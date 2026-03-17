América Latina

Crisis institucional: el vicepresidente boliviano llama “mentiroso” a Rodrigo Paz y lo acusa de irregularidades

Edmand Lara dio un nuevo paso en su distanciamiento del primer mandatario. Tras haberse declarado opositor, declaró estar arrepentido de haber conformado el binomio

Guardar
Edmand Lara en un acto
Edmand Lara en un acto en El Alto, Bolivia. 9 de marzo de 2026. REUTERS/Claudia Morales

El vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, volvió a atacar al presidente Rodrigo Paz, a quien acusó de “mentiroso” y de cometer irregularidades como “repartir cargos”, “socapar la incompetencia” de algunos ministros y “proteger el narcotráfico”.

En un contacto con medios de la ciudad de Tarija, al sur del país, el vicepresidente afirmó estar arrepentido de haber postulado a la vicepresidencia junto con Paz. “Yo aporté con mucho voto; la gente confió en mí (…) esa responsabilidad la tengo que asumir porque yo lo ayudé a llegar al Gobierno”, afirmó Lara.

El vicepresidente también pidió a la población que votara en contra de los candidatos de la alianza que respalda Paz en las elecciones autonómicas del próximo domingo. “Rodrigo Paz quiere apoderarse de las alcaldías y las gobernaciones”, manifestó y pidió “voto castigo” contra candidatos que integran la alianza política, como el exalcalde de La Paz, Luis Revilla, y el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, que busca la reelección.

No es la primera vez que el vicepresidente arremete contra el jefe de Estado. Los primeros roces entre ambos se percibieron durante la campaña electoral y se hicieron más evidentes en los primeros días de Gobierno, cuando Lara denunció que no lo dejaban participar de las reuniones de Gabinete y que crearon un viceministerio con atribuciones similares a las suyas.

Rodrigo Paz junto a Edmand
Rodrigo Paz junto a Edmand Lara en una conferencia de prensa tras ganar las elecciones de Bolivia. La Paz, Bolivia. 20 de octubre de 2025. REUTERS/Claudia Morales

En declaraciones anteriores, el vicepresidente se declaró “oposición” a su propio Gobierno. En el diálogo reciente con medios locales, aclaró que se trata de “una oposición constructiva y sana” y subrayó que “no puede” apoyar al presidente cuando éste “no respeta la Constitución y saca decretos que son inconstitucionales”.

En el Ejecutivo han optado por minimizar las declaraciones de Lara y no hacer mayor referencia a las críticas contra el presidente y sus ministros. La respuesta vino desde acciones institucionales como un decreto que autoriza al presidente a gobernar por medios digitales cuando se ausente del país para no delegar el mando en Lara y otro con el que se reordena la estructura del Gobierno y se subordinan acciones de la Vicepresidencia al Ministerio de la Presidencia, dirigido por José Luis Lupo, un economista con credenciales que fue candidato a vicepresidente de Samuel Doria Medina en los últimos comicios y hoy es uno de los hombres de confianza de Paz.

El exdirector del Observatorio Político de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Daniel Valverde, consideró en una entrevista con Infobae que la ruptura entre los líderes —a quienes define como un “político profesional y un influencer”— es fruto de “la situación accidental de armar un binomio sin haber compatibilizado programas, sin conocerse en términos políticos ni analizar el perfil de cada uno”.

El presidente Rodrigo Paz, a
El presidente Rodrigo Paz, a la derecha, y el vicepresidente Edman Lara se toman de las manos después de la ceremonia de juramentación en La Paz, Bolivia, el sábado 8 de noviembre de 2025. (Luis Gandarillas, Pool Foto vía AP)

La fórmula se conformó poco antes del cierre de inscripciones, cuando el primer candidato a vicepresidente de Paz —un potentado corredor de autos de 31 años— renunció a la postulación. Su lugar ocupó Lara, que hasta entonces era un excapitán de la Policía que se hizo famoso en TikTok, donde denunciaba casos de corrupción institucional.

Valverde teme que la disputa termine polarizando otros espacios, como la Asamblea Legislativa y la conformación de gobiernos locales en las elecciones de marzo, en un momento en el que la administración de Paz tendrá que tomar medidas de ajuste impopulares que requerirán un gobierno fortalecido.

Temas Relacionados

BoliviaEdmand LaraRodrigo Paz

Últimas Noticias

Ecuador: allanaron al alcalde de Cuenca en una investigación por enriquecimiento ilícito

Agentes recabaron computadoras, celulares, dispositivos de almacenamiento y documentos

Ecuador: allanaron al alcalde de

Noboa negó un supuesto bombardeo en Colombia y acusó a Petro de permitir el ingreso de la familia de alias “Fito”

Sostuvo que Colombia habría autorizado el ingreso de familiares del líder criminal mientras coincidía el cruce fronterizo de la excandidata Luisa González durante el toque de queda

Noboa negó un supuesto bombardeo

La Policía boliviana incautó 16 aeronaves del narco Sebastián Marset tras su expulsión a Estados Unidos

Las autoridades estiman en 15 millones de dólares la afectación al patrimonio del narco uruguayo. Además de los aviones, se incautaron viviendas, vehículos y armamento de guerra

La Policía boliviana incautó 16

Arrestan en el aeropuerto de Tocumen a panameña por caso de triple homicidio tras su deportación desde Estados Unidos

El caso se remonta a un ataque a tiros ocurrido en 2022 en Don Bosco, que dejó tres fallecidos y dos personas heridas en un local de comida rápida.

Arrestan en el aeropuerto de

Panamá supera meta de recaudación en enero, pero cae frente a 2025

El informe preliminar del MEF muestra crecimiento en los impuestos, aunque los ingresos totales aún reflejan fluctuaciones frente a 2025

Panamá supera meta de recaudación
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Avance de ‘Valle Salvaje’ del

Avance de ‘Valle Salvaje’ del miércoles 18 de marzo: Pedrito le planta cara a don Hernando y el futuro incierto de José Luis y Victoria

Antes del futbol moderno: así se practicaba el juego de pelota en las civilizaciones mesoamericanas

Quién era el docente que fue asesinado a tiros mientras trabajaba como chofer para una app de viajes

Mercados: acciones y bonos argentinos vuelven a las subas en una rueda positiva de Wall Street

El Tribunal respondió a Cristina Kirchner: garantías de juicio justo e independiente

INFOBAE AMÉRICA
Tamara Gorro reaparece cojeando tras

Tamara Gorro reaparece cojeando tras anunciar su enfermedad mientras Cayetano Rivera se mantiene en un segundo plano

Sheinbaum ve en las palabras del Rey "un gesto de acercamiento" pero "no es todo lo que hubiéramos querido"

Un estudio revela que la velocidad de la marcha es un indicador clave de envejecimiento biológico en mayores con VIH

Rusia reconoce que Ucrania cuadruplicó sus ataques contra la infraestructura energética

A 50 años de la muerte de Luchino Visconti, el director que revolucionó el cine con su desafiante neorrealismo

ENTRETENIMIENTO

El exesposo de Amy Winehouse

El exesposo de Amy Winehouse expuso al entorno de la cantante: ”No soy responsable de su muerte”

Zendaya reacciona a las fotos con IA de su supuesta boda con Tom Holland: “Han engañado a mucha gente”

La identidad de Banksy fue revelada por un informe policial de hace 26 años

Teyana Taylor responde a críticas por celebrar la victoria de otra actriz en los premios Oscar

Cómo Robert Downey Jr. se convirtió en Iron Man tras la renunce Cliia dve Owen