América Latina

Asumió en Uruguay la primera diputada de origen cubano de la historia: “Venimos de una dictadura arrastrando cadenas”

La ingeniera Leydis Aguilera asumió su banca por el opositor Partido Nacional, donde es una referente de su comunidad afrodescendiente; como cubana, nunca soñó con poder acceder a un lugar de representación democrática

Guardar
Leydis Aguilera, la primera diputada
Leydis Aguilera, la primera diputada cubana de Uruguay (Cámara de Diputados)

La ingeniera cubana Leydis Aguilera llegó hace 16 años a Uruguay, el país en el que revalidó su título y en el que formó su familia. Este martes, esta activista por la libertad se convirtió en la primera mujer con ese origen en asumir una banca en el Parlamento de Uruguay, al que define como “uno de los pocos” países con democracia plena en el mundo.

Entrevistada en el diario uruguayo El Observador, Aguilera comentó que en su llegada al Palacio Legislativo –la sede del congreso uruguayo– buscará ser la voz en defensa de todas las personas, pero especialmente de la comunidad migrante en el país. Se define como una “cubana de nacimiento, pero uruguaya de corazón”.

La legisladora nunca pensó que podría llegar este día. “Una cubana nunca soñó que podía acceder a la Cámara de Representantes en uno de los pocos países con democracia plena en el mundo, como es Uruguay”, declaró.

Leydis Aguilera, primera diputada cubana
Leydis Aguilera, primera diputada cubana de Uruguay (Mides)

Aguilera se mostró agradecida con los uruguayos porque le han “abierto las puertas de este país” y le dieron la oportunidad de “conocer la libertad y de amarla”.

En Uruguay, Aguilera vive con su esposo –que es uruguayo– y con su hijo, que nació hace nueve años. Su llegada a este país fue, según define, un antes y un después para su vida. “Uruguay para nosotros, que venimos de otros países y venimos directamente de una dictadura arrastrando estas cadenas, es un faro”, señaló.

Y se explayó hablando sobre el país: “Ese pequeño pedazo de tierra que nos enseñó que la libertad existe y que es posible, y en ese espacio en el que sentimos que podemos respirar sin miedo”.

Aguilera forma parte de la argumentación Tiempo de Avanzar, un espacio político integrado por migrantes de distintos orígenes y ciudadanos uruguayos. Es, además, la coordinadora de la Comisión de Asuntos Migratorios del Partido Nacional, desde donde impulsa iniciativas vinculadas a políticas de integración y derechos para las personas migrantes.

Leydis Aguilera, durante una movilización
Leydis Aguilera, durante una movilización de venezolanos para la llegada de Edmundo González Urrutia (@ley_aguilera)

La legisladora asumió la banca como suplente de Pablo Abdala, un histórico dirigente del Partido Nacional que integra el sector D Centro. Se comprometió a poner su acento en la situación de las personas migrantes y en su aportes a las sociedades que las reciben.

A su vez, la mujer comentó al noticiero Telemundo de Canal 12 que su llegada a la Cámara de Representantes le genera “una mezcla de sensaciones, emoción y nerviosismo”.

Respecto a lo que está sucediendo en Cuba, Aguilera dijo que mantiene un “hilito de esperanza” en que caiga el régimen actualmente liderado por Miguel Díaz-Canel. “El 3 de enero con la captura del dictador Maduro también fue un antes y un después, con el esfuerzo de los de adentro y afuera la libertad cada vez está más cerca”, expresó.

Leydis Aguilera, primera diputada cubana
Leydis Aguilera, primera diputada cubana de Uruguay, junto al expresidente Luis Lacalle Pou (@ley_aguilera)

Aguilera ha participado de varias movilizaciones contra el régimen de su país. La última fue a fines de febrero, cuando cientos de cubanos se movilizaron pidiendo ayuda humanitaria y libertad de presos políticos. En su discurso, cuestionó la postura que tomó el Frente Amplio y el PIT-CNT, que ese mismo día habían convocado una caravana en contra del bloqueo. “Nosotros los cubanos nos seguimos preguntando qué es para ellos Cuba”, dijo en en un encendido discurso. “Los que aplauden tiranos, no pueden decir que defienden los derechos humanos”, dijo, y desató los aplausos de los presentes.

Para ser legislador en Uruguay se necesita ser mayor de 25 años y tener cinco años de ciudadanía legal. Ella no es la única extranjera que está en la Cámara de Diputados. En el también opositor Partido Colorado asumió el chino Jin Tan Meng.

Temas Relacionados

Leydis AguileraParlamentoUruguaycubanos en Uruguaymigración

Últimas Noticias

Censura y represión en Cuba: al menos 46 presos políticos detenidos en protestas históricas murieron en prisión

Una representante de Amnistía Internacional señaló que la privación de libertad en la isla es “una herramienta sistemática de castigo contra quienes ejercen derechos humanos”

Censura y represión en Cuba:

Ecuador y Estados Unidos incautaron casi 2 toneladas de droga en altamar valorada en más de USD 40 millones

Un operativo bilateral permitió la detención de dos personas y la retención de decenas de bultos con sustancia ilícita. La acción estuvo enmarcada en la lucha para combatir las redes de tráfico que operan en la región

Ecuador y Estados Unidos incautaron

Alias “Diablo”, el criminal más buscado de Costa Rica, se oculta en la selva nicaragüense

Una recompensa de hasta 500.000 dólares ofrecida por Estados Unidos busca información que conduzca a la captura de Alejandro Arias Monge, señalado por autoridades como líder de una red de narcotráfico.

Alias “Diablo”, el criminal más

José Antonio Kast asume este miércoles la presidencia de Chile con promesas de mano dura contra el crimen y una agenda conservadora

El líder republicano asumirá el cargo a las 12:00 (hora local) en el Congreso Nacional de Valparaíso, en una ceremonia con más de 1.000 invitados. Entre los asistentes figuran el rey de España, Felipe VI, y el presidente argentino Javier Milei. También confirmaron su presencia varios mandatarios latinoamericanos

José Antonio Kast asume este

El Tribunal condena a seis integrantes de pandilla por expulsar a una familia en el occidente de El Salvador

La resolución judicial se emitió después de comprobar que los sujetos armados presionaron a los habitantes para desocupar la vivienda, luego de acusarlos de colaborar con agentes estatales y bajo amenazas persistentes de represalia

El Tribunal condena a seis
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Receta de guasacaca, la salsa

Receta de guasacaca, la salsa venezolana hecha con aguacate para acompañar empanadas, arepas y pollo a la parrilla

Procedente el despido de un preso que trabajaba limpiando viales en el taller de la cárcel tras haber dado positivo en anfetaminas

Crisis energética en el Perú: espacio para la consideración concreta de la alternativa nuclear

Francia suspende la caza de la perdiz nival durante cinco años por el declive de su población: en España también está amenazada

España accede a desbloquear reservas de petróleo suficientes para cubrir el consumo nacional durante 12 días si así lo acuerdan los miembros de la AIE

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Comunes, el partido de las FARC, pierde su representación legislativa después de ocho años

VÍDEO: Rubio denuncia que Irán trata de "tomar como rehén" al mundo con ataques "terroristas" contra países vecinos

Bruselas coloca 9.000 millones con un bono a 10 años para fondos de recuperación y Ucrania

Panamá se disculpa con Brasil por deportar por error a un exministro de Lula

Erdogan acusa a Israel de causar la guerra en Irán y alerta que puede incendiar la región

ENTRETENIMIENTO

No te olvidaré: Universal Pictures

No te olvidaré: Universal Pictures apuesta por la novela superventas de Colleen Hoover, un rodaje en Canadá y mujeres al mando

Rachel Zegler sigue sin entender las críticas por su casting en el remake de ‘Blancanieves’: “Me niego a asimilarme por la comodidad de los demás”

Brody Jenner y Tia Blanco esperan su segundo hijo: la reacción de Kylie Jenner y Kim Kardashian que emocionó a las redes

“La niña más bella del mundo” se casa: así fue el romántico compromiso de Thylane Blondeau en Grecia

Gwen Stefani relató cómo su fe la ayudó a ser madre a los 44 años