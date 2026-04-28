América Latina

La justicia chilena desestimó la apelación de un comunero mapuche acusado de asesinar a un carabinero

Francisco Painevilo, imputado por el crimen del cabo Eugenio Naín, se mantuvo prófugo desde marzo de 2021

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Hombre calvo con barba y poncho gris es escoltado por dos hombres, uno con uniforme azul y otro con uniforme verde militar y casco, en un pasillo claro
La Fiscalía confirmó además que un rastro de ADN sitúa a Painevilo en un atraco a un camión de valores el año 2019.

La Corte de Apelaciones de Temuco (670 kms al sur de Santiago) ratificó este lunes la medida cautelar de prisión preventiva para Francisco Javier Painevilo Maldonado, imputado como coautor del asesinato del cabo Eugenio Naín Caniumil (24 años) en octubre de 2020 en la comuna de Padre Las Casas (700 kms al sur de Santiago), región de La Araucanía.

Painevilo fue apresado la semana pasada luego de permanecer prófugo desde marzo de 2021. De acuerdo al fiscal Carlos Bustos, “hay argumentos que dan cuenta de la participación del imputado y de la existencia de los delitos por los que fue formalizado”, a saber, homicidio de carabinero en servicio, homicidio frustrado de carabinero en servicio, homicidio simple en grado de frustrado y disparos injustificados.

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De esta manera, el comunero mapuche volvió al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, mientras se cumple el plazo de 60 días decretado por el tribunal para la investigación.

Primer plano de un retrato fotográfico enmarcado de un joven carabinero con uniforme verde sobre una mesa, con figuras uniformadas borrosas al fondo
El cabo Eugenio Naín fue emboscado junto a su comandante y recibió un disparo con un fusil de guerra.

El crimen

El homicidio de Eugenio Naín Caniumil, cabo segundo de Carabineros ascendido póstumamente a suboficial mayor, ocurrió el 30 de octubre de 2020 en el sector de Metrenco, cuando fue emboscado junto al comandante Cristián Fernández Opazo mientras ambos participaban de un procedimiento por corte de la Ruta 5 Sur. Naín recibió un disparo fatal con un fusil de guerra apenas se bajó del vehículo en que se habían movilizado para despejar una barricada.

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En diciembre de 2023, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a Luis Kallfulicán Tranamil Nahuel a una pena total de 32 años de cárcel como coautor del crimen, sentencia que fue ratificada por la Corte de Apelaciones de Temuco en marzo de 2024.

Tras permanecer prófugo desde 2021, Francisco Javier Painevilo Maldonado fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) el pasado 17 de abril en Padre Las Casas. La Fiscalía confirmó además que un rastro de ADN lo sitúa en un atraco a un camión de valores el año 2019 en el peaje de Chivilingo, Región del Bío Bío.

Al día de hoy, la justicia mantiene vigente una orden de detención contra Carlos Esteban Cancino Tapia (apodado “El Rana”), quien sigue prófugo y es sindicado por el Ministerio Público como el presunto autor material del disparo que dio muerte a Naín.

Cabe señalar que la muerte del joven uniformado, quien tenía solo 24 años, caló hondo en la opinión pública y motivó la promulgación en el Congreso de la Ley Naín-Retamal, la que fortalece el respaldo legal al actuar policial frente a agresiones y delitos graves. La familia de la víctima, de origen mapuche al igual que los condenados, ha exigido justicia sin beneficios durante todo el proceso.

“Que se pudran en la cárcel, que vivan en vida todo el dolor que me causaron a mí y a mis hijos y a la familia de mi marido, que paguen en vida lo que causaron”, pidió el martes pasado Dayana Pereira, viuda de Eugenio Naín.

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