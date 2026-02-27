América Latina

Estos son los presidentes que asistirán al cambio de mando en Chile

Desde Renovación Nacional calificaron como una “falta de respeto” la ausencia de la exmandataria, Michelle Bachelet

El Ministerio de Relaciones Exteriores entregó este jueves el listado de los presidentes y autoridades extranjeras que ya confirmaron su asistencia al cambio de mando el próximo 11 de marzo, día en que José Antonio Kast asumirá las riendas del país. Sin embargo, desde Renovación Nacional (RN), criticaron la ausencia de la exmandataria, Michelle Bachelet, quien se encuentra fuera del país atendiendo compromisos pactados previamente.

Entre las visitas ilustres destacan la del Rey de España, Felipe VI, y el presidente argentino, Javier Milei, pero nada se dice de algún representante del gobierno de Donald Trump, a pesar de que el nombre del Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, sonaba fuerte.

Otros que no confirmaron su asistencia son los mandatarios de Brasil, México y Colombia -Lula da Silva, Claudia Sheinbaum y Gustavo Petro-, mientras que el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, enviará a su vicepresidente, Félix Ulloa.

Así las cosas, la lista de Jefes de Estado que sí asistirán se completa con los mandatarios de Bolivia, Rodrigo Paz; Costa Rica, Rodrigo Chaves; Ecuador, Daniel Noboa; Honduras, Nasry Asfura; Hungría, Tamás Sulyok; Panamá, José Raúl Mulino; Paraguay, Santiago Peña; República Dominicana, Luis Abinader; Uruguay, Yamandú Orsi, y el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani.

RN: ausencia de Bachelet es una “falta de respeto”

Cabe señalar que entre los mandatarios chilenos vivos, solo Eduardo Frei Ruiz-Tagle se hará presente en la ceremonia, mientras que Ricardo Lagos y Michelle Bachelet ya declinaron la invitación por compromisos previos. La tarde de este jueves, parlamentarios de Renovación Nacional (RN) criticaron a Bachelet por restarse del evento, asegurando que le hace un flaco favor a su candidatura a la Secretaría General de la ONU.

“Comete un error político al no aprovechar la instancia del cambio de mando para hacer un gesto de transversalidad. Espero que en este tiempo lo reconsidere y si no, que dé una buena explicación”, fustigó el diputado Diego Schalper.

De la misma opinión fue su par recién electo, Francisco Orrego, quien fue más allá y aseguró que se trata de “una falta de respeto a nuestras tradiciones democráticas”.

“Mandatarios de todo el mundo vienen a esta fiesta de la democracia y ella decide restarse, una verdadera lástima”, remató el legislador.

