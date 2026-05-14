América Latina

La policía chilena detuvo a un narco argentino que traficaba armas en Santiago

Miguel Alejandro Soria Llamazares (59) fue sorprendido “in fraganti” cuando transaba costosas pistolas

Guardar
Google icon
Hombre de tez morena con barba y chaleco antibalas blanco, siendo sujetado por dos individuos con uniformes oscuros. Sus caras están borrosas
Alias “Soria” estuvo 10 años preso en Argentina, donde es “sujeto de interés” en varias investigaciones.

En el marco de una investigación por un secuestro ocurrido en Santiago, la Policía de Investigaciones (PDI), detuvo recientemente a un narco argentino identificado como Miguel Alejandro Soria Llamazares (59), quien fue sorprendido en un domicilio de la comuna de Estación Central justo en el momento en el que transaba varias armas con un ciudadano chileno.

Alias “Soria”, como es conocido en el mundo delictual, fue detenido de inmediato al igual que el comprador chileno, incautando los detectives cinco pistolas y los USD 8 mil que éste iba a utilizar para pagar una de ellas.

PUBLICIDAD

De acuerdo a fuentes consignadas por el medio BioBíoChile, Miguel Soria estuvo 10 años preso en Argentina tras ser detenido con 800 kilos de marihuana en la localidad de Monte Cristo, en 2013, siendo condenado por los delitos de organización y financiamiento de transporte de estupefacientes y uso de un documento público falso, y como coautor del delito de transporte de estupefacientes.

Las investigaciones de la justicia argentina determinaron que los cargamentos de marihuana compactada que la banda transportaba desde provincias del norte de Argentina tenían a Chile como destino final.

PUBLICIDAD

Sobre “Soria” pesaba una orden de investigación emitida por la Interpol, sin embargo, esto no impidió que entrara y saliera de Chile de manera regular en calidad de turista. Ambos detenidos serán formalizados próximamente por los delitos tráfico de armas y tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas.

Vista cercana de varias pistolas semiautomáticas en estuches azules, junto a cargadores de munición, sobre una mesa con un cartel que dice 'PDI Evidencia'
Parte de las armas decomisadas.

“Sujeto de interés” en Argentina

El jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, señaló en un punto de prensa que “Soria” es "persona de interés” en Argentina, puesto que su nombre aparece en“distintas investigaciones en ese país“, según consignó el medio citado.

“Se está cruzando información con la autoridad de Argentina, precisamente por las actividades que desarrolla en ese país”, informó el detective.

Según Barrientos, por estos días la investigación busca dilucidar el origen de las armas decomisadas, las que presumiblemente entraron al país igual que la droga que “Soria” traficaba, a saber, oculta en vehículos especialmente acondicionados.

He aquí el detalle de las armas incautadas:

– Arma de fuego tipo pistola, marca Bersa, calibre 9mm.

– Arma de fuego tipo pistola, marca Glock, modelo 17, con 1 cargador, calibre 9mm; 1 kit Roni marca CAA y un dispositivo de modificación de cadencia de tiro marca Glock.

– Arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, modelo G3, con 3 cargadores, calibre 9mm.

– Arma de fuego tipo pistola, marca Canik, modelo Mete MC9L, con 2 cargadores, calibre 9 mm.

– Arma de fuego, tipo pistola, marca Bersa, modelo TPR9, con 2 cargadores, calibre 9mm.

Temas Relacionados

ChileNarco argentinoMiguel Alejandro Soria LlamazaresInterpolHassel Barriento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cartera de crédito en moneda extranjera de República Dominicana alcanza los USD 10,228 millones al cierre de 2025

El informe reciente de la Superintendencia de Bancos detalla que el sector eléctrico y el turismo encabezan la recepción de préstamos en moneda extranjera, mientras la morosidad en este segmento permanece en niveles bajos

Cartera de crédito en moneda extranjera de República Dominicana alcanza los USD 10,228 millones al cierre de 2025

El uso de sucedáneos de leche materna implica un costo anual de tres mil dólares por familia en El Salvador

Una consejera del Centro de Apoyo de Lactancia Materna advirtió durante una entrevista que la compra de sucedáneos representa costos elevados anuales, además de riesgos para la salud y presiones sobre el sistema sanitario público salvadoreño

El uso de sucedáneos de leche materna implica un costo anual de tres mil dólares por familia en El Salvador

Chile: un lonco mapuche y otros seis comuneros fueron hallados culpables de ataques incendiarios en La Araucanía

Juan Pichún y el resto de los imputados admitieron su responsabilidad en los hechos ocurridos en 2021 y arriesgan entre 4 y 9 años de prisión

Chile: un lonco mapuche y otros seis comuneros fueron hallados culpables de ataques incendiarios en La Araucanía

El Salvador se consolida como motor turístico de Centroamérica y líder en recuperación post-pandemia

Con una proyección de ingresos de $3,600 millones para el cierre de 2026, el sector turístico salvadoreño se ha transformado en el motor económico más vibrante del país

El Salvador se consolida como motor turístico de Centroamérica y líder en recuperación post-pandemia

El juicio contra Evo Morales está suspendido hasta que sea aprehendido o se presente ante la Justicia

La vocal del Tribunal Supremo de Justicia, Rosmery Ruiz, informó que mientras el expresidente no comparezca ante la justicia o sea capturado, el juicio estará paralizado.

El juicio contra Evo Morales está suspendido hasta que sea aprehendido o se presente ante la Justicia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un epidemiólogo de Harvard alertó sobre el brote de Hantavirus: “Podemos esperar más casos, aunque no está claro cuántos”

Un epidemiólogo de Harvard alertó sobre el brote de Hantavirus: “Podemos esperar más casos, aunque no está claro cuántos”

Revelan primeras imágenes del regreso de Aislinn Derbez con Mauricio Ochmann

Artesanas de la Sierra de Puebla bordaron piezas textiles que forman parte del kit de la Selección Mexicana

MC propone reforzar Ley de Cuidados en CDMX con enfoque en mujeres, juventudes y discapacidad

La epidemia de obesidad se transforma a nivel global: por qué disminuye en países ricos y aumenta en los pobres

INFOBAE AMÉRICA

La epidemia de obesidad se transforma a nivel global: por qué disminuye en países ricos y aumenta en los pobres

La epidemia de obesidad se transforma a nivel global: por qué disminuye en países ricos y aumenta en los pobres

Cartera de crédito en moneda extranjera de República Dominicana alcanza los USD 10,228 millones al cierre de 2025

El uso de sucedáneos de leche materna implica un costo anual de tres mil dólares por familia en El Salvador

El Salvador se consolida como motor turístico de Centroamérica y líder en recuperación post-pandemia

El juicio contra Evo Morales está suspendido hasta que sea aprehendido o se presente ante la Justicia

ENTRETENIMIENTO

Entre lágrimas, Vin Diesel abraza a la hija de Paul Walker tras la proyección de ‘Rápido y Furioso’ en Cannes: “Él estaría tan orgulloso de ti”

Entre lágrimas, Vin Diesel abraza a la hija de Paul Walker tras la proyección de ‘Rápido y Furioso’ en Cannes: “Él estaría tan orgulloso de ti”

Jon Bernthal habló sobre regresar como The Punisher y afirmó: “Estoy dispuesto a seguir haciendo más”

“Se suponía que debía morir”: el duro testimonio de Emilia Clarke tras sobrevivir a dos aneurismas cerebrales

“Al este del Edén” en Netflix: drama familiar, traumas generacionales y un enfrentamiento entre libre albedrío y destino

“Las damas primero”: La gran jugada internacional de Netflix con el remake británico de una comedia francesa que desafía estereotipos