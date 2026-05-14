La policía chilena detuvo a un narco argentino que traficaba armas en Santiago

Alias “Soria” estuvo 10 años preso en Argentina, donde es “sujeto de interés” en varias investigaciones.

En el marco de una investigación por un secuestro ocurrido en Santiago, la Policía de Investigaciones (PDI), detuvo recientemente a un narco argentino identificado como Miguel Alejandro Soria Llamazares (59), quien fue sorprendido en un domicilio de la comuna de Estación Central justo en el momento en el que transaba varias armas con un ciudadano chileno.

Alias “Soria”, como es conocido en el mundo delictual, fue detenido de inmediato al igual que el comprador chileno, incautando los detectives cinco pistolas y los USD 8 mil que éste iba a utilizar para pagar una de ellas.

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De acuerdo a fuentes consignadas por el medio BioBíoChile, Miguel Soria estuvo 10 años preso en Argentina tras ser detenido con 800 kilos de marihuana en la localidad de Monte Cristo, en 2013, siendo condenado por los delitos de organización y financiamiento de transporte de estupefacientes y uso de un documento público falso, y como coautor del delito de transporte de estupefacientes.

Las investigaciones de la justicia argentina determinaron que los cargamentos de marihuana compactada que la banda transportaba desde provincias del norte de Argentina tenían a Chile como destino final.

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Sobre “Soria” pesaba una orden de investigación emitida por la Interpol, sin embargo, esto no impidió que entrara y saliera de Chile de manera regular en calidad de turista. Ambos detenidos serán formalizados próximamente por los delitos tráfico de armas y tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas.

Parte de las armas decomisadas.

“Sujeto de interés” en Argentina

El jefe de la BIPE Antisecuestros Metropolitana, subprefecto Hassel Barrientos, señaló en un punto de prensa que “Soria” es "persona de interés” en Argentina, puesto que su nombre aparece en“distintas investigaciones en ese país“, según consignó el medio citado.

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“Se está cruzando información con la autoridad de Argentina, precisamente por las actividades que desarrolla en ese país”, informó el detective.

Según Barrientos, por estos días la investigación busca dilucidar el origen de las armas decomisadas, las que presumiblemente entraron al país igual que la droga que “Soria” traficaba, a saber, oculta en vehículos especialmente acondicionados.

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He aquí el detalle de las armas incautadas:

– Arma de fuego tipo pistola, marca Bersa, calibre 9mm.

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– Arma de fuego tipo pistola, marca Glock, modelo 17, con 1 cargador, calibre 9mm; 1 kit Roni marca CAA y un dispositivo de modificación de cadencia de tiro marca Glock.

– Arma de fuego tipo pistola, marca Taurus, modelo G3, con 3 cargadores, calibre 9mm.

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– Arma de fuego tipo pistola, marca Canik, modelo Mete MC9L, con 2 cargadores, calibre 9 mm.

– Arma de fuego, tipo pistola, marca Bersa, modelo TPR9, con 2 cargadores, calibre 9mm.

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