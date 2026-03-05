América Latina

Bolivia se retira del Grupo de La Haya, entidad que promovía sanciones contra Israel

La decisión se comunicó este miércoles, en medio de la tensión militar en Oriente Medio. La decisión fue destacada por el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar

Guardar
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia

La Cancillería de Bolivia informó este miércoles que el país retira su participación en el Grupo de La Haya, una organización compuesta por siete países en respaldo a Palestina en el conflicto con Israel.

“El Gobierno boliviano ha decidido retirar su participación en el denominado Grupo de La Haya, instancia de carácter informal orientada a abordar determinadas cuestiones de la agenda internacional”, señala el comunicado difundido por la Cancillería.

La nota explica que la determinación responde a la “convicción” del gobierno de que los asuntos relacionados con responsabilidades internacionales deben tratarse a través de los mecanismos institucionales y jurídicamente establecidos en el sistema de las Naciones Unidas.

“Bolivia reafirma su compromiso histórico con el derecho internacional, la solución pacífica de las controversias, el respeto a la soberanía de los Estados y el fortalecimiento del sistema multilateral, principios que orientan la acción exterior del país”, señala el documento.

Vista de la Cancillería de
Vista de la Cancillería de Bolivia en la plaza Murillo, La Paz.

El Grupo de La Haya fue creado en enero de 2025 y estaba integrado por Colombia, Sudáfrica, Cuba, Malasia, Namibia y Senegal, además de Bolivia y Honduras, que también anunció su alejamiento.

Al informar sobre la adhesión a este bloque, el entonces presidente Luis Arce señaló que la instancia tenía como uno de sus objetivos respaldar las solicitudes de la Corte Penal Internacional para que se ejecuten órdenes de arresto contra los responsables de presuntos crímenes en perjuicio del pueblo palestino, además de promover medidas para frenar la ocupación israelí en el Estado de Palestina.

La salida de este Bolivia es parte de una serie de cambios en materia diplomática, como el restablecimiento de relaciones con Israel y Estados Unidos, y de decisiones en la posición del país sobre asuntos geopolíticos.

La Paz no tenía relaciones con Washington desde 2008, cuando el expresidente Evo Morales (2006-2019) expulsó al embajador estadounidense en medio de denuncias de conspiración contra su Gobierno; mientras que las relaciones con Israel se quebraron en 2009, en protesta por las acciones militares de Israel en Gaza; pero se retomaron durante el Gobierno interino de Jeanine Añez (2019-2020).

Los ministros de Exteriores de
Los ministros de Exteriores de Bolivia, Fernando Aramayo (d), y de Israel, Gideon Sa'ar, se saludan durante la firma del acuerdo (EFE/ Octavio Guzmán)

A finales de octubre de 2023, el gobierno de Luis Arce (2020-2025) volvió a distanciarse porque consideró que la ofensiva militar israelí “agresiva y desproporcionada” en la Franja de Gaza, ponía en riesgo la paz y la seguridad internacionales.

El reinicio de las relaciones —firmado por los cancilleres de Bolivia e Israel el pasado 9 de diciembre en Washington— se tradujo en una votación a favor del Estado israelí en la ONU y la salida del Grupo de La Haya, con el cual Bolivia respaldaba un juicio interpuesto por Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

El canciller de Israel, Gideon Sa’ar ,agradeció públicamente al Estado boliviano por su decisión de abandonar el bloque y manifestó que esta acción representa estar “del lado correcto de la historia”.

A través de un mensaje difundido por X, Sa’ar destacó la actitud del presidente boliviano Rodrigo Paz y dijo que es “una medida necesaria y de principios para enfrentar el mal”.

Horas antes del anuncio de Bolivia, Honduras había tomado la misma determinación. El gobierno centroamericano, a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, informó la desvinculación inmediata del Grupo de La Haya.

Con la decisión reciente de Bolivia y Honduras, se acentúa la tendencia de algunos Estados latinoamericanos a revaluar su participación en los instrumentos multilaterales en la política exterior.

Temas Relacionados

BoliviaGrupo de La HayaIsraelGazaPalestinaCancilleríadiplomaciaRodrigo PazGideon Sa'ar

Últimas Noticias

Daniel Noboa destacó apoyo de la DEA y Europol en operativo contra el narcotráfico: “Ecuador no luchará solo”

Washington también ha mostrado públicamente su apoyo a la administración de Noboa

Daniel Noboa destacó apoyo de

Una red captaba ecuatorianos con falsas ofertas laborales, los enviaba a Camboya y los explotaba en centros de estafas

Este tipo de tráfico de personas es un fenómeno documentado internacionalmente y advertido incluso en informes del gobierno de Estados Unidos

Una red captaba ecuatorianos con

Chile: José Antonio Kast viajará a la cumbre con Trump en Estados Unidos en medio de quiebre con la administración de Boric

El presidente electo será parte de la “Shield of the Americas” en Miami junto a otros líderes regionales

Chile: José Antonio Kast viajará

Legisladoras ecuatorianas sospechan espionaje tras la quema de documentos en la embajada de Cuba en Quito

Tras el quiebre en las relaciones y la expulsión de los diplomáticos del país isleño, el humo que generó la incineración de papeles despertó todo tipo de conjeturas. El presidente Noboa también opinó del tema

Legisladoras ecuatorianas sospechan espionaje tras

Panamá aprueba marco legal para familias que cuiden temporalmente a menores

El Gobierno busca priorizar la convivencia familiar y reducir la institucionalización prolongada de menores en centros de protección.

Panamá aprueba marco legal para
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Tras la compra de Manantiales

Tras la compra de Manantiales Behr a YPF, el grupo Pérez Companc inyectará USD 150 millones en Pecom

Los colegios privados y concertados alcanzan 14.400 millones en ingresos mientras la pública pierde alumnos y cierra centros

El acuerdo comercial UE-Mercosur roza la meta: Bruselas aprueba las salvaguardas del campo y espera la votación del Parlamento

Comodoro Py le cerró la puerta al juez Salmain: su caso continuará en los tribunales de Rosario

Así son los primeros polluelos de lechuza que han nacido en el Bioparc de Valencia

INFOBAE AMÉRICA
El papa reza para que

El papa reza para que las naciones renuncien a las armas y elijan la diplomacia

Pediatras advierten de un aumento de las modas en alimentación "avivadas por las redes sociales"

Louzán y Milagros Tolón insisten en que el Mundial 2030 "será proyecto de país" y dejará "un legado duradero"

Hija de inmigrantes latinos denuncia que la ciudadanía es "un mito" en EEUU en nuevo libro

El BCE lanza la convocatoria para proveedores de pagos que deseen participar en el piloto del euro digital

ENTRETENIMIENTO

Hailey Bieber reveló el problema

Hailey Bieber reveló el problema cardíaco que le detectaron tras sufrir un accidente cerebrovascular a los 25 años

Lily Allen convirtió un vestido en las pruebas de la infidelidad de su exesposo David Harbour

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce ya tendría fecha para 2026: esto es todo lo que se sabe

Britney Spears fue arrestada en California por conducir en estado de ebriedad

Así fue la vida amorosa de Emma Watson: el historial de parejas de la actriz