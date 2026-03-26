José Antonio Kast dijo que requerirán información a Noruega por ONG que financió a comunidades indígenas

Kast señaló de paso que su administración está evaluando la Ley Lafkenche, normativa que permite a comunidades de esa etnia administrar vastos espacios costeros marinos.

El presidente, José Antonio Kast, aseguró este miércoles que instruyó al Ministerio de Relaciones Exteriores para que requiera desde el gobierno noruego explicaciones por el financiamiento de unos USD 541 mil, hecho con recursos estatales por una ONG de ese país a comunidades indígenas lafkenches del sur de Chile, a fin de capacitarlos en su lucha por frenar proyectos de empresas acuícolas, especialmente salmoneras.

De paso, dejó en claro que su administración está estudiando corregir e incluso derogar la Ley Lafkenche, normativa que permite a esa etnia administrar vastos espacios costeros marinos.

De acuerdo a un reportaje de TVN, la fundación Norwegian People’s Aid habría aportado a comunidades indígenas lafkenches unos $500 millones (USD 541 mil), asunto que genera suspicacias teniendo en cuenta que Chile y Noruega son los mayores exportadores de salmón del mundo y competencia directa.

Así las cosas, y consultado al respecto en su visita a la región de Los Lagos, Kast señaló que lo que se sabe hasta ahora “es que el Estado noruego no se ha involucrado en este tipo de cosas y espero que se pueda aclarar cualquier duda que exista al respecto”.

Tocante a la Ley Lafkenche, que faculta a comunidades indígenas para gestionar áreas donde ejercen usos consuetudinarios como pesca, recolección y actividades ceremoniales, protegiendo su cultura y el ecosistema frente a industrias, precisamente, como la salmonera, el mandatario sostuvo que aunque valora su espíritu, ha sido mal utilizada y diversos parlamentarios de la región, de todos los colores políticos, se lo han hecho saber.

“Estamos estudiando en detalle qué es lo que conviene, si modificar la ley o solicitar la derogación de la ley. Es algo que está en estudio y que dependerá del Parlamento”, remató el jefe de Estado.

El embajador de Noruega en Santiago explicó que su país entrega fondos para distintos proyectos, "incluso a organizaciones que promueven posturas políticas que no coinciden con las del gobierno".

Embajador de Noruega: “No refleja la postura del gobierno”

El lunes pasado, y tras ser emitido el reportaje de TVN, el embajador de Noruega en Chile, Per Anders Nilsen, negó cualquier injerencia de su país al respecto, asegurando que el financiamiento de la ONG en cuestión “no refleja la postura del gobierno”.

Mediante un comunicado de prensa, el diplomático recordó que ambos países “son los dos principales productores de salmón del mundo” cuyos lazos van “desde el ámbito privado entre empresas chilenas y noruegas, como también desde el ámbito público, donde instituciones llevan más de 20 años colaborando en investigación, ciencia y administración pública”.

“El mercado es lo suficientemente grande para ambos sectores, y juntos trabajamos para el desarrollo de industrias que sean beneficiosas tanto para el medio ambiente como para las comunidades locales y la economía”, sostuvo Nilsen.

Tocante al financiamiento al que se alude en el reportaje, manifestó que la fundación en cuestión “nos ha informado que tuvo un proyecto de colaboración con una ONG chilena entre 2004 y 2014. Este fue un proyecto independiente y no refleja las posturas del gobierno noruego”.

A renglón seguido, explicó que “Noruega tiene una sociedad civil activa que puede solicitar fondos del gobierno para distintos proyectos, tanto a nivel nacional como internacional, incluso con organizaciones que promueven posturas políticas que no coinciden con las del gobierno”.

Al cierre, subrayó que “desde Noruega estamos felices de colaborar estrechamente con Chile e intercambiar experiencias y buenas y sanas prácticas”.