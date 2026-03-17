Crisis institucional: el vicepresidente boliviano llama “mentiroso” a Rodrigo Paz y lo acusa de irregularidades

Edmand Lara en un acto en El Alto, Bolivia. 9 de marzo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, volvió a atacar al presidente Rodrigo Paz, a quien acusó de “mentiroso” y de cometer irregularidades como “repartir cargos”, “socapar la incompetencia” de algunos ministros y “proteger el narcotráfico”.

En un contacto con medios de la ciudad de Tarija, al sur del país, el vicepresidente afirmó estar arrepentido de haber postulado a la vicepresidencia junto con Paz. “Yo aporté con mucho voto; la gente confió en mí (…) esa responsabilidad la tengo que asumir porque yo lo ayudé a llegar al Gobierno”, afirmó Lara.

El vicepresidente también pidió a la población que votara en contra de los candidatos de la alianza que respalda Paz en las elecciones autonómicas del próximo domingo. “Rodrigo Paz quiere apoderarse de las alcaldías y las gobernaciones”, manifestó y pidió “voto castigo” contra candidatos que integran la alianza política, como el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que busca la reelección.

No es la primera vez que el vicepresidente arremete contra el jefe de Estado. Los primeros roces entre ambos se percibieron durante la campaña electoral y se hicieron más evidentes en los primeros días de Gobierno, cuando Lara denunció que no lo dejaban participar de las reuniones de Gabinete y que crearon un viceministerio con atribuciones similares a las suyas.

Rodrigo Paz junto a Edmand Lara en una conferencia de prensa tras ganar las elecciones de Bolivia. La Paz, Bolivia. 20 de octubre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

En declaraciones anteriores, el vicepresidente se declaró “oposición” a su propio Gobierno. En el diálogo reciente con medios locales, aclaró que se trata de “una oposición constructiva y sana” y subrayó que “no puede” apoyar al presidente cuando éste “no respeta la Constitución y saca decretos que son inconstitucionales”.

En el Ejecutivo han optado por minimizar las declaraciones de Lara y no hacer mayor referencia a las críticas contra el presidente y sus ministros. La respuesta vino desde acciones institucionales como un decreto que autoriza al presidente a gobernar por medios digitales cuando se ausente del país para no delegar el mando en Lara y otro con el que se reordena la estructura del Gobierno y se subordinan acciones de la Vicepresidencia al Ministerio de la Presidencia, dirigido por José Luis Lupo, un economista con credenciales que fue candidato a vicepresidente de Samuel Doria Medina en los últimos comicios y hoy es uno de los hombres de confianza de Paz.

El exdirector del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Daniel Valverde, consideró en una entrevista con Infobae que la ruptura entre los líderes —a quienes define como un “político profesional y un influencer”— es fruto de “la situación accidental de armar un binomio sin haber compatibilizado programas, sin conocerse en términos políticos ni analizar el perfil de cada uno”.

El presidente Rodrigo Paz, a la derecha, y el vicepresidente Edman Lara se toman de las manos después de la ceremonia de juramentación en La Paz, Bolivia, el sábado 8 de noviembre de 2025. (Luis Gandarillas, Pool Foto vía AP)

La fórmula se conformó poco antes del cierre de inscripciones, cuando el primer candidato a vicepresidente de Paz —un potentado corredor de autos de 31 años— renunció a la postulación. Su lugar ocupó Lara, que hasta entonces era un excapitán de la Policía que se hizo famoso en TikTok, donde denunciaba casos de corrupción institucional.

Valverde teme que la disputa termine polarizando otros espacios, como la Asamblea Legislativa y la conformación de gobiernos locales en las elecciones de marzo, en un momento en el que la administración de Paz tendrá que tomar medidas de ajuste impopulares que requerirán un gobierno fortalecido.