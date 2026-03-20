América Latina

La Fiscalía de Bolivia pide la detención preventiva del hijo del expresidente Luis Arce, acusado de corrupción

Luis Marcelo Arce Mosqueira fue detenido en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito. Lo acusan de haber participado en negociaciones estatales sin tener un cargo público

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Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo
Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente de Bolivia, fue detenido bajo investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculado a YPFB.

El hijo mayor del expresidente de Bolivia, Luis Arce, puede ser llevado a prisión la tarde de este viernes cuando se desarrolle la audiencia de medidas cautelares, en la que la Fiscalía pedirá su detención preventiva por 180 días. Luis Marcelo Arce Mosqueira, de 33 años y padre de un niño, está acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y daño económico al Estado.

Luego de ser aprehendido por la Policía el miércoles, Arce Mosqueira pasó dos noches en celdas policiales de Santa Cruz de la Sierra, mientras se define su situación jurídica. En las últimas horas se conoció que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) identificó 18 inmuebles y 20 vehículos que estarían vinculados al detenido y cuyas adquisiciones se encuentran en investigación.

“Esta no es una cifra definitiva. Con seguridad, esta investigación financiera va a ir incrementándose progresivamente conforme vayan siendo convocadas más personas”, manifestó el viceministro de Transparencia, Yamil García, en una entrevista con la radio Erbol.

Hace tiempo que Arce Mosqueira se encontraba en el ojo público por su presunta participación en las negociaciones estatales con empresas interesadas en industrializar las reservas de litio. Fotografías y audios que fueron difundidos en medios de comunicación y redes sociales fueron los indicios de que el hijo del presidente estaba en la toma de decisiones pese a no contar con ningún cargo público.

Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo
Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo del expresidente de Bolivia Luis Arce, fue detenido este martes en Santa Cruz de la Sierra.

Arce Mosqueira también está acusado de injerencia en asuntos financieros dentro de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Según el viceministro García, el hijo del presidente incluso “ocupaba un piso” en la sede de la empresa y se habría beneficiado de recursos del Estado “a través del direccionamiento en procesos de contratación”.

El hijo del exmandatario fue capturado el miércoles en el barrio Equipetrol, de Santa Cruz de la Sierra, tras ser perseguido por agentes de la Policía, según informó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

En el allanamiento se incautaron 16.500 dólares americanos, 40.000 bolivianos (equivalentes a unos 5,7 mil dólares) y una camioneta marca Ford. En el inmueble se encontró además un casco de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), porque, según el ministro Oviedo, “el detenido se hacía pasar por funcionario de la estatal del petróleo”.

En el operativo también se detuvo a otras cuatro personas, una de las cuales trabajó como responsable de prensa de YPFB durante la gestión de Luis Arce (2020-2025).

Luis Arce fue detenido el
Luis Arce fue detenido el 12 de diciembre en la cárcel de San Pedro, en La Paz, acusado de abandono de una mujer embarazada. REUTERS/Claudia Morales

Arce Mosqueira había sido detenido anteriormente a raíz de una denuncia de violencia familiar presentada por su expareja. En octubre de 2025, fue liberado con medidas sustitutivas tras el retiro de la denuncia por parte de la víctima, luego de un supuesto proceso de conciliación.

El día de su detención, el entonces presidente Arce manifestó en X: “Toda denuncia contra mis hijos, quienes son mayores de edad y plenamente responsables de sus actos, debe investigarse y esclarecerse ante las instancias que correspondan como con cualquier otro ciudadano”.

Sus otros hijos, Rafael y Camila, también enfrentan procesos por presuntas irregularidades en el desarrollo de un proyecto agrícola. Una investigación periodística de la plataforma Connectas, reveló que accedieron a créditos bancarios sospechosos y que se beneficiaron con flexibilidades normativas y la construcción de un puente. Además, se habría vulnerado una pausa ecológica que prohibía la quema de tierra debido al descontrol de los incendios forestales.

A finales de febrero, se emitió una orden de aprehensión contra Rafael por este caso, luego de su inasistencia a una audiencia de medidas cautelares.

Mientras los dos hijos varones se enfrentan a la Justicia, el exmandatario libra su propia batalla judicial detenido en la cárcel de San Pedro, en La Paz, a raíz de la acusación de abandono de mujer embarazada que hizo una antigua funcionaria estatal, con la que presuntamente tuvo un hijo al que no reconoció.

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