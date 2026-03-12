Uruguay estima que León XIV llegará en noviembre: obispos van al Vaticano a plantear la situación de la iglesia

El Estadio Centenario de Uruguay, un posible escenario para una misa del papa León XIV en Uruguay

La última vez que el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla, se encontró con el papa León XIV en el Vaticano, el líder de la Iglesia Católica se despidió con una sugestiva frase: “Nos vemos en Uruguay”. El comentario desató entusiasmo en los fieles católicos uruguayos, al tiempo que comenzó el diseño de un posible itinerario del pontífice. Además, un grupo de legisladores se sumó a los pedidos de visita.

Esta semana, en declaraciones al diario uruguayo El País, el cardenal Daniel Sturla expresó que la visita se concretaría “a fines de noviembre”, aunque puntualizó que todavía no hay una confirmación oficial ni un anuncio de la Santa Sede, que informa las visitas de León XIV cada semestre.

Frente a una posible visita del papa, un grupo de legisladores propone que visite el Parlamento. Este lunes, diputados de distintos partidos políticos le entregaron una carta a Sturla planteando que, en caso de llegar al país, León XIV incluya una instancia en el Parlamento.

El papa León XIV con el arzobispo de Montevideo, el cardenal Daniel Sturla (@DanielSturla)

El presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Goñi, señaló en un comunicado que una eventual llegada del pontífice “trasciende cualquier adscripción religiosa o filosófica” y representa una “oportunidad” de recibir a uno de los “referentes morales y políticos de mayor alcance global”.

Además de Goñi, la carta está firmada por Álvaro Lima (del oficialista Frente Amplio), Gabriel Gurméndez (Partido Colorado), Silvana Pérez Bonavita (Cabildo Abierto), Antonio Chiesa (Partido Independiente) y Fernanda Auersperg (Partido Nacional). Todos estos últimos nombres son representantes de partidos de la oposición.

Antes de la posible llegada del papa a Uruguay, está previsto que los obispos uruguayos visiten el Vaticano y se encuentren por primera vez con León XIV, según informó el semanario uruguayo Búsqueda. El viaje será en el marco del llamado Ad Limina Apostolorum (“a los umbrales de los apóstoles”, en latín), que es una visita oficial que deben realizar periódicamente al Vaticano. Durante el pontificado de Francisco, los uruguayos realizaron esta visita una sola vez.

El obispo de Canelones (Uruguay) Heriberto Bodeant

Ahora, los obispos se preparan para ser recibidos por León XIV entre el 14 y el 18 de septiembre.

“Los obispos de todo el mundo se presentan periódicamente en Roma para fortalecer el vínculo de comunión con el Papa y encontrarse con los distintos organismos de la Santa Sede, con los que se dialoga sobre la realidad de la iglesia local” indicó la Conferencia Episcopal del Uruguay (CEU).

El obispo de Canelones y secretario general de la CEU, Heriberto Bodeant, declaró a Búsqueda que durante esa instancia conversarán “sobre la relación entre la Iglesia con el Estado, sobre situaciones vinculadas a abusos y otras problemáticas que han afectado a la iglesia, y sobre una visión general de la marcha de la Iglesia en Uruguay”. “En definitiva, sobre las inquietudes, esperanzas y preocupaciones que marcan hoy la vida de la iglesia en el país”, expresó.

El Papa León XIV con el presidente uruguayo Yamandú Orsi (EFE)

Sobre la posible visita del papa, Bodeant expresó: “Cuando visitó Turquía y Líbano dijo explícitamente que quiere venir a Argentina y Uruguay. Eso no es nada menor, no es algo que transmite una tercera persona. Es él mismo quien lo dice y eso creo que hay que atenderlo con mucha fuerza. Pero claro, debe armar una agenda compleja de visitas al exterior y de actividades diarias en la Santa Sede. Entonces creo que, para este año, tal vez fines de noviembre o diciembre”.

Tiempo atrás, el cardenal Sturla aventuró un eventual itinerario. La llegada del papa incluiría instancias protocolares y pastorales. “Habrá una actividad más de Estado, encuentro del papa con el gobierno, encuentro del papa con los diplomáticos. Siempre el papa se encuentra con los sacerdotes consagrados y consagradas”, señaló el arzobispo de Montevideo. También está previsto que León XIV celebre una misa multitudinaria. Para este caso, la Iglesia Católica analiza distintos espacios que tengan una capacidad suficiente en Montevideo. Sturla manejó como posibilidad el Estadio Centenario y la Avenida del Libertador, una de las principales de Montevideo y que llega al Palacio Legislativo.