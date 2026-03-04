América Latina

Envían a la cárcel a 19 personas en Bolivia por robo de billetes tras el accidente aéreo

Se realizaron 22 allanamientos en viviendas cercanas al lugar del siniestro en busca del dinero sustraído ilegalmente. Hay personas detenidas por este caso

El Alto, 27 de febrero
El Alto, 27 de febrero de 2026. REUTERS/Claudia Morales

La Justicia boliviana determinó enviar a 19 personas a la cárcel con detención preventiva, mientras se investiga el robo del dinero que era transportado en el avión militar de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) que se accidentó el viernes en El Alto, la ciudad que colinda con La Paz. También se dispuso la detención domiciliaria de otras 15 personas presuntamente involucradas en el hecho.

En el marco de las investigaciones, este lunes agentes de la Fiscalía y la Policía realizaron allanamientos en 22 domicilios de la zona donde se produjo el accidente y se procedió con la aprehensión de personas que estaban en posesión del dinero que llevaba el avión.

El domingo, el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó a los medios locales que se estaba investigando a 47 personas mayores de edad y cuatro adolescentes por el robo de los billetes. Los delitos de los que se los acusa son asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, robo agravado y destrucción de bienes del Estado.

El Alto, Bolivia. 27 de
El Alto, Bolivia. 27 de febrero de 2026. REUTERS/Claudia Morales

El accidente se produjo a las 18:15 del viernes, cuando la aeronave modelo Hércules C-130, que llegaba de Santa Cruz con 18 toneladas de billetes nuevos destinados al Banco Central de Bolivia (BCB), se salió de la pista de aterrizaje y estrelló una decena de vehículos en una avenida del Barrio Illimani de El Alto. El siniestro provocó la muerte de 24 personas, según el último reporte del Ministerio de Salud, y dejó alrededor de 40 heridos.

Después del siniestro, entre 5.000 y 15.000 personas, dependiendo de la fuente, se acercaron al lugar forzando la valla del aeropuerto para sustraer el dinero que quedó esparcido entre los heridos y los restos del avión. El caos desatado llevó a bomberos y policías a dispersar a estas personas mediante descargas de agua y agentes químicos para evitar que entorpecieran las labores de rescate.

En paralelo, las autoridades dispusieron la incineración de los billetes que quedaron en el lugar y la anulación de los cortes para evitar su circulación.

Alto, Bolivia. 27 de febrero
Alto, Bolivia. 27 de febrero de 2026. REUTERS/Claudia Morales

El presidente del BCB, David Espinoza, informó que el avión contenía un total de 17.100.000 piezas de billetes correspondientes a los cortes de 10, 20 y 50 bolivianos de la serie B. El monto total era de 50 millones de bolivianos, equivalentes a 7,1 millones de dólares.

Según la estimación oficial, alrededor del 30% del dinero habría sido sustraído por personas que se encontraban en el lugar. “Esos billetes son los que están invalidados legalmente; no pueden circular”, afirmó Espinoza.

Desde este lunes, la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (Asoban) activó controles para evitar la circulación de ese dinero. A través de un comunicado, informaron que las piezas robadas, al ser identificadas, serán retenidas, invalidadas y destruidas. Con ese fin, el Banco Central lanzó una aplicación virtual para que los usuarios puedan identificar los billetes invalidados y frenar su circulación.

El ministro de Economía y Finanzas, José Gabriel Espinoza, explicó que los cortes llegaron inicialmente a Santa Cruz de la Sierra, procedentes de Malta, en el marco de una operación de reposición de divisas que se realizó a inicios del año 2025 y que comprendía la entrega de 14 lotes de dinero, de los cuales nueve se realizaron el año pasado.

