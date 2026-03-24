Tabacalera china se fue de Uruguay de forma sorpresiva: dejó 40 personas sin trabajo y no pagó los despidos

Tabacalera de capitales chinos Maregroup en Florida, Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

La decisión que tomó la tabacalera de capitales chinos Maregroup sorprendió a todos en Florida, la ciudad uruguaya ubicada a 100 kilómetros de Montevideo en la que estaba radicada. Es que la firma cerró sin previo aviso y nunca pagó los salarios que adeuda ni tampoco las licencias que debía abonar en enero. Tampoco cumplió con el recambio de maquinaria que había prometido.

“Los chinos que se fueron para el Año Nuevo Chino no volvieron, dejaron de contestar mensajes, no contestaron los mails, no contestan nada”, declararon los trabajadores, entrevistados en el noticiero Telemundo de Canal 12.

Los empleados ahora no saben qué camino seguir y afirman que, desde febrero, cuando se fueron los máximos responsables del lugar, no quedó nadie de alto rango ni con poder de decisión. “Queremos ver si tenemos la posibilidad de llegar a ellos para que paguen, incluso a través de la vía política: del presidente, del intendente, del embajador, a ver si tenemos alguna clase de respuesta”, reclamaron los trabajadores despedidos.

Tabacalera de capitales chinos Maregroup en Florida, Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

Un grupo de trabajadores no sindicalizados emitió también una carta pública en la que aseguran que la falta de información de la empresa no les permite acceder a algunos subsidios.

Quien también expresó su preocupación por esta noticia fue el intendente de Florida, Carlos Enciso, quien durante el gobierno anterior fue embajador de Uruguay en Argentina. Lo hizo a través de una carta que envió al embajador de China en el país, Huang Yazhong. Allí describió que tanto el gobierno departamental, como la zona franca como los trabajadores están preocupados por la decisión de paralizar toda la actividad y lamentó la “incertidumbre” que genera la medida para “numerosas familias floridenses”.

“La preocupación es aún mayor cuando constatamos que la empresa no solo ha paralizado su actividad, sino que ha cerrado todo acceso a sus instalaciones y han retirado equipos esenciales en el proceso, que no han sido reemplazados”, escribió Enciso. Además, criticó que la tabacalera no designó a ninguna persona “con quien hablar” y contó que se perdió todo vínculo.

Carlos Enciso Christiansen

Maregroup se dedicaba a la producción de cigarrillos, a su correspondiente empaque y la posterior exportación. Inició sus operaciones en 2016 y comenzó con la producción en 2017, de acuerdo a los datos citados por Enciso. En los períodos de mayor demanda, llegó a emplear hasta 100 trabajadores y luego mantuvo una dotación estable de 40 empleos directos. Quienes trabajaban allí eran mayoritariamente familias de la comunidad local.

Maregroup desarrollaba su actividad utilizando entre cuatro y seis galpones de la Zona Franca de Florida, que están destinados a la fabricación y el embalaje de sus productos.

Enciso continuó con su reclamo: “Con esta actitud ni los trabajadores ni la propia Zona Franca tienen caminos para dialogar y buscar soluciones amigables sobre obligaciones o haberes impagos por parte de la empresa Maregroup y mucho menos encontrar caminos viables para continuar con la actividad productiva y laboral de la misma”.

Carlos "Pájaro" Enciso, la lista del "Pajaro"

“Asimismo cabe a la empresa gestionar distintos derechos laborales de los trabajadores ante los organismos competentes, cosa que no ha ocurrido y genera mucha preocupación”, agregó.

El intendente Enciso pide en la carta que el embajador ofrezca sus “buenos oficios” para “explorar y facilitar posibles vías que permitan superar las dificultades existentes, de modo que la empresa pueda continuar su operación en nuestro país, contribuyendo al desarrollo económico local y reafirmando los históricos y cordiales lazos que unen a la República Oriental del Uruguay y a la República Popular China”.

Enciso termina su carta con un pedido de entrevista al embajador para informarle “de primera mano” la situación que generó esta empresa e “intercambiar opiniones y eventuales líneas de acción” para revertirla.