América Latina

Gustavo Petro atribuyó a Ecuador una bomba hallada en Colombia y anunció protesta diplomática

El presidente colombiano asegura que el explosivo fue lanzado por el Ejército ecuatoriano, mientras Quito rechaza la acusación en medio de crecientes tensiones bilaterales

Guardar
- crédito Captura de Pantalla
- crédito Captura de Pantalla Caracol Radio W

Una bomba sin detonar hallada en una zona rural del sur de Colombia abrió un nuevo frente de tensión diplomática entre Bogotá y Quito, luego de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, asegurara que el artefacto pertenece al Ejército ecuatoriano y anunciara el envío de una nota de protesta formal contra Ecuador.

El pronunciamiento se produjo la noche del 17 de marzo, cuando el mandatario afirmó que su gobierno logró establecer el origen del explosivo encontrado en las cercanías de la frontera binacional. “Se ha comprobado que la bomba en territorio colombiano es del Ejército ecuatoriano”, escribió en su cuenta oficial, al tiempo que confirmó que la investigación sigue en curso y que se activarán canales diplomáticos.

El artefacto fue localizado en una zona agrícola del departamento de Nariño, cerca del municipio de Ipiales, a pocos metros de viviendas campesinas. Habitantes del sector relataron que el objeto cayó días antes, en medio de operaciones militares registradas en el lado ecuatoriano de la frontera, lo que generó temor entre la población por el riesgo de una eventual explosión.

El presidente de Colombia, Gustavo
El presidente de Colombia, Gustavo Petro y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa. (Crédito Andrea Puentes/Presidencia @Presidencia_Ec/X)

Desde el inicio, el gobierno colombiano descartó que la munición pertenezca a sus propias fuerzas armadas y también rechazó la posibilidad de que haya sido utilizada por grupos irregulares, al considerar que estos no cuentan con aeronaves para ejecutar bombardeos. En ese contexto, Petro planteó que el dispositivo habría sido lanzado desde el aire, reduciendo el margen de atribución a fuerzas estatales.

El presidente Daniel Noboa ha negado las acusaciones y ha sostenido que las operaciones militares se desarrollan exclusivamente dentro del territorio nacional. En la misma línea, la Cancillería ecuatoriana señaló que espera una comunicación oficial de Colombia para evaluar el caso y emitir una respuesta institucional.

El episodio ocurre en un momento de alta fragilidad en la relación bilateral. Desde enero de 2026, ambos países mantienen desacuerdos abiertos en materia de seguridad fronteriza y comercio, lo que ha erosionado los canales de cooperación. La aparición del explosivo introduce un elemento adicional de fricción, al involucrar directamente a las fuerzas armadas y elevar el tono del intercambio político.

- crédito Captura de Pantalla
- crédito Captura de Pantalla Caracol Radio W

El New York Times indicó que el artefacto encontrado corresponde a una bomba de uso aéreo, diseñada para ser lanzada desde aeronaves y capaz de generar un amplio radio de impacto. Especialistas, citados por el medio, advierten que este tipo de munición, incluso sin detonar, representa un peligro significativo para las comunidades cercanas.

La zona donde se produjo el hallazgo es considerada un corredor estratégico para el narcotráfico, con presencia de grupos armados que operan a ambos lados de la frontera. En ese contexto, Ecuador ha intensificado sus operaciones militares contra estas estructuras, lo que podría explicar la actividad aérea en el área, aunque no resuelve la controversia sobre la ubicación final del explosivo.

El gobierno colombiano desplegó equipos especializados para asegurar el lugar y proceder con la neutralización del artefacto, mientras avanza en la recolección de evidencia técnica. Petro insistió en la necesidad de esclarecer el incidente, pero mantuvo su señalamiento directo hacia Ecuador como responsable.

Petro le respondió a Noboa
Petro le respondió a Noboa la misma mañana del martes 17 de marzo de 2026 a través de X - crédito @petrogustavo/X

La decisión de enviar una nota de protesta diplomática marca una escalada formal del conflicto. Este mecanismo implica un reclamo oficial entre Estados y puede derivar en instancias internacionales si no se alcanza una explicación satisfactoria. En paralelo, el caso tensiona la coordinación en seguridad en una de las fronteras más sensibles de la región.

Por ahora, la investigación continúa sin una conclusión definitiva verificada de manera independiente. Sin embargo, el episodio ya ha tenido efectos políticos inmediatos, al profundizar la desconfianza entre ambos gobiernos y añadir un componente militar a una relación bilateral que venía deteriorándose desde meses atrás.

Temas Relacionados

Gustavo PetroDaniel NoboaBomba Colombia EcuadorColombiaEcuador

Últimas Noticias

El canciller boliviano cree que las “barreras físicas” en la frontera con Chile no afectarán las relaciones con ese país

Tras la polémica por la orden de Kast de militarizar la frontera con Bolivia, el canciller Fernando Aramayo afirmó que las relaciones están cimentadas “en el principio de buena fe”

El canciller boliviano cree que

La defensa del chileno acusado de matar a su exnovia japonesa en Francia pidió nuevas diligencias

Nicolás Zepeda declaró una hora y media en el inicio del tercer juicio en su contra que finaliza el 26 de marzo en la ciudad de Lyon

La defensa del chileno acusado

Uruguay presentó medidas para dejar de ser “una máquina de impedir”: buscan reducir “excesos burocráticos”

El gobierno de Yamandú Orsi anunció resoluciones para mejorar la competitividad del país, para mejorar las inversiones y los puestos de trabajo; se pretenden regulaciones más eficaces sin dejar de controlar

Uruguay presentó medidas para dejar

Las autoridades de Panamá deportan a 33 nicaragüenses por incumplimiento de normas migratorias

El grupo de ciudadanos fue retornado a Managua tras detectarse violaciones a la reglamentación, incluyendo intentos de ingreso irregular luego de anteriores expulsiones, según el reporte del Servicio Nacional de Migración de aquel país

Las autoridades de Panamá deportan

Organizaciones internacionales piden a la ONU exigir cuentas al Estado de Nicaragua

Un grupo compuesto por entidades humanitarias planteó a las Naciones Unidas la urgencia de adoptar acciones para detener violaciones sistemáticas, destacando la responsabilidad que tendría ese país por presuntos crímenes de lesa humanidad y otras prácticas documentadas

Organizaciones internacionales piden a la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Antonio Mohamed no duda: Toluca

Antonio Mohamed no duda: Toluca demostrará que es “el mejor del país”

El plan de la reina Sofía que la acercará a la princesa Leonor durante la Semana Santa: su viaje a Murcia con ruta de procesiones

Barritas de fresa con chocolate caseras: la receta fácil y deliciosa que está conquistando las cocinas

Dos personas de Jaén expolian un yacimiento arqueológico en Ciudad Real y les sale caro: ocho meses de cárcel y 26.800 euros

‘Antonio Medina’, líder de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, sobrevivió a un nuevo bombardeo de las Fuerzas Militares en Arauca: esto se sabe

INFOBAE AMÉRICA
Muere un palestino en un

Muere un palestino en un nuevo ataque del Ejército de Israel contra el sur de la Franja de Gaza

El presidente de Perú señala que el Congreso "recomendó" la salida de Miralles para luchar contra la inseguridad

Irán confirma el asesinato del ministro de Inteligencia tras un ataque de Israel contra Teherán

Zelenski se reúne con los presidentes del Congreso y del Senado en el marco de su nueva visita a España

Críticas libanesas y división interna en Hezbollah por los ataques a Israel: “No pensaron en la gente ni en el Ramadán”

ENTRETENIMIENTO

Britney Spears y las señales

Britney Spears y las señales de alarma antes de su arresto en California: “Ha reconocido que necesita ayuda”

El arte de filmar al límite: cómo Taylor Sheridan transforma la dificultad en su mayor ventaja creativa

Adam Scott reveló el desafío oculto tras el final más debatido de Severance

Stellan Skarsgård reflexionó sobre la fama y reconoció: “No es tan importante para mí ganar un Oscar”

El Oscar más especial de Sean Penn: una estatuilla forjada en Ucrania