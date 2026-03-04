Una universidad ecuatoriana retiró el título Honoris Causa al obispo alemán Emil Stehle tras las 16 denuncias de abuso

Emil Lorenzo Stehle ha sido investigado por la Conferencia Episcopal Alemana.

La Universidad Tecnológica Equinoccial (UTE), en Quito, resolvió retirar el título de Doctor Honoris Causa que había otorgado en 1992 al obispo alemán Emil Lorenzo Stehle, una figura histórica de la Iglesia católica en Ecuador que fue señalada en un informe independiente de la Conferencia Episcopal Alemana por 16 denuncias de abuso sexual cometidos a lo largo de varias décadas.

La decisión fue adoptada por el Consejo Universitario, aprobada el 3 de marzo de 2026, en la que se analiza el reconocimiento concedido al religioso y las acusaciones documentadas en investigaciones recientes sobre abusos en el ámbito de la Iglesia. El documento señala que el título honorífico fue otorgado mediante la Resolución del 20 de abril de 1992, a petición del entonces rector Álvaro Trueba, en reconocimiento a la labor pastoral de Stehle y a su participación en procesos de paz en la región.

Emil Lorenzo Stehle (1926-2017) fue obispo auxiliar de Quito entre 1983 y 1986 y posteriormente el primer obispo de la diócesis de Santo Domingo de los Tsáchilas, cargo que ejerció entre 1987 y 2002. Antes de su llegada a Ecuador ocupó cargos relevantes dentro de la Iglesia católica en Alemania, entre ellos la dirección de Adveniat, una organización de cooperación para América Latina, y funciones en la oficina de coordinación del programa misionero Fidei Donum.

El obispo Emil Lorenzo Stehle ha sido acusado por al menos 16 casos de abuso sexual.

El Consejo Universitario de la UTE sustentó su decisión en el Informe Final de la Investigación Independiente sobre los Archivos de la Oficina de Coordinación de Fidei Donum (1971-2021), publicado en agosto de 2022 por la Conferencia Episcopal Alemana y la organización Adveniat. El documento fue elaborado por expertos independientes y documenta 16 denuncias consideradas creíbles de abusos sexuales atribuidos a Stehle a lo largo de varias décadas.

Según el informe, entre los hechos denunciados figuran casos de violación, agresiones sexualizadas y abusos contra menores de edad, al menos seis de los cuales eran menores cuando ocurrieron los hechos. Las acusaciones abarcan diferentes etapas de su trayectoria eclesiástica: su período como sacerdote en Bogotá, Colombia, en la década de 1950; su gestión como director general de Adveniat en Essen entre 1972 y 1984; y posteriormente su trabajo pastoral en Ecuador, primero como obispo auxiliar de Quito y luego como obispo de Santo Domingo.

El mismo informe también describe presuntos actos de encubrimiento relacionados con sacerdotes acusados de abusos sexuales. De acuerdo con la investigación, Stehle habría intervenido para evitar procesos penales en Alemania contra algunos religiosos señalados por abusos, facilitando su traslado a países de América Latina y brindándoles apoyo en la región.

La estatua de Emil Lorenzo Stehle que está en Santo Domingo.

La resolución universitaria señala que estos hechos se han vuelto de conocimiento público a través de medios nacionales e internacionales y que han provocado pronunciamientos de organizaciones de mujeres y activistas en Santo Domingo de los Tsáchilas, quienes han solicitado la eliminación de homenajes y reconocimientos concedidos al religioso.

En ese contexto, la Cancillería de la UTE remitió el 25 de febrero de 2026 a la Comisión de Asuntos Disciplinarios un pedido formal de pronunciamiento sobre el mantenimiento del título honorífico. El documento consideró que sostener el reconocimiento podría contravenir los principios institucionales y la normativa aplicable de la universidad.

La resolución cita además normas constitucionales ecuatorianas relacionadas con la protección de víctimas de violencia, la integridad personal y la erradicación de la violencia de género, así como compromisos internacionales asumidos por el Estado ecuatoriano, entre ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.

El Consejo Universitario también se apoyó en el Reglamento de Reconocimientos, Condecoraciones y Distinciones de la UTE, que establece que las personas que hayan recibido un reconocimiento institucional pueden ser retiradas de la lista de distinciones si posteriormente realizan actos que afecten la imagen de la institución o contravengan sus principios.

En Santo Domingo hay una escuela con el nombre de Emil Lorenzo Stehle

La Comisión de Asuntos Disciplinarios concluyó en un memorando del 27 de febrero de 2026 que el retiro del título era procedente y necesario. En su recomendación al Consejo Universitario sostuvo que la medida constituiría una decisión coherente con los valores institucionales, la normativa interna vigente y el deber de resguardar la integridad y el prestigio de la universidad.

La decisión de la UTE se produce en medio de un debate público en Ecuador sobre el legado del obispo Stehle. Colectivos de mujeres y activistas han solicitado que se retiren homenajes y monumentos dedicados al religioso en Santo Domingo, mientras víctimas y sobrevivientes han insistido en la necesidad de reconocer públicamente los abusos denunciados y revisar los reconocimientos concedidos en el pasado.

Stehle murió en 2017 y durante años fue recordado por su papel en iniciativas pastorales y en procesos de mediación política en la región. Sin embargo, las investigaciones publicadas en Alemania reabrieron el debate sobre su trayectoria y sobre la forma en que instituciones civiles y religiosas deben responder ante denuncias históricas de abusos sexuales.