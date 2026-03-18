Uruguay presentó medidas para dejar de ser “una máquina de impedir”: buscan reducir “excesos burocráticos”

Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y ministro de Economía, Gabriel Oddone (Martin Cerchiari - Presidencia)

Uruguay es un país “caro”, “lento” para la toma de decisiones y con “excesos burocráticos”. Con esos términos definió Yamandú Orsi al país que preside, antes de anunciar una serie de medidas que apuntan a mejorar la competitividad del país para atraer inversiones.

Esas desventajas tienen como contracara otras “fortalezas” de Uruguay, como su seguridad jurídica y otras características macroeconómicas que suelen destacarse cuando se habla del país.

Junto a su ministro de Economía, Gabriel Oddone, el mandatario convocó a una conferencia de prensa para anunciar medidas que apuntan a desburocratizar algunos procesos. Apelando a una exageración, Orsi dijo que busca que Uruguay deje de ser “una máquina de impedir”.

Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y ministro de Economía, Gabriel Oddone (Martin Cerchiari - Presidencia)

El presidente definió que es necesario “más agilidad” y “mayores controles”: “Que seamos mejores controlando y que las regulaciones sean más efectivas”. Y definió las características que desea: “Un país más ágil, accesible y sin trabas burocráticas que existen y que tienen que ver con la idiosincrasia” de Uruguay. Lo que busca el gobierno es “más inversión y puestos de trabajo”.

Reformas microeconómicas

Fue el ministro Oddone el que dio el diagnóstico: Uruguay tiene que mejorar la competitividad pero sin tocar la macroeconomía. Por tanto, se optó por reformas microeconómicas.

“No es una agenda de desregulación, creemos en la regulación. Es una mejora de la matriz regulatoria”, definió Oddone, al hablar en la conferencia de prensa.

Un primer paquete de medidas fueron incorporadas en el Presupuesto -la ley quinquenal principal de cada gobierno-, como la reducción y eliminación de algunas tasas.

Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y ministro de Economía, Gabriel Oddone (Martin Cerchiari - Presidencia)

El proyecto de Competitividad e Innovación se va a presentar el 31 de mayo al Parlamento. Se convocó a las cámaras empresariales, a la central sindical PIT-CNT, a la academia y a otros centros de estudio. La intención es recibir propuestas de ellos.

Hay 30 días para recibir esas.

La ley que se comenzó a discutir influye aspectos de comercio exterior, competencia, innovación y agilización de trámites.

Las cuatro medidas inmediatas

Una tercera parte anunciada por Oddone son cuatro nuevas medidas, que no requieren ley y que parte de un “compromiso” para “mejorar la competitividad”:

1) Eliminar intervención previa de la Dirección General Impositiva (DGI, el fisco uruguayo) en el comercio exterior, se pasa a un control posterior como sucede con los impuestos domésticos; se apostará a una mejor coordinación entre oficinas estatales.

2) La eliminación del soporte papel para el comercio exterior, será solamente digital.

3) Facilidades de pago del comercio exterior (hoy se pagan antes de liberar las mercadería; se va a permitir un plazo de 30 días)

4) Reducción de costos aduaneros, con la eliminación de un precinto electrónico para tránsito, la baja del plazo para cobrar devoluciones de tributos (lo que le da “mayor liquidez” a las empresas, según Oddone) y se quita la obligatoriedad del “canal rojo”.

“Estas son las cuatro medidas que estamos poniendo sobre la mesa”, dijo Oddone.

Hay cuatro ministerios involucrados, además del MEF: Salud Pública, Industria, Ambiente y Ganadería. Además de varias agencias estatales que tienen vínculos con el sector privado.

Oddone espera que haya “menores costos” a partir de estos cambios introducidos y que se optimice la gestión de organismos de contralor.

El MEF estima que estas medidas generarían un ahorro de USD 20 millones al año para el comercio.

Oddone aclaró que hay otros aspectos que dependen de la competitividad, como los precios de la energía.

“Tenemos que trabajar sobre la competitividad y eso no es pedir un tipo de cambio. El tipo de cambio no es la variable sobre la que vamos a trabajar (…) No vamos a convertir a Uruguay en un país barato”, explicó el jerarca en la conferencia.

“El mundo no nos espera”, resumió Orsi, y planteó que el Estado uruguayo debe dejar de ser “una máquina de impedir” a los actores privados para ser un “socio fundamental de las empresas y de todo aquel que quiera crecer”.

“Uruguay a veces se vuelve demasiado conservador para estas cosas y va más allá de los partidos sino que tiene que ver con inercias”, dijo el presidente