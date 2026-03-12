América Latina

José Antonio Kast inició su gobierno controlando el Congreso y firmando seis decretos

Su sector logró la presidencia del Senado y la Cámara de Diputados y en paralelo, ordenó una completa auditoría a la administración de Boric

Guardar
Kast en la firma de
Kast en la firma de los decretos junto a parte de su gabinete.

A toda máquina partió este miércoles la administración de José Antonio Kast, quien por la mañana logró una victoria política al instalar en el Congreso a dos parlamentarios de su sector político -Paulina Nuñez (RN) en el Senado y Jorge Alessandri (UDI) en la Cámara de Diputadas y Diputados-, y en la tarde firmó sendos decretos entre los que se cuentan uno que fortalece la lucha contra la migración irregular y otro que instruye una completa auditoría a la saliente administración de Gabriel Boric en todos los ministerios.

Kast firmó previo a su discurso por la noche desde La Moneda seis decretos, siendo probablemente el más importante el ‘Plan Escudo Fronterizo’, que ordena a los ministerios de Defensa e Interior “gestionar cambios legales para desincentivar la inmigración irregular”; “modificar las reglas del uso de la fuerza para generar más herramientas contra el ingreso clandestino”, y “la construcción de barreras físicas para sectores requeridos”, según consignó EFE.

En la misma línea va el segundo decreto, titulado ‘Política Nacional de Cierre Fronterizo’, el que instruye a los ministerios de Defensa, Interior y Bienes Nacionales a “incrementar los medios militares” en la frontera norte del país, “mejorar la vigilancia mediante drones y sensores optrónicos” y una “mejora de las comunicaciones”.

Asimismo, nombró al vicealmirante (r) Alberto Soto Valenzuela como Comisionado presidencial para la Macrozona Norte, con la misión de implementar el “Escudo Fronterizo”; coordinar a la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros y Fuerzas Armadas, combatir el narcotráfico y los delitos transnacionales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta, y proponer medidas contra la migración irregular.

Kast aseguró en cadena nacional
Kast aseguró en cadena nacional que “recibimos el país en peores condiciones de lo que esperábamos”.

Auditoría total a la administración de Boric

Kast, quien en su discurso por cadena nacional aseguró que “recibimos el país en peores condiciones de lo que esperábamos”, también firmó un decreto de ‘Auditoría total’ a la administración de Boric que incluye “a todos los ministerios e instituciones del Estado”, mecanismo que establecerá “una línea de base técnica y política que permita que cualquier irregularidad sea detectada y denunciada de inmediato bajo una lógica de gestión de emergencia y probidad”, señala el texto.

A renglón seguido, estampó su rúbrica en otro decreto que busca acabar con la famosa “permisología”, lenta tramitación de permisos por parte del Estado que sería la culpable de frenar la inversión en el país.

Dicha instrucción busca destrabar a la brevedad “51 recursos de reclamación pendientes que enfrentan retrasos administrativos fuera de todo plazo legal, bloqueando una inversión de USD 16.000 millones”.

Su último decreto firmado dice relación con la reconstrucción post-incendios, asunto que quedó en manos del ministro de Vivienda, Iván Poduje, y la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, a quienes encargó acelerar la construcción de viviendas en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío.

Temas Relacionados

José Antonio KastPaulina NuñezJorge AlessandriDonald TrumpPlan Escudo FronterizoChileIván PodujeMaría Jesús Wulf

Últimas Noticias

Estados Unidos abrirá una oficina del FBI en Ecuador para apoyar investigaciones contra el crimen organizado

Un acuerdo con el Ministerio del Interior formalizó por primera vez la presencia permanente de la agencia en el país

Estados Unidos abrirá una oficina

La Corte Constitucional declaró responsable al Estado por la desaparición forzada de los cuatro de Guayaquil

El tribunal ordenó disculpas públicas, medidas de memoria y reparaciones

La Corte Constitucional declaró responsable

El embajador de Estados Unidos en Santiago habló del cable submarino entre Chile y China: “No creo que siga”

Brandon Judd consideró que el proyecto entre ambos países “ya se acabó”. El diplomático participó de la investidura de José Antonio Kast este miércoles

El embajador de Estados Unidos

Presuntos pandilleros reciben condenas de más de 400 años por feminicidio en San Salvador

Las autoridades judiciales determinaron la responsabilidad de los acusados en una serie de crímenes cometidos entre 2010 y 2016, incluidos varios asesinatos, bajo la normativa que permite penas acumulativas en El Salvador

Presuntos pandilleros reciben condenas de

Cuba alcanzó un récord de 1.214 presos políticos: “La represión es una constante frente a cualquier expresión de descontento”

En diálogo con Infobae, Javier Larrondo, presidente de la ONG, advirtió sobre la crítica situación de los derechos humanos en la isla

Cuba alcanzó un récord de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
EEUU incluye a México en

EEUU incluye a México en nueva investigación por supuesto comercio desleal

Capturan a la congresista Karen Manrique tras orden de la Corte Suprema por caso de corrupción en la Ungrd

Karina García reveló cuáles son las tres razones, en su experiencia, por las que una mujer es infiel en una relación

Tragedia en Huaraz: caída del puente Sahuay deja un fallecido y varios heridos

“El Rey del Cabrito”: familia en disputa por mil millones de pesos identifica a uno de sus miembros 11 años después de su desaparición

INFOBAE AMÉRICA
Opositores buscan interpelar a tres

Opositores buscan interpelar a tres ministros de Bolivia por la crisis de los billetes del accidente aéreo

León XIV nombra limosnero al español Luis Marín en sustitución del cardenal Krajewski

Bruselas presenta una plataforma de IA para que los países refuercen el control ante fraudes agroalimentarios

Alertan sobre ciberataques de robo de cuenta en Signal y WhatsApp vinculados a piratas informáticos del Gobierno ruso

El chileno Smiljan Radic Clarke obtuvo el premio Pritzker, “el Nobel de la arquitectura”

ENTRETENIMIENTO

Fans de ENHYPEN intentan frenar

Fans de ENHYPEN intentan frenar la salida de Heeseung con una petición que ya supera el millón de firmas

Sam Asghari comparó la situación de Britney Spears con las mujeres iraníes: “Ella también fue oprimida”

Nicole Kidman reveló que el mal aliento de Alexander Skarsgård arruinó sus escenas de besos en “Big Little Lies”

Alerta en los Oscar 2026: aumentan la seguridad tras las advertencias del FBI por un posible “ataque sorpresa” de Irán

Jennifer Lopez se sinceró sobre su divorcio de Ben Affleck: “Tuve que dejarlo todo”