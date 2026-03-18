Gustavo Petro atribuyó a Ecuador una bomba hallada en Colombia y anunció protesta diplomática

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Una bomba sin detonar hallada en una zona rural del sur de Colombia abrió un nuevo frente de tensión diplomática entre Bogotá y Quito, luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, asegurara que el artefacto pertenece al Ejército ecuatoriano y anunciara el envío de una nota de protesta formal contra Ecuador.

El pronunciamiento se produjo la noche del 17 de marzo, cuando el mandatario afirmó que su gobierno logró establecer el origen del explosivo encontrado en las cercanías de la frontera binacional. “Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del Ejército ecuatoriano”, escribió en su cuenta oficial, al tiempo que confirmó que la investigación sigue en curso y que se activarán canales diplomáticos.

El artefacto fue localizado en una zona agrícola del departamento de Nariño, cerca del municipio de Ipiales, a pocos metros de viviendas campesinas. Habitantes del sector relataron que el objeto cayó días antes, en medio de operaciones militares registradas en el lado ecuatoriano de la frontera, lo que generó temor entre la población por el riesgo de una eventual explosión.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. (Crédito Andrea Puentes/Presidencia @Presidencia_Ec/X)

Desde el inicio, el gobierno colombiano descartó que la munición pertenezca a sus propias fuerzas armadas y también rechazó la posibilidad de que haya sido utilizada por grupos irregulares, al considerar que estos no cuentan con aeronaves para ejecutar bombardeos. En ese contexto, Petro planteó que el dispositivo habría sido lanzado desde el aire, reduciendo el margen de atribución a fuerzas estatales.

El presidente Daniel Noboa ha negado las acusaciones y ha sostenido que las operaciones militares se desarrollan exclusivamente dentro del territorio nacional. En la misma línea, la Cancillería ecuatoriana señaló que espera una comunicación oficial de Colombia para evaluar el caso y emitir una respuesta institucional.

El episodio ocurre en un momento de alta fragilidad en la relación bilateral. Desde enero de 2026, ambos países mantienen desacuerdos abiertos en materia de seguridad fronteriza y comercio, lo que ha erosionado los canales de cooperación. La aparición del explosivo introduce un elemento adicional de fricción, al involucrar directamente a las fuerzas armadas y elevar el tono del intercambio político.

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El New York Times indicó que el artefacto encontrado corresponde a una bomba de uso aéreo, diseñada para ser lanzada desde aeronaves y capaz de generar un amplio radio de impacto. Especialistas, citados por el medio, advierten que este tipo de munición, incluso sin detonar, representa un peligro significativo para las comunidades cercanas.

La zona donde se produjo el hallazgo es considerada un corredor estratégico para el narcotráfico, con presencia de grupos armados que operan a ambos lados de la frontera. En ese contexto, Ecuador ha intensificado sus operaciones militares contra estas estructuras, lo que podría explicar la actividad aérea en el área, aunque no resuelve la controversia sobre la ubicación final del explosivo.

El gobierno colombiano desplegó equipos especializados para asegurar el lugar y proceder con la neutralización del artefacto, mientras avanza en la recolección de evidencia técnica. Petro insistió en la necesidad de esclarecer el incidente, pero mantuvo su señalamiento directo hacia Ecuador como responsable.

Petro le respondió a Noboa la misma mañana del martes 17 de marzo de 2026 a través de X - crédito @petrogustavo/X

La decisión de enviar una nota de protesta diplomática marca una escalada formal del conflicto. Este mecanismo implica un reclamo oficial entre Estados y puede derivar en instancias internacionales si no se alcanza una explicación satisfactoria. En paralelo, el caso tensiona la coordinación en seguridad en una de las fronteras más sensibles de la región.

Por ahora, la investigación continúa sin una conclusión definitiva verificada de manera independiente. Sin embargo, el episodio ya ha tenido efectos políticos inmediatos, al profundizar la desconfianza entre ambos gobiernos y añadir un componente militar a una relación bilateral que venía deteriorándose desde meses atrás.