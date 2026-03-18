Un buque con ayuda humanitaria saldrá de México hacia Cuba el jueves

Trabajadores descargan los contenedores de un barco cargado de ayuda humanitaria, en el puerto de Mariel, en La Habana (EFE/Ernesto Mastrascusa/Archivo)

Un buque con ayuda humanitaria partirá el jueves desde el puerto de Progreso, en el estado mexicano de Yucatán, rumbo a Cuba como parte de la misión internacional "Convoy Nuestra América“ en apoyo a la isla.

La embarcación cuenta con el respaldo de la Flotilla Global Sumud, organización que en 2025 se dirigió a la Franja de Gaza para entregar ayuda humanitaria y en la que participó la activista Greta Thunberg, quien también apoya esta misión.

Además, otras tres embarcaciones saldrán desde Isla Mujeres, en Quintana Roo, el 20 de marzo, como refuerzo al convoy que planea llegar a Cuba el 21 de marzo.

Según un comunicado publicado en su página de internet, la misión sostiene que se trata de “un esfuerzo de solidaridad internacional sin precedentes” y que busca entregar “suministros vitales” para que el pueblo cubano pueda “hacer frente al inhumano bloqueo económico y energético a la isla”.

“Nos estamos movilizando hacia Cuba, llevando ayuda humanitaria crítica para su pueblo”, detalla el comunicado.

“Estamos preparando el Convoy Nuestra América a Cuba, movilizándonos por aire, tierra y mar en solidaridad con el pueblo cubano”, agregó.

Gente observa el atardecer desde el Malecón durante un apagón en La Habana, el lunes 6 de marzo de 2026 (AP Foto/Ramón Espinosa)

Desde su lanzamiento, la iniciativa ha recibido “un apoyo abrumador de comunidades de todo el mundo”. La misión subraya que la acción "es histórica” y que la coalición “se ha ampliado de una pequeña flotilla a un convoy global que convergerá en La Habana”.

“No hay tiempo que perder (...). Juntos y juntas podemos romper el asedio, salvar vidas y defender la causa de la autodeterminación de Cuba”, indicó.

El plan prevé que el buque que partirá desde Progreso transporte varias toneladas de alimentos, medicamentos de primera necesidad, productos de higiene y paneles solares.

El lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció una donación económica personal a Cuba, luego del reciente llamado realizado por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), y reiteró que la ayuda del Gobierno mexicano a la isla obedece a un principio de “fraternidad”.

“México fue el único país frente a todas las presiones que se opuso al bloqueo a Cuba, el único. Una luz en el horizonte. México siempre ha sido solidario con el pueblo cubano, siempre, un pueblo hermano. Este es un asunto de fraternidad. México es un pueblo fraterno que siempre da la mano al que sufre”, expresó Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria.

El viernes pasado, Sheinbaum celebró el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos y reafirmó que su Gobierno continuará promoviendo el diálogo diplomático y respaldando al pueblo cubano ante las nuevas tensiones entre Washington y La Habana.

El 28 de febrero, dos buques de la Armada mexicana arribaron a la bahía de La Habana con un segundo cargamento de ayuda humanitaria para la isla: 1.200 toneladas de alimentos enviados para paliar la crisis.