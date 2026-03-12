América Latina

Delcy Rodríguez designó a una nueva ministra de Hidrocarburos tras su intención de mantener relaciones a “largo plazo” con EEUU

El nombramiento confiere a Paula Henao el liderazgo de una cartera estratégica para la economía venezolana después de que Rodríguez ocupara el puesto de forma temporal desde agosto de 2024

Delcy Rodríguez designó a una nueva ministra de Hidrocarburos en Venezuela, Paula Henao (Créditos: @delcyrodriguezv)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, designó este miércoles a Paula Henao como nueva ministra de Hidrocarburos, cargo que la propia mandataria ejerció desde agosto de 2024.

Rodríguez indicó que Henao deberá fortalecer el “desarrollo soberano” de la industria petrolera, gasífera y petroquímica del país. La mandataria destacó el profesionalismo y la amplia experiencia de la nueva ministra, quien se desempeñaba como viceministra de Petróleo dentro del Ministerio de Hidrocarburos.

He designado a la ingeniera de petróleo Paula Henao como nueva ministra de Hidrocarburos, con la responsabilidad de continuar impulsando el motor energético de nuestro país”, anunció Rodríguez en un mensaje publicado en X.

“Avanzaremos en la recuperación y desarrollo del sector energético, pilar fundamental para el crecimiento y el bienestar del pueblo venezolano”, agregó junto a una imagen de la funcionaria ascendida.

Desde que asumió como presidenta encargada el 5 de enero, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos durante una operación militar en Caracas, Rodríguez realizó varios cambios en el gabinete. Entre ellos figura la designación de Luis Villegas al frente del Ministerio de Industrias y Comercio Nacional, en reemplazo de Alex Saab, empresario colombiano señalado por la Justicia estadounidense como presunto testaferro de Maduro y que estuvo preso en Estados Unidos por cargos de lavado de dinero.

Nicolás Maduro junto a Alex Saab (Archivo)

En enero, el Parlamento venezolano aprobó por unanimidad una reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por Rodríguez para incentivar la inversión extranjera en el sector.

En febrero, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, viajó a Caracas y acordó con Rodríguez una asociación energética a largo plazo, agenda que continuó en marzo con la visita del secretario de Interior, Doug Burgum, en el marco de la firma de acuerdos entre Venezuela y la británica Shell.

La visita de Wright, el 12 de febrero a Caracas se produjo en un contexto en el que la administración del presidente Donald Trump levantó sanciones para permitir la operación de empresas extranjeras en Venezuela y contribuir a la reconstrucción de la principal industria del país.

“Hoy traigo un mensaje del presidente Trump”, declaró Wright a la prensa junto a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con las banderas de ambos países de fondo. “Está firmemente comprometido con la transformación total de la relación entre Estados Unidos y Venezuela, como parte de una agenda más amplia para reavivar la grandeza de las Américas, acercar a nuestros países y brindar comercio, paz, prosperidad, empleo y oportunidades al pueblo venezolano”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Según cifras oficiales recogidas en el último informe de la OPEP, la producción petrolera de Venezuela creció un 10% en febrero y volvió a superar el millón de barriles diarios.

La presidenta encargada expresó el martes su voluntad de establecer relaciones a largo plazo con Washington. La declaración se produjo después de que ambos países reanudaran formalmente sus vínculos diplomáticos el jueves pasado.

Durante una transmisión en el canal Venezolana de Televisión, Rodríguez explicó que existe una agenda bilateral centrada en temas de energía, minería y lucha contra el narcotráfico.

“Queremos construir relaciones a largo plazo, pero deben estar basadas en la verdad. Que se sepa la verdad de Venezuela, que se sepa que no somos un país de narcotraficantes, que el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente (Cilia Flores) son inocentes”, afirmó la mandataria interina durante un acto en Caracas.

(Con información de EFE)

