América Latina

Empresas advierten dudas por posibles negocios entre Colombia y Venezuela: dicen por qué la percepción no corresponde a la realidad

El entorno expande posibilidades para el sector productivo, pero la coyuntura actual exige transformaciones regulatorias y operativas para consolidar avances sostenibles, aseguró la presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, María Claudia Lacouture

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María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia, dijo que “las operaciones actuales entre ambos países se están realizando de manera más medida, más corta, con validación previa de pago, bancos y contraparte" - crédito Visión Davivienda

La instalación de la comisión bilateral entre Colombia y Venezuela impulsó la reactivación del diálogo institucional en materia de comercio entre ambos países. Las autoridades de cada nación buscan ordenar la relación comercial y fortalecer el intercambio, aunque persisten obstáculos importantes para lograr una integración total.

Actualmente, la integración comercial entre los dos muestra avances institucionales, pero permanece lejos de una normalización completa. El proceso permitió establecer canales formales y reactivar sectores con potencial, aunque las restricciones internacionales y la necesidad de reglas claras siguen siendo desafíos críticos.

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La Comisión de Seguimiento del Acuerdo parcial comercial No. 28 fue instalada en Caracas con delegaciones técnicas de ambos gobiernos y encabezada por la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, Diana Marcela Morales. El espacio busca fortalecer el monitoreo y cooperación binacional, con una agenda inicial centrada en facilitar el paso de bienes, reducir los costos logísticos y armonizar los requisitos sanitarios y fitosanitarios en la frontera.

Las ministras de Comercio de
Las ministras de Comercio de Colombia, Diana Morales, y de Venezuela, Coromoto Godoy, lideraron reunión con equipos técnicos de ambos países - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Morales enfatizó que la construcción de un marco más claro y estable permitirá dotar a la relación comercial de mayor previsibilidad. Además, considera que el vínculo económico entre Colombia y Venezuela se apoya en “una historia compartida y, sobre todo, en el potencial de consolidarse como una economía complementaria”.

El trabajo de esta comisión prioriza la optimización de procesos fronterizos, el desarrollo del sector agroindustrial y la mejora de condiciones para un intercambio más organizado. Se busca atender problemas operativos en la frontera para abrir nuevas oportunidades para ambos países.

Desafíos y oportunidades para el comercio Colombia-Venezuela

El acuerdo comercial bilateral tiene como meta mejorar la integración productiva y avanzar hacia una relación de mayor fluidez. Dentro de los retos principales se encuentran la agilización de procesos en fronteras y la reducción de costos para el transporte de mercancías.

Autoridades de ambos países destacaron la urgencia de reglas claras para empresas y actores económicos. Establecer y homologar procedimientos, así como fijar criterios sanitarios y fitosanitarios, es indispensable para garantizar que el comercio funcione de manera segura y eficiente.

Además, el entorno actual favorece la expansión en sectores donde Colombia puede responder rápidamente a la demanda venezolana, como alimentos, químicos y plásticos. Sin embargo, esa posibilidad está condicionada por barreras institucionales y logísticas que deben resolverse para permitir un crecimiento real.

La reapertura de la frontera
La reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela se hizo en 2022 - crédito AFP

Visión crítica sobre la frontera

Al respecto, la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, considera que “la percepción de una normalización total del comercio bilateral no corresponde a la realidad”.

“Desde la reapertura fronteriza que se hizo en el 2022 se ha ido formalizando canales comerciales y porque la demanda venezolana se ha concentrado en rubros donde Colombia tiene la capacidad de responder rápido, como es el tema de alimentos, químicos, plásticos, salud, insumos industriales”, afirmó en diálogo con el gerente de Investigaciones Económicas y Estrategia de Davivienda, Germán Cristancho.

Insistió la dirigente en la importancia de transmitir información precisa sobre el proceso de integración. “Hay que ser suficientemente claros y es importante esta claridad”, remarcó.

Resultados obtenidos

Para la exministra de Comercio, Industria y Turismo, los resultados obtenidos se explican por la combinación de la reapertura fronteriza, la negociación de un acuerdo comercial y la adopción de decisiones tácticas. “La apertura y el aumento que se ha dado a Venezuela, como mencioné, por la apertura de la frontera del 2022, la negociación de un acuerdo comercial entre Colombia y Venezuela ha sido táctico más que un tema de apertura completa”, señaló.

La formalización de canales comerciales abrió espacios en nichos estratégicos, aunque Lacouture sostiene que la integración todavía enfrenta limitaciones institucionales y operativas que requieren solución.

El comercio entre Colombia y
El comercio entre Colombia y Venezuela muestra una recuperación sostenida, con un crecimiento del 14,1% en el primer semestre de 2025, alcanzando aproximadamente USD560,7 millones - crédito Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Restricciones internacionales y efectos sobre el intercambio

Las sanciones internacionales pesan como una de las restricciones más severas sobre el intercambio. Para la experta, este factor afecta tanto la venta de productos como la gestión de pagos en Venezuela. “La problemática es las acciones de sanciones que le pueden dar a una empresa que tenga un relacionamiento con Estados Unidos, que son las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros”, dijo. Según ella, “eso es lo que limita el proceso de ventas en Venezuela, principalmente, porque ninguna empresa quiere tener un problema con Estados Unidos directamente por vender en Venezuela”.

Como consecuencia, las empresas deben operar bajo parámetros de cumplimiento muy estrictos y ejecutar controles previos rigurosos antes de concretar cualquier acuerdo. El temor a las sanciones condiciona tanto el volumen como el tipo de operaciones posibles entre ambos países.

La validación previa de pagos, bancarización y comprobación de la contraparte se ha vuelto obligatoria para cada operación, añadiendo nuevos niveles de supervisión y limitando la flexibilidad. “Las operaciones actuales entre ambos países se están realizando de manera más medida, más corta, con validación previa de pago, bancos y contraparte”, puntualizó María Claudia Lacouture.

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