile acelera la implementación de detectores de metal en las escuelas tras ataque de un estudiante que dejó una inspectora muerta
El estudiante de último año de secundaria planificó por meses el ataque y dejó constancia en sus redes sociales.

Luego de que el viernes pasado un estudiante de 18 años protagonizara un brutal ataque con arma blanca al interior del Instituto Obispo Silva Lezaeta en Calama (1,530 kms al norte de santiago), dejando como saldo una inspectora muerta de 59 años y cuatro heridos, el Gobierno anunció que pondrá el acelerador al proyecto que busca instalar pórticos detectores de metal en las escuelas.

Así lo confirmó la ministra de Educación, María Paz Arzola, quien aseguró que “vamos a avanzar con la orientación y reglamento, para que una vez que se promulgue la Ley de Convivencia Escolar, que ya se aprobó en el verano, podamos facilitar que aquellos establecimientos que así lo requieran, puedan implementar medidas de seguridad como son los pórticos”.

Tocante a plazos, Arzola señaló que “tenemos que esperar que la ley salga de la Contraloría, pero desde el ministerio ya estamos trabajando en el reglamento para materializar o poder hacer operativa la ley, y vamos también a entregar orientaciones a los colegios para que ellos puedan tener un proyecto tipo y así aplicar esto con la mayor celeridad, en aquellos establecimientos que esta medida les haga sentido”.

Asimismo, la autoridad indicó que también impulsarán “medidas legislativas que permitan apoyar la seguridad en los colegios. Hemos tenido ideas, tenemos que discutirlas, ver la viabilidad, pero en la reunión con las autoridades locales vimos apoyo y acuerdos, y creemos que en conjunto vamos a poder avanzar en desplegar las soluciones para poder prevenir la ocurrencia de este tipo de hechos tan lamentables”, cerró la secretaria de Estado.

Chile acelera la implementación de detectores de metal en las escuelas tras ataque de un estudiante que dejó una inspectora muerta
El escolar entró al colegio con varias armas blancas y gas pimienta.

El debate

La decisión de instalar detectores de metales en colegios generó un intenso debate, puesto que para muchos no es una “solución de fondo” para frenar la violencia escolar, tal como lo señalaron desde el Colegio de Profesores, desde donde incluso llamaron a manifestarse pacíficamente en todo el país este lunes y martes.

“Nosotros no nos negamos a la posibilidad de los pórticos de metal cuando las comunidades sientan la imperiosa necesidad para obtener tranquilidad, pero suponer que ese va a ser la solución de fondo de un problema que es mucho más estructural, grave y profundo, me parece que se queda muy corto”, sostuvo el presidente del gremio, Mario Aguilar.

De acuerdo al dirigente, la solución pasa por “un tratamiento mucho más integral que tiene que ver con salud mental, convivencia, educación y la participación de las familias. Un abordaje que tiene que ser suficientemente profundo para sentir que efectivamente se está tratando con seriedad un asunto demasiado grave”, agregó.

De la misma opinión fue el senador de la oposición Pedro Araya (PPD), quien sin embargo dijo estar disponible para apoyar cualquier proyecto que vaya en beneficio de una mejor convivencia estudiantil.

“Estamos disponibles para trabajar en conjunto con la ministra de Educación las iniciativas legislativas que sean necesarias, con el objeto de dotar a los establecimientos educacionales de herramientas que permitan mejorar la seguridad y la convivencia escolar”, sostuvo, según consignó BioBíoChile.

Uno que fue más allá fue el senador independiente, Karim Bianchi, quien tildó la iniciativa como “improvisada”.

“El pretender creer que la violencia escolar se va a solucionar poniendo pórticos, es no entender nada de lo que está pasando en las escuelas de Chile: aquí hay una crisis grave de autoridad, de convivencia y de salud mental”.

Finalmente, la diputada libertaria, Gloria Naveillán, manifestó que es tiempo de “tomar todas las medidas necesarias, debemos garantizar la seguridad de los alumnos, profesores, inspectores, de todos lo que forman parte de la comunidad escolar”.

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