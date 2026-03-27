América Latina

Chile: el gobierno de Kast retiró la Ley de Pesca impulsada por Boric

En medio de las críticas de la oposición, la llamada “Ley Longueira” sigue en pie

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pesca industrial - TASA - anchoveta
La "Ley Longueira" es criticada por estar "hecha a la medida" de las grandes pesqueras.

La Secretaría General de la Presidencia (Segpres), informó este jueves que retiró del Congreso el proyecto de Ley de Pesca impulsado por la administración de Gabriel Boric, el que buscaba reemplazar a la llamada “Ley Longueira”, promulgada en 2013 durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

Cabe recordar que la tramitación de la “Ley Longueira” estuvo marcada por el escándalo de corrupción Corpesca, el que finalizó con el senador Jaime Orpis (UDI) y la diputada Marta Isasi (Independiente) en la cárcel tras recibir sobornos de la industria, y ha sido fuertemente resistida por el gremio de pescadores artesanales y organizaciones medioambientales que acusan una ley “hecha a la medida” de las pesqueras.

Debido a esto, las críticas de la oposición no se hicieron esperar y el primero en abrir los fuegos fue el diputado y expresidente de la Comisión de Pesca de la Cámara, Jorge Brito (FA), quien calificó la “Ley Longueira” como “la mayor vergüenza de la política chilena que terminó con una diputada y un senador en la cárcel por corrupción“.

“Para tener una ley con legitimidad, justa y restituir el Estado de Derecho, impulsamos la nueva ley con más de 200 audiencias sesionando en ocho regiones del país. Este trabajo no se puede echar por la borda, la pesca artesanal está siendo duramente golpeada con el aumento del precio de los combustibles sin ninguna ayuda por parte de este Gobierno y, además, le quitan el futuro retirando el proyecto de nueva ley de pesca”, fustigó Brito.

De la misma opinión fue el senador Daniel Núñez (PC), quien sostuvo que la decisión “pone en manifiesto una vez más que el Gobierno de José Antonio Kast está al servicio de los grupos económicos, de la gran industria en Chile, en este caso avalando estas situaciones irregulares que benefician a Corpesca“.

En tanto, el senador Diego Ibáñez (FA) aseguró que el gobierno “definitivamente no quiere hacerse parte de la solución, sino parte del problema (...) El diputado Bobadilla presentó más de 200 indicaciones para retrasar la aprobación de este proyecto, y hoy no resulta extraño que se sumen al problema y no a la solución. Este es un proyecto de ley que quiere reemplazar una ley actual que terminó con un senador preso, que fue aprobada en base a coimas”.

El aludido -Sergio Bobadilla (UDI)-, retrucó por su parte que “se deben hacer los cambios que permitan generar los equilibrios entre la pesca artesanal y la pesca industrial, de tal manera que tengamos progreso y desarrollo para todos y cada uno de quienes viven de esta importante actividad. Muy bien el Gobierno al retirar este proyecto“, cerró el legislador.

Pesca industrial. Foto: SNI
Desde el gremio de los pescadores artesanales fustigaron la medida y advirtieron posibles manifestaciones.

“Balde de agua fría”

Por otra parte, desde la Alianza Nacional por la Defensa de la Pesca Artesanal calificaron esta jornada la decisión del Gobierno como “un balde de agua fría” y advirtieron que el malestar del sector artesanal podría traducirse en manifestaciones.

Ello, puesto que de acuerdo a su presidente, Hernán Cortés, “retirar este proyecto es, en la práctica, darle respiración artificial a la actual Ley Longueira, una normativa nacida de la corrupción que tanto daño le ha hecho a Chile”.

“La ciudadanía no va a aceptar que se mantenga una ley nacida de la corrupción. Si el camino institucional se cierra o se dilata artificialmente para favorecer a un grupo acotado de pesqueras que se repartieron la torta del mar, el malestar va a desbordar cualquier posibilidad de diálogo”, remató el dirigente de los pescadores artesanales.

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