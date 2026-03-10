Conmoción en Uruguay: un padre mató a golpes a su hijo de 15 años y lo tiró en una zanja

La madre de Jonathan Correa fue agredida luego de que el padre lo asesinara a golpes (Captura Telemundo/Canal 12)

Jonathan, un adolescente uruguayo de 15 años, fue asesinado a golpes por su padre y apareció en una zanja en el barrio Flor de Maroñas, en la periferia de Montevideo. El hombre, de 34 años, fue imputado por delitos de homicidio agravado y violencia doméstica y fue enviado a prisión preventiva. El crimen genera congoja a los vecinos de la zona y a los compañeros de la UTU, como se le llama en el país a los cursos de secundaria especializados en oficios.

El fallecimiento de Jonathan originalmente fue catalogado como “muerte dudosa”, pero luego fue recalificada como muerte violenta, informó el noticiero Telenoche de Canal 4. El hallazgo de su cuerpo ocurrió en la madrugada del viernes, sobre la hora 4 de la mañana. Fue el propio padre quien dijo que su hijo había sido encontrado en una cuneta.

Cuando los policías llegaron al lugar, intentaron hacer trabajos de reanimación, pero los resultados fueron infructuosos. La emergencia constató su muerte en el lugar.

La madre de Jonathan Correa fue agredida luego de que el padre lo asesinara a golpes (Captura Telemundo/Canal 12)

El caso generó conmoción y, con el paso de la horas, también indignación.

La abuela del adolescente asesinado declaró que el menor presentaba hematomas visibles en el rostro y en varias partes del cuerpo. Los familiares sostienen que el adolescente era víctima de maltratos físicos a diarios de parte de su padre.

En la comunidad educativa hay tristeza. La UTU, el centro de estudios al que asistía, había denunciado en noviembre de 2025 la situación de violencia doméstica a la que era sometido el adolescente de 15 años, informó este lunes el noticiero Telemundo de Canal 12.

Reclamo de Justicia tras el asesinato de Jonathan Correa (Captura Telemundo/Canal 12)

En la denuncia se dio cuenta que Jonathan tenía muchas heridas en sus piernas. En ese momento se le tomó declaración al adolescente y a su madre: explicaron que las lesiones en sus piernas eran producto de un partido de fútbol.

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Caggiani, contó que sintió “mucha tristeza y bronca”por el crimen de Jonathan. “No es momento todavía de generar evaluaciones sobre qué podríamos haber hecho mejor. Sí está claro que había denuncias del año pasado y estaba muy claro que era una situación de las que la institución educativa venía siguiendo”, dijo el jerarca, en una rueda de prensa.

Las autoridades de la educación pública uruguaya fueron este lunes al local educativo al que asistía Jonathan, cuando se retomaron las clases. Se hará una intervención en ese local para acompañar a la comunidad educativa.

No solo hubo una denuncia de la UTU a la que asistía Jonathan. Su vecinos también habían visto cómo su padre lo agredía. Sus amigos y compañeros de clase también habían notado esta violencia.

Jonathan Correa fue asesinado por su padre y apareció en una zanja en Uruguay (Captura Telemundo/Canal 12)

“Era buen gurí, no molestaba a nadie. No se juntaba con casi nadie”, dijo uno de los adolescentes, compañero de Jonathan, al ser entrevistado por canal 12. Otro de los jóvenes contó que “varias veces” llegó al centro educativo golpeado. “Tenía moretones en los brazos y se los tapaba con una campera”, relató uno de ellos. También contaron en se lo notaba con los “ojos negros”.

“Era inteligente, se había ganado una beca para hablar francés. Era muy inteligente”, contó otro de los compañeros. “Se lo quería mucho. Era un buen pibito”, complementó uno de ellos. De acuerdo a estos alumnos, Jonathan llegaba con signos de violencia al lugar y, cuando le preguntaban qué le había pasado, prefería no contestar. Un estudiante de la UTU contó que lo había visitado en la casa, pero que él le pidió que se retirara porque los padres eran agresivos. “Hay muchas cosas que no quería contar”, relató.

Jonathan tiene una hermana de siete años. La Fiscalía ahora designó un fiscal para que investigue las condiciones de esa familia, de forma que esa niña no sea víctima de violencia doméstica. Está a cargo de su abuela. La madre, en tanto, se tuvo que ir de la casa luego de que el fin de semana 10 personas irrumpieran en la vivienda y la agredieran responsabilizándola por la muerte de su hijo.