Bolivia se retira del Grupo de La Haya, entidad que promovía sanciones contra Israel

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia

La Cancillería de Bolivia informó este miércoles que el país retira su participación en el Grupo de La Haya, una organización compuesta por siete países en respaldo a Palestina en el conflicto con Israel.

“El Gobierno boliviano ha decidido retirar su participación en el denominado Grupo de La Haya, instancia de carácter informal orientada a abordar determinadas cuestiones de la agenda internacional”, señala el comunicado difundido por la Cancillería.

La nota explica que la determinación responde a la “convicción” del gobierno de que los asuntos relacionados con responsabilidades internacionales deben tratarse a través de los mecanismos institucionales y jurídicamente establecidos en el sistema de las Naciones Unidas.

“Bolivia reafirma su compromiso histórico con el derecho internacional, la solución pacífica de las controversias, el respeto a la soberanía de los Estados y el fortalecimiento del sistema multilateral, principios que orientan la acción exterior del país”, señala el documento.

Vista de la Cancillería de Bolivia en la plaza Murillo, La Paz.

El Grupo de La Haya fue creado en enero de 2025 y estaba integrado por Colombia, Sudáfrica, Cuba, Malasia, Namibia y Senegal, además de Bolivia y Honduras, que también anunció su alejamiento.

Al informar sobre la adhesión a este bloque, el entonces presidente Luis Arce señaló que la instancia tenía como uno de sus objetivos respaldar las solicitudes de la Corte Penal Internacional para que se ejecuten órdenes de arresto contra los responsables de presuntos crímenes en perjuicio del pueblo palestino, además de promover medidas para frenar la ocupación israelí en el Estado de Palestina.

La salida de este Bolivia es parte de una serie de cambios en materia diplomática, como el restablecimiento de relaciones con Israel y Estados Unidos, y de decisiones en la posición del país sobre asuntos geopolíticos.

La Paz no tenía relaciones con Washington desde 2008, cuando el expresidente Evo Morales (2006-2019) expulsó al embajador estadounidense en medio de denuncias de conspiración contra su Gobierno; mientras que las relaciones con Israel se quebraron en 2009, en protesta por las acciones militares de Israel en Gaza; pero se retomaron durante el Gobierno interino de Jeanine Añez (2019-2020).

Los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo (d), y de Israel, Gideon Sa'ar, se saludan durante la firma del acuerdo (EFE/ Octavio Guzmán)

A finales de octubre de 2023, el gobierno de Luis Arce (2020-2025) volvió a distanciarse porque consideró que la ofensiva militar israelí “agresiva y desproporcionada” en la Franja de Gaza, ponía en riesgo la paz y la seguridad internacionales.

El reinicio de las relaciones —firmado por los cancilleres de Bolivia e Israel el pasado 9 de diciembre en Washington— se tradujo en una votación a favor del Estado israelí en la ONU y la salida del Grupo de La Haya, con el cual Bolivia respaldaba un juicio interpuesto por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El canciller de Israel, Gideon Sa’ar ,agradeció públicamente al Estado boliviano por su decisión de abandonar el bloque y manifestó que esta acción representa estar “del lado correcto de la historia”.

A través de un mensaje difundido por X, Sa’ar destacó la actitud del presidente boliviano Rodrigo Paz y dijo que es “una medida necesaria y de principios para enfrentar el mal”.

Horas antes del anuncio de Bolivia, Honduras había tomado la misma determinación. El gobierno centroamericano, a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, informó la desvinculación inmediata del Grupo de La Haya.

Con la decisión reciente de Bolivia y Honduras, se acentúa la tendencia de algunos Estados latinoamericanos a revaluar su participación en los instrumentos multilaterales en la política exterior.