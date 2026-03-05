América Latina

Cuba suspendió las clases en La Habana tras un apagón masivo causado por la falla en la central Antonio Guiteras

Las autoridades priorizan la restitución del servicio en hospitales y redes de agua, mientras la recuperación del suministro avanza lentamente y miles de familias

Las autoridades suspendieron todas las clases en La Habana tras un apagón masivo que dejó sin electricidad a la capital cubana (EFE)

Las autoridades suspendieron todas las clases en La Habana este jueves tras un apagón masivo causado por una avería en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, que dejó sin suministro eléctrico a la capital y a extensas zonas del occidente cubano desde el mediodía del miércoles.

La medida afecta a más de 300.000 estudiantes y se extiende a los jardines de infancia, deteniendo la actividad educativa en la ciudad más poblada de Cuba.

Más de seis millones de personas, incluidas las familias habaneras, quedaron sin electricidad después de que una fuga en la caldera de la central Antonio Guiteras obligó a detener su funcionamiento de forma imprevista.

Más de seis millones de personas resultaron afectadas por el apagón, incluidas familias habaneras (Reuters)

Esta planta, una de las más relevantes del país, abastecía a dos tercios del territorio nacional, por lo que su desconexión provocó la caída del servicio eléctrico en amplias regiones del occidente.

Sólo el 38,9 % de la ciudad de La Habana había recuperado el suministro eléctrico en la mañana del jueves, según la Empresa Eléctrica local (AP Foto/Ramón Espinosa, archivo)

Según la estatal Empresa Eléctrica de La Habana, en la mañana del jueves solo el 38,9 % de la ciudad había recuperado el suministro y el restablecimiento avanzaba gradualmente.

Muchas familias juegan entre ellos para pasar el tiempo mas rápido (Reuters)

Frente a la emergencia, las autoridades de la dictadura priorizaron la restauración del servicio en hospitales, clínicas y redes de abastecimiento de agua, utilizando sistemas de generación independientes en provincias cercanas como Matanzas.

Gracias a estos sistemas se pudo enviar energía limitada a la capital para cubrir servicios esenciales, mientras continuaban las labores para reconectar el resto del sistema eléctrico nacional.

El restablecimiento del servicio avanza de manera gradual y depende de la energía enviada desde Matanzas para cubrir los servicios esenciales (EFE)

Bajo este contexto, el primer ministro, Manuel Marrero, y el ministro de Energía y Minas, Vicente De La O Levy, supervisaron en persona las tareas de recuperación en el centro de operaciones de carga.

La interrupción de las clases alteró de inmediato la vida cotidiana en la ciudad. Muchos alumnos y profesores regresaron a sus hogares ante la imposibilidad de operar escuelas sin electricidad.

La interrupción de las clases alteró la rutina de estudiantes y docentes, que debieron regresar a sus hogares (AP foto/Ramon Espinosa)

Los vecinos recurrieron a leña y carbón para cocinar, compartieron alimentos y se adaptaron a la oscuridad en calles y viviendas, aprovechando la luz natural durante el día y recurriendo a bombillas recargables o velas en la noche.

Vecinos de La Habana recurrieron a leña y carbón para cocinar durante el apagón, adaptándose a la falta de electricidad (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)

Este apagón representa el episodio más reciente de una crisis energética que afecta a Cuba desde mediados de 2024. En ese periodo, el país ha experimentado al menos cinco apagones nacionales y varios cortes parciales, el más reciente en diciembre.

La dictadura atribuye la problemática a la antigüedad de las siete termoeléctricas del país, muchas con más de 30 años en operación, así como a la escasez de inversiones y combustible, agravada por las sanciones de Estados Unidos.

En este contexto, la embajada de Estados Unidos alertó a la población sobre la posibilidad de interrupciones prolongadas en el suministro y recomendó conservar combustible, agua, alimentos y baterías.

La embajada de Estados Unidos en Cuba advierte a la población sobre posibles interrupciones prolongadas del suministro eléctrico y recomienda conservar combustible, agua, alimentos y baterías (Reuters)

La inestabilidad de la red eléctrica, caracterizada por cortes frecuentes y prolongados, se ha convertido en un desafío para la vida diaria y la seguridad alimentaria de los cubanos.

Cuba se encuentra en una crisis energetica sin precdentes (EFE)

La Unión Eléctrica informó que mantiene una coordinación permanente entre empresas y divisiones territoriales, con monitoreo en tiempo real de las redes y distribución de la carga eléctrica según las prioridades más urgentes.

(Con información de EFE)

