América Latina

Alias “Lobo Menor” llegó a Ecuador y fue trasladado a cárcel de máxima seguridad por el magnicidio de Villavicencio

Ángel Esteban Aguilar Morales arribó a Guayaquil bajo fuerte resguardo tras su captura en México y fue llevado a la Cárcel del Encuentro

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Alias Lobo Menor en su
Alias Lobo Menor en su arribo a Ecuador.

Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, señalado por la Fiscalía ecuatoriana como uno de los presuntos articuladores del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, llegó la noche del 19 de marzo de 2026 a Guayaquil bajo un fuerte dispositivo de seguridad y fue trasladado de inmediato a un centro de privación de libertad de máxima seguridad, en un operativo que marca un nuevo punto en la investigación de uno de los crímenes políticos más relevantes de los últimos años en el país.

El arribo se produjo alrededor de las 22:35, tras un proceso coordinado entre autoridades de Ecuador, Colombia y México, luego de que Aguilar fuera capturado días antes en Ciudad de México. Según reportes de Ecuavisa, el detenido ingresó al país bajo custodia de unidades especializadas, en medio de un despliegue policial y militar que incluyó el resguardo del aeropuerto y el traslado inmediato hacia su lugar de reclusión. El operativo respondió no solo a su perfil de alto riesgo, sino también a la relevancia del caso en el que está implicado.

Alias “Lobo Menor” es identificado como cabecilla de la organización criminal Los Lobos, una de las estructuras delictivas más violentas del país, con vínculos con redes internacionales de narcotráfico. De acuerdo con las investigaciones fiscales, su rol estaría vinculado a la planificación y coordinación del atentado contra Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, en plena campaña electoral. Ese crimen, que conmocionó al país y tuvo repercusiones internacionales, ha estado rodeado de múltiples líneas de investigación, marcadas por la complejidad de las estructuras criminales involucradas.

El criminal fue capturado
El criminal fue capturado en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Ciudad de México y luego fue extraditado desde Colombia- crédito Policía Nacional

Tras su captura en México, donde habría ingresado con una identidad falsa, Aguilar fue sometido a un proceso de verificación migratoria y posteriormente trasladado a Colombia, desde donde se coordinó su entrega a las autoridades ecuatorianas. Este circuito evidencia la dimensión transnacional de la red en la que operaba y la cooperación entre Estados para su localización y captura. Según reportó Reuters, la detención se produjo en el marco de una operación conjunta que involucró a organismos de seguridad de los tres países, en seguimiento a una notificación roja de Interpol.

A su llegada a Ecuador, el detenido fue conducido bajo estrictas medidas de seguridad hacia la denominada Cárcel del Encuentro, una instalación de máxima seguridad implementada durante el actual gobierno como parte de la estrategia de contención del crimen organizado. Según informó El Comercio, el traslado se realizó de forma inmediata y sin escalas, con el objetivo de evitar cualquier intento de rescate o incidente durante el operativo. El ministro del Interior, John Reimberg, confirmó que el procesado permanecerá en un régimen de alta seguridad.

El asesinato de Villavicencio habría implicado la participación de actores vinculados al narcotráfico regional, incluyendo conexiones con organizaciones criminales de Colombia y México. La figura de Aguilar aparece en ese entramado como un posible articulador clave, lo que refuerza la expectativa de que su procesamiento pueda aportar elementos determinantes para esclarecer el caso.

El ministro del Interior John
El ministro del Interior John Reimberg indicó que alias Lobo Menor permanecerá en la cárcel de máxima seguridad Encuentro.

El traslado también se produce en medio de un endurecimiento de la política de seguridad del Estado ecuatoriano, que ha intensificado operativos contra organizaciones criminales y reforzado el control en centros penitenciarios.

Mientras avanza su judicialización en territorio ecuatoriano, las autoridades no han detallado las condiciones específicas de su comparecencia ante la justicia. Sin embargo, su presencia en el país se produce en una fase clave en la investigación, en la que se espera que se esclarezcan las responsabilidades de quienes habrían ordenado y financiado el asesinato.

La etapa de instrucción fiscal del caso por el asesinato del periodista y candidato presidencial Fernando Villavicencio concluyó luego de dos años y siete meses de investigaciones. Con el cierre de esta fase procesal se abre paso a la etapa de juzgamiento, en un expediente que busca esclarecer quién ordenó el magnicidio.

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