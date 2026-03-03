América Latina

Guerra comercial entre Ecuador y Colombia: advierten por la pérdida de 300.000 empleos y escasez de insumos de diálisis

Empresarios de Ecuador y Colombia pidieron suspender los aranceles recíprocos del 50% y abrir un diálogo urgente

FOTO DE ARCHIVO: El tráfico
FOTO DE ARCHIVO: El tráfico se mueve en el puente internacional de Rumichaca el último día antes de que entren en vigor los nuevos aranceles anunciados por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa y el presidente colombiano Gustavo Petro, en Ipiales, Colombia. el 31 de enero de 2026. REUTERS/Karen Toro/Archivo

Los principales gremios empresariales de Ecuador y Colombia advirtieron que la escalada arancelaria entre ambos países ya está generando efectos económicos y sociales que podrían profundizarse si no se suspenden las medidas y se abre un canal de diálogo político inmediato. En un pronunciamiento conjunto el 2 de marzo, dirigentes productivos de ambos lados de la frontera pidieron dejar sin efecto los incrementos recíprocos del 50% y alertaron que alrededor de 300.000 empleos están en riesgo, en un contexto en el que el comercio binacional registra una fuerte contracción.

Según los representantes empresariales, cerca de 7.600 importadores ecuatorianos han sido afectados por una reducción aproximada del 70% en las importaciones provenientes de Colombia, lo que compromete alrededor de 200.000 plazas de trabajo en Ecuador. Del lado colombiano, el impacto alcanzaría a 2.700 empresas y unos 100.000 empleos vinculados al intercambio comercial con el país vecino. Los gremios señalaron que las medidas ya están encareciendo productos, frenando operaciones logísticas y elevando el riesgo de informalidad y contrabando en la frontera.

La advertencia se produjo luego de que el Gobierno colombiano publicara un proyecto de decreto para elevar del 30% al 50% el arancel a productos ecuatorianos, ampliando además el número de subpartidas alcanzadas por la medida, en reciprocidad a la decisión adoptada por Ecuador. Aunque los empresarios no anticiparon demandas judiciales a nivel nacional o internacional, insistieron en la necesidad de una negociación urgente para evitar un deterioro mayor del comercio y de la economía fronteriza.

Xavier Rosero, presidente de Fedexport.
Xavier Rosero, presidente de Fedexport. (Juan Camilo Escobar)

Uno de los puntos más sensibles de las afectaciones es el abastecimiento de insumos médicos. La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim) advirtió que el arancel del 50% amenaza con encarecer y restringir el acceso a dispositivos críticos, especialmente aquellos destinados a tratamientos de diálisis. De acuerdo con el gremio, alrededor del 15% de los insumos médicos que importa Ecuador proviene de Colombia, pero en el caso específico de la diálisis la dependencia es mayor: entre el 50% y el 60% de los insumos requeridos tienen origen en ese país.

En Ecuador, más de 20.000 pacientes reciben diálisis de manera regular en 136 centros médicos: 105 privados y 31 públicos, lo que convierte cualquier alteración en el suministro en un asunto de salud pública. Asedim alertó que el incremento arancelario podría agravar el desabastecimiento ya existente y trasladarse a mayores costos en filtros, soluciones, catéteres y otros insumos esenciales para estos tratamientos. A esta situación se suman los atrasos de pago del Estado a proveedores de salud, que el gremio cifra en decenas de millones de dólares, lo que tensiona aún más la cadena de suministro .

El sector avícola también expresó su preocupación. La Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave) señaló que cerca del 80% del material genético avícola —reproductoras, abuelas y líneas genéticas para la producción de carne y huevos— proviene de Colombia. El arancel del 50% podría trasladarse parcialmente al precio final del pollo y el huevo, productos básicos de la canasta familiar, con un impacto estimado en al menos un 5% en el consumidor, según el gremio.

Foto de archivo. Hay preocupación
Foto de archivo. Hay preocupación por la afectación de los aranceles a los centro de diálisis. REUTERS/Santiago Arcos

Además, la cadena avícola genera alrededor de 300.000 empleos directos a nivel nacional, lo que añade presión sobre el Gobierno para encontrar una salida negociada, según reportes de Ecuador Chequea.

En la zona fronteriza, transportistas de carga pesada reportaron una reducción de hasta el 95% en el transporte de mercancías hacia Colombia durante febrero y realizaron movilizaciones para exigir la suspensión de los aranceles. Según el sector, más de 2.000 familias vinculadas a la cadena logística en la provincia del Carchi estarían afectadas por la caída de la actividad comercial.

