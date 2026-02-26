América Latina

Un grupo comando hizo estallar un banco en Paraguay y se robó lo que había en la bóveda

Los delincuentes detonaron tres explosivos de manera simultánea para perpetrar el delito a pocos metros del comando policial de la localidad de Naranjal, cerca de la frontera con Brasil y Argentina

Funcionarios de la Policía de Paraguay (Europa Press/Contacto/Andre M. Chang)

Un grupo tipo comando armado con explosivos asaltó en la madrugada de este jueves un banco en el municipio paraguayo de Naranjal, en el departamento de Alto Paraná (este), fronterizo con Brasil y Argentina, de donde se presume extrajo un monto aún no determinado y dejó daños materiales de consideración, informó la Policía Nacional.

Los delincuentes detonaron tres explosivos de manera simultánea para abrir la bóveda de la entidad, ubicada a pocos metros del comando policial de Naranjal, donde permanecían cinco agentes -uno de guardia y cuatro en patrullaje-, declaró el jefe de Prevención y Seguridad de la Policía en Alto Paraná, el comisario Humberto Galeano, a la radio local ABC Cardinal.

A raíz de las detonaciones se activó el sistema de seguridad de la bóveda, que manchó con tinta roja la mayoría de los billetes.

“Prácticamente todos los billetes quedaron manchados”, añadió Galeano, quien indicó que se reforzó la presencia policial en esa localidad, que ahora cuenta con 10 agentes, sin que especificara cuántos había antes.

Consultado sobre el hecho, el director de investigación de hechos punibles de la Policía, el comisario Javier Flores, dijo que en el banco había unos 1.000 millones de guaraníes, o cerca de 155.000 dólares a la tasa de cambio actual.

“Presumimos que sí, que se habrán llevado (dinero), se activó el sistema de entintado, pero no descartamos que se hayan apoderado de algún valor”, apuntó, en declaraciones a la radio Monumental.

El ministro de Defensa, Óscar González, informó a periodistas que integrantes de la Dirección General del Material Bélico (Dimabel) se trasladaron hasta Naranjal (ubicado a unos 300 kilómetros de Asunción, la capital del país) “para levantar los indicios de explosivos, cartuchos servidos”, a fin de determinar la procedencia del material usado.

También se encuentra en el lugar el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) Sur, el coronel David Bareiro, señaló el titular de Defensa.

El asalto quedó grabado por las cámaras de circuito cerrado. Javier Flores, comisario y director de Investigación de Hechos Punibles, describió que “de estos dos que se acercaron a la entidad bancaria descienden ocho personas aproximadamente, quienes proceden a colocar los explosivos en la parte de la bóveda del banco y explosionan el lugar”.

La identificación de los vehículos involucrados reveló que, además de los dos que llegaron directamente al banco, “un auto estaba cerca de la comisaría jurisdiccional y otro en la entrada hacia la ruta PY06”, detalló Flores durante la entrevista en radio Monumental 1080 AM. Según las imágenes obtenidas, otros autos sospechosos se distribuyeron por distintas zonas de la ciudad.

La operación, según informó el jefe policial al mismo medio, “duró aproximadamente cinco minutos” antes de que los atacantes huyeran tras disparar al aire y enfrentarse brevemente al personal policial en los alrededores. La huida se ejecutó por caminos rurales y, en respuesta, el personal táctico fue desplegado para realizar tareas de campo en la zona.

Asalto al Banco Sudameris en Paraguay

Flores confirmó que los delincuentes sí lograron llevarse dinero del banco, aunque el sistema de entintado se activó y terminó “llenando de pintura roja todo el sitio”.

“Presumimos que sí, que se habrán llevado (dinero), pero se activó el sistema de entintado, pero no descartamos que se hayan apoderado de algún valor”, acotó los cuales serían unos 1.000 millones de guaraníes (PYG) equivalen aproximadamente a 132.100 dólares estadounidenses,

